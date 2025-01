Konferencja

Feio: Prosimy kibiców o chwilę cierpliwości, cały pion sportowy szuka napastnika

Czwartek, 30 stycznia 2025 r. 15:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Rozumiem, że wśród kibiców pojawia się lekka panika, bo liga startuje. W idealnym świecie mielibyśmy zamkniętą kadrę, ale u nas okno transferowe trwa do 24 lutego. Wkrótce zamknie się w mocniejszych ligach, co może stworzyć ciekawe alternatywy – piłkarze, którzy wcześniej nie patrzyli na Polskę, będą bardziej otwarci na nasz rynek - mówi Goncalo Feio.



- Jak będzie? Będzie dobrze, ale ważniejsza od moich słów będzie odpowiedź na boisku. Jestem zadowolony z większości rzeczy, które wydarzyły się podczas przygotowań. Mniej zadowolony jestem z urazów Luquinhasa i Kuna, choć Kun wrócił już na boisko – to jedyne negatywne punkty tego okresu przygotowawczego.









Kto zastąpi Luquinhasa?

- Jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Z punktu widzenia gry na skrzydle, oprócz dotychczasowych rozwiązań – Chodyny, Morishity i Szczepaniaka – dołączył do nas Biczachczjan, który również może występować na tej pozycji. W trakcie przygotowań próbowaliśmy także Urbańskiego i Kapustkę. Mamy kilka opcji i jeszcze nie zdecydowałem, kto wyjdzie w pierwszym składzie. Kilka pozycji wciąż pozostaje otwartych, a to jest jedna z nich.



Nsame i Alfarela

- To okno było ważne pod kątem uporządkowania kadry. W trakcie rundy zmieniliśmy system gry, a dla mnie porządek w kadrze oznacza, że każdy zawodnik ma swoją przestrzeń meczową.



- Nsame i Alfarela trafili do nas latem z różnych środowisk. Z różnych powodów na razie się nie sprawdzili. Ponieważ są aktywami klubu i jego inwestycją, staraliśmy się znaleźć dla nich odpowiednie miejsca, by mogli wrócić do swojej najlepszej formy.



- Szwajcaria to najbezpieczniejsze środowisko dla Nsame – potrzebuje regularnej gry i zdobywania bramek. Ostatni rok był dla niego trudny pod tym względem, ale teraz ma wszystko, by wrócić do strzelania i tego mu życzymy.

- Alfarela trafił do klubu, który bardzo go chciał. Był też inny mocno zainteresowany klub, ale zawodnik sam dokonał wyboru. Liczymy, że dla dobra Legii te wypożyczenia okażą się trafione.



- Zawęziliśmy kadrę, by każdy piłkarz czuł się ważnym elementem drużyny i miał szansę na grę.



Młodzieżowcy

- Jakub Adkonis to przykład zawodnika, który ufa klubowi. Zarówno ja, jak i cały klub bardzo w niego wierzymy. Liczymy, że wkrótce będzie częścią pierwszej drużyny. Trafił na wypożyczenie do trenera Szulczka, gdzie ma zdobywać doświadczenie i minuty na poziomie pierwszej ligi. To ma go lepiej przygotować do wyzwań, które przed nim stoją. Cały plan przygotowań fizycznych został dla niego przygotowany i będzie pod naszą kontrolą.



- Coraz więcej jakości wychodzi z naszej akademii. Coraz częściej będziemy musieli wyznaczać odpowiednią ścieżkę rozwoju dla tych zawodników. Przeskok z III ligi do klubu walczącego o mistrzostwo Polski jest ogromny, dlatego chcemy zapewnić młodym zawodnikom odpowiednie środowiska do rozwoju.



- Prowadzimy rozmowy na temat kolejnych wypożyczeń młodych zawodników. Coś się dzieje, ale jeszcze nic na tyle konkretnego, bym mógł o tym mówić. Na ten moment kadra pozostaje taka, jaką znacie.



Nowy napastnik

- Żeby nie zwodzić – staram się nigdy tego nie robić, bo wiem, że wiele osób się tym martwi – musimy skupić się na pracy z piłkarzami, których mamy. Na ten moment w kadrze są Gual, Majchrzak i Pekhart. Próbujemy także wdrożyć inną dynamikę z innym zawodnikiem, ale nie chciałbym jeszcze zdradzać szczegółów.



- Chcę jasno powiedzieć – celem zimowego okna transferowego nie była rewolucja kadrowa, ale sprowadzenie dwóch zawodników. Jednego, który ma określoną charakterystykę i może grać zarówno na skrzydle, jak i w środku pola, oraz napastnika. Wszyscy nasi napastnicy wiedzieli o tym.



- 50% planu zostało zrealizowane – Biczahczjan dołączył do nas na tyle wcześnie, by w pełni uczestniczyć w przygotowaniach. To piłkarz z ekstraklasy o określonej jakości, nie potrzebuje aklimatyzacji, mówi po polsku i wierzę, że będziemy mieli z niego pociechę.



- Jeśli chodzi o drugi transfer – powiem szczerze, mogliśmy go już mieć, ale przy finalizacji transferów wiele rzeczy musi się zgadzać. Przede wszystkim jakość zawodnika, którego sprowadzamy, ale także korzyści dla klubu – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Pojawiały się pewne nazwiska w mediach, niektóre z nich nie spełniały naszych oczekiwań – czy to pod kątem sportowym, finansowym, czy wkomponowania w zespół.



- Myślę, że kilku zawodników można już skreślić – Pittas, Nordas i Boženík trafią do Legii.



Kontrakt trenera

- Miałem wstępne rozmowy z zarządem na temat przyszłości. Z tego, co mi wiadomo, pod koniec lutego mamy wrócić do tego tematu. Ja wiem jedno – pracując dobrze i wyciągając maksimum z ludzi, którzy są na co dzień, możemy osiągnąć nasze cele.



Kto w bramce?

- Decyzja już została podjęta, ale nie rozmawiałem jeszcze z bramkarzami, więc pozostawię ją dla siebie.



Termin meczu z Jagiellonią

- Stało się, moim zdaniem, tak, jak powinno. Termin 1/4 Pucharu Polski był wyznaczony od dawna. Mogę spokojnie powiedzieć, że nie przełożyłem ani jednego meczu. Naszą rolą jest przygotować drużynę do gry zgodnie z terminarzem, który zaakceptowaliśmy od samego początku. Nie mam nic więcej do dodania.