Wyniki 19. kolejki Ekstraklasy

Kiku78 - 17 godzin temu, *.play-internet.pl Niestety jaki kapitan taka drużyna. Jaka drużyna taki wynik. Kapustka out. odpowiedz

Konrad DŚ - 13 godzin temu, *.194-148-dolnet.pl @Kiku78: Dokładnie, święta krowa (krówka) wypad z pierwszego składu. Co on tam robi????🚀 odpowiedz

Krzeszczu - 02.02.2025 / 15:45, *.bredband2.com Baba Jaga sie rozstrzelala jak podniecony ahmed z kalasznikowem 🤣

Wczoraj Lokomotiw Drezyna dzis Baba Jaga.

A jak sobie poradza nasze Fajowe Orly dzisiaj?

Trzymajmy kciuki ze, w przeciwienstwie do Pana Tadeusza ktoremu to "nam strzelac nie kazano", tez oproznia sklad amunicji i nie beda gorsi od konkurentow. 👍👍👍 odpowiedz

Barnaba - 02.02.2025 / 17:46, *.orange.pl @Krzeszczu: "Reduta Ordona."

Było w 7 czy 8 klasie. odpowiedz

Krzeszczu - 02.02.2025 / 17:59, *.bredband2.com @Barnaba: Skoro tak to chyle czolo (zero sarkazmu) przed wiedza👍. Skleroza niestety robi swoje. Ja i joe biden 🤣 odpowiedz

Barnaba - 02.02.2025 / 13:36, *.orange.pl Już za godzinkę mocno kibicujemy Radomiakowi, ale dzisiejsza 17-30 to najbardziej oczekiwana przeze mnie godzina w tym roku! odpowiedz

Barnaba - 02.02.2025 / 15:05, *.orange.pl @Barnaba: O kurcząto, Jaga robi Radomiakowi jesień z doopy średniowiecza. odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 02.02.2025 / 15:30, *.centertel.pl @Barnaba: jak tam idzie kibicowanie Radomiakowi ? 🧐 odpowiedz

Barnaba - 02.02.2025 / 16:25, *.orange.pl @Kibic najlepszej ligi swiata: Cieszysz się z tego wyniku?

Bo ja nie, ale ja jestem kibicem Legii. odpowiedz

kick - 2 godziny temu, *.79.35 @Barnaba: to co cię ten radomiak kręci ?? odpowiedz

,,, - 01.02.2025 / 14:23, *.sanok.biz ..a tym czasem: Carlitos blisko Legii🤩💪🏆 odpowiedz

Arek - 01.02.2025 / 14:44, *.tpnet.pl @,,,: jaja sobie robisz chyba. odpowiedz

Maverick - 01.02.2025 / 13:50, *.play-internet.pl No w tym sezonie mistrz kolejorz.Niestety.A może i lepiej.Zobaczymy co te zdechlaki w pucharach pokażą.Czy nie okażą się drugim Piastem z Gliwic haha co to pograli dwa razy w pucharach i do domu odpowiedz

Filip - 01.02.2025 / 10:27, *.chello.pl Niestety ale Lech już ma mistrza :/ Nie wierzę, że damy radę ich prześcignąć chyba, że zdarzy się cud odpowiedz

pio - 01.02.2025 / 10:51, *.chello.pl @Filip: płyń lamusie na swoje amikowe forum, jeszxze kilka hańbiących was męczy przed wami hehe zapomnij o mistrzu, wy macie gen przegrywa , wywalicie się przed metą odpowiedz

Legia to my - 31.01.2025 / 23:45, *.t-mobile.pl Pozamiatane. Niebieskie Pionki będą mistrzem.

Mamy trzy fronty gry, a oni jeden. Aktualnie 9 pkt straty.🤔😐❤️🤍💚

P.s ch...w d... Łodzi odpowiedz

Hiszpan - 01.02.2025 / 09:00, *.telnaptelecom.pl @Legia to my: Z takim beznadziejnym widzewem to juniorzy Legii by wygrali. Amica ma wyjazd do Warszawy i Białegostoku. Spokojnie. odpowiedz

Jasio - 01.02.2025 / 11:44, *.aster.pl @Legia to my: Nieprawda 10. Jak odrobimy 9 to jesteśmy za nimi. odpowiedz

Sadi - 01.02.2025 / 20:49, *.209.27 @Legia to my: zmień nick na Amica bo ten przeczy temu co piszesz LEGIA MISTRZ odpowiedz

Arek - 31.01.2025 / 23:26, *.tpnet.pl Nie oglądałem, to nie wiem. Łach taki mocny, czy Rzymianie beznadziejni? odpowiedz

pio - 01.02.2025 / 09:38, *.chello.pl @Arek: Widzew beznadziejny i osłabiony bez kilku podstawowych zawodnikow.kuchenkosz nie udźwignie w głowach wygrania mistrza odpowiedz

Przepaść - 01.02.2025 / 13:06, *.play-internet.pl @Arek: widziew taki jak leginia w Poznaniu tyle samo mieli do powiedzenia odpowiedz

(L) - 02.02.2025 / 11:27, *.plus.pl @Przepaść: do szkoły marsz! odpowiedz

Ronaldo - 31.01.2025 / 23:11, *.myvzw.com Strasznie mnie wku… ten mecz. Niestety widać że są dobrze przygotowani i przede wszystkim tworzą kolektyw. Nowi zawodnicy od razu w pierwszym składzie i robią różnicę. A my w lesie… odpowiedz

N. - 31.01.2025 / 22:58, *.plus.pl No, Lech chyba ma napastników jak się dziś okazało. Czyli coś, czego my nie mamy. odpowiedz

Wyrwikufel - 31.01.2025 / 09:54, *.netfala.pl Dzisiaj wszyscy jesteśmy widzewiakami 😜 odpowiedz

odp - 31.01.2025 / 14:01, *.plus.pl @Wyrwikufel: mów (pisz) za siebie. Ja - nie. odpowiedz

Lesiu - 31.01.2025 / 09:34, *.tpnet.pl Wiecie co jest irytujące najbardziej w Naszym trenerze ? Mianowicie załóżmy, że przegrywamy z Koroną i komentarz trenera byłby w ten deseń...CIĘŻKO PRACOWALIŚMY NA ZGRUPOWANIU, ZGRYWAMY SIĘ, DOJDĄ NOWI I Z KAŻDYM MECZEM BĘDZIEMY SILNIEJSI. JESTEŚMY W GRZE O MISTRZA...

W kółko ta sama śpiewka, aczkolwiek wierzę w niedzielne zwycięstwo :-) odpowiedz

(L)eve(L)64 - 31.01.2025 / 12:54, *.cyfrowypolsat.pl @Lesiu: No i oczywiście o braku wypełniania wolnych PRZESTRZENI. odpowiedz

Pawełek - 31.01.2025 / 13:02, *.netfala.pl @Lesiu: No i przy okazji pokazanie fakersa kibicom przyjezdnych 🤣 odpowiedz

Stary po.eb - 31.01.2025 / 23:31, *.play-internet.pl @Lesiu: Klasyka. Lanie wody w nieskończoność. O mistrza będzie bardzo ciężko. Grunt to aby byli w pucharach. odpowiedz

karol - 01.02.2025 / 05:57, *.37.60 @Lesiu: zespół jest w trakcie budowy, a to może potrwać. W tym sezonie to Lechu już ma majstra. odpowiedz

Obserwator - 01.02.2025 / 07:47, *.centertel.pl @Stary po.eb: o mistrza w ogóle nie gracie, więc cieszcie się tym co macie ☺️ odpowiedz

