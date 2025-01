Urbański: Jesteśmy bardziej zgraną drużyną

Sobota, 25 stycznia 2025 r. 16:05 Mikołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

- Ten sparing był potrzebny, żeby każdy mógł złapać swoje minuty przed powrotem ligi. Każdy mógł pokazać, co potrafi robić najlepiej. Myślę, że udowodniliśmy dziś, że jesteśmy już gotowi do gry w Ekstraklasie i będziemy walczyć o 3 punkty w każdym meczu - powiedział po zwycięskim sparingu z Górnikiem Łęczna pomocnik Legii, Wojciech Urbański.









- Tak, gole Rafała Augustyniaka zdecydowanie były ozdobą dzisiejszego meczu. Liczyliśmy, że Rafał skompletuje hat-tricka. Wiedzieliśmy, że ma dobre uderzenie i pokazał to w tym sparingu. Sztuką jest, by pokazywać to, co ma się najlepsze w każdym meczu i mam nadzieję, że "August" będzie korzystać częściej z tego atutu.



- Jako drużyna, każdy sparing traktujemy jak spotkanie o punkty. Wiadomo jednak, że to trochę inne wydarzenie, niż oficjalny mecz, na głównym stadionie, z kibicami. Staramy się jednak grać jak najlepiej w każdym meczu i to pozwoli nam wyjść na pierwsze spotkanie ligowe z dojrzałością.



- Jesteśmy bardziej zgrani, rozumiemy więcej z tego, co trener chciał nam przekazać. Letni okres przygotowawczy był naszym pierwszym przepracowanym z trenerem Goncalo Feio, poznawaliśmy dopiero jego metody treningowe. Teraz znamy się już lepiej i możemy głębiej podchodzić do każdego treningu.



- Trener kładł duży nacisk, byśmy jako drużyna nabrali dojrzałości. Chciał, żebyśmy wiedzieli, kiedy możemy zaatakować mocniej, a kiedy złapać trochę oddechu.



- Wydaje mi się, że młodsi ode mnie, bardzo dobrze bawili się podczas tych zimowych przygotowań. Zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie. Cieszy nas to, że młodzi naciskają coraz bardziej, bo przez to wszyscy mogą stawać się lepsi i mocniej pracować.



- Nie mogę się już doczekać pierwszego meczu o stawkę. Każdy już czeka na powrót zmagań ligowych. Okres przygotowawczy pozwolił nam się dobrze przygotować do powrotu Ekstraklasy i wszyscy już czekają z utęsknieniem na pierwszy gwizdek meczu z Koroną Kielce.



- Grypa powala kolejnych zawodników w drużynie, ale ja się na szczęście trzymam. Niestety, jest teraz taki okres chorobowy. Mamy jednak tylu dobrych zawodników w drużynie, że jeśli ktoś wypadnie, to jest kilku, którzy mogą go zastąpić. Nasz zespół jest bardzo mocny i możemy podejść do tego na spokojnie.