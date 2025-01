Koszykówka

Zapowiedź meczu ENBL z Basketem Brno

Poniedziałek, 27 stycznia 2025 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

We wtorek w czeskim Brnie, koszykarze Legii rozegrają przedostatnie spotkanie fazy grupowej rozgrywek European North Basketball League z czwartym zespołem tamtejszej ekstraklasy. Ekipa z Brna nie ma już szans na awans do kolejnego etapu rozgrywek ENBL, Legia zaś miejsce w ćwierćfinale ma już zapewnione. Choć oczywiście podopieczni Ivicy Skelina będą chcieli wygrać oba mecze na koniec rywalizacji grupowej.



Zespół z Brna najlepsze wyniki osiągał w latach 60-tych i 70-tych, kiedy zdominował ligę czechosłowacką, a i w europejskich pucharach radził sobie bardzo dobrze. Klub wywalczył 21 tytułów mistrza Czechosłowacji oraz 3 mistrzostwa Czech. Dwukrotnie grali w finałach Pucharu Mistrzów - w roku 1964 oraz 1968 przegrywając w finałach z Realem Madryt. Co ciekawe, w sezonie 1963/64, Real zmierzył się z zespołem z Brna po tym, jak w ćwierćfinale wyeliminował właśnie Legię (102:90 dla Hiszpanów w Warszawie oraz 92:86 w rewanżu). Z kolei w roku 1974 przegrali finał Pucharu Zdobywców Pucharów z Crveną zvezdą Belgrad.



W XXI wieku drużyna daleko było do sukcesów sprzed kilku dekad. Ze względu na trudną sytuację finansową, brak zainteresowania sponsorów, przez pewien czas klub zaczął występować w niższych klasach rozgrywkowych, a nawet zmuszony był do zmiany siedziby - wówczas doszło do przeprowadzki do dzielnicy Štýřice. Powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej nastąpił w roku 2013 i od sezonu 2013/14, Basket Brno, pod różnymi nazwami, występuje w niej do dziś. W 2022 roku, po 15-letniej przerwie, zespół z Brna ponownie wywalczył medal na krajowym podwórku - brązowy, podobnie jak w sezonie 2006/07. Od tego też roku, Basket Brno rywalizuje w rozgrywkach ENBL (wcześniej grali dwa razy w Alpe Adria Cup). W pierwszej edycji skończyli z brązowym medalem. W obecnym sezonie tego wyniku z pewnością nie powtórzą, bowiem nie mają już szans na awans do 1/4 finału. Klub z Brna poważnie inwestuje w młodzież, w ostatnich latach wystawiając młodzieżowy zespół w prestiżowej lidze Adidas Next Generation Euroleague. Sezon 2023/24 zakończyli na piątym miejscu w swoim kraju.



Zespół obecnie zajmuje 4. miejsce w rozgrywkach czeskiej ekstraklasy, z bilansem 16-7. W rozgrywkach Pucharu Czech przeszli już pierwszą przeszkodę i awansowali do 1/4 finału, w której dwa dni po meczu z Legią, zagrają na wyjeździe z BK Armex z Děčín. W ENBL zespół ma bilans 2-4. Wygrali wyjazdowy mecz z estońską Keilą (94:91) oraz wyjazdowe spotkanie z Dinamo Bukareszt (79:68). Bliscy byli wygranych z Interem Bratysława (porażka 101:103) oraz Bristol Flyers (89:93).



W ostatnią sobotę Basket Brno przegrał na własnym parkiecie z BK Opawa 72:75. Najlepszym strzelcem zespołu w tym spotkaniu był Ethan Chargois, zdobywca 25 punktów. Kilka dni wcześniej ekipa z Brna przegrała wyjazdowy mecz z niemieckim Bamberg Basket (70:90), a talże uległa w domowym meczu ENBL z norweskim Fyllingen Lions 68:72. Najlepszym strzelcem czeskiego zespołu jest wspomniany Ethan Chargois (mierzący 205 cm silny skrzyłowy), który trzeci sezon występuje w Europie - zaczynał od trzeciej ligi francuskiej (Aurore de Vitre), a ostatni sezon spędził w brytyjskim Cheshire Phoenix. Trenerem czeskiego zespołu jest Martin Vaněk. W jego drużynie bardzo ważną postacią jest środkowy, Jordan Brown (211 cm), który w tym sezonie po raz pierwszy występuje na Starym Kontynencie. Sezon rozpoczynał w Chorwacji, w Dubravie Furnir, by po zaledwie dwóch spotkaniach przenieść się do Czech. Tu w ciągu 24 min. notuje średnio 13.8 pkt. oraz 7.1 zbiórki. Zawodnik nie rzuca z dystansu, a i z linii rzutów wolnych radzi sobie przeciętnie (63.1%). Trzecim kluczowym graczej tej drużyny jest jej rozgrywający - Richard Balint, który w klubie gra od kilku lat, z roczną przerwą (sezon 2023/24) na występy na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy - w HLA Alicante odgrywał znacznie mniejszą rolę aniżeli w Brnie. Tutaj zdobywa 15.5 pkt. oraz 3.5 as.



Legia do meczu z Czechami przystąpi po dwóch ligowych wygranych. Ostatnia z nich miała miejsce w ostatni czwartek w Dąbrowie Górniczej. Tam legioniści po przespaniu kilku minut pierwszej kwarty, obudzili się i do końca spotkania kontrolowali przebieg meczu, utrzymując blisko 20-punktową przewagę.



Wobec ważnego meczu ligowego ze Startem Lublin w najbliższą niedzielę, trener Skelin z pewnością będzie chciał odpowiednio rotować składem. Możemy spodziewać się większej liczby minut Maksa Wilczka, jak również Dominika Grudzińskiego. Mate Vucić, nawet jeśli we wtorek pojawi się na parkiecie, raczej nie pogra zbyt długo, wobec choroby, z którą zmagał się w ostatnich dniach.



Legia w oficjalnym meczu z zespołem z Czech mierzyła się w sezonie 1968/69. Wówczas w rywalizacji Pucharu Zdowców Pucharów, "Zieloni Kanonierzy" musieli dwukrotnie uznać wyższość Slavii Praga. W pierwszym spotkaniu, rozegranym w Pradze, Slavia wygrała 113:82, w rewanżu było 91:80 również na korzyść naszych południowych sąsiadów. Pod koniec listopada 2020 roku, Legia zorganizowała międzynarodowy turniej o Puchar Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w którym mierzyła się z czeskim BK JIP Pardubice. Tamto spotkanie zakończyło się wygraną legionistów 92:85.



Mecz rozegrany zostanie w Starez Arenie Vodova w dzielnicy Brna - Královo Pole. To tam leży stadion Srbská, który jest siedzibą klubu piłkarskiego Zbrojovka Brno. W hali znajdują się dwie trybuny, mogące pomieścić 2900 widzów. Bilety na mecz z Legią kupować można TUTAJ w cenie 80 koron (ulgowe) oraz 130 koron (normalne). Do biletów kupowanych w kasach biletowych, należy doliczyć po 30 koron. Młodzież do 15. roku życia na mecz wchodzi bezpłatnie. Jakiej frekwencji możemy spodziewać się na trybunach? Nie większej niż 1000 widzów. Ostatni ligowy mecz z BK Opava obejrzało 965 widzów. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można obejrzeć na Youtube.



BASKET BRNO

Liczba wygranych/porażek: 19-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-7



Skład: Matej Rychtecky, Simon Svoboda, Richard Balint, Petr Krivanek, Viktor Pulpan, Matej Dana, Jonas Musil, Maros Simko, Milan Stranel, Ethan Chargois, Adam Kejval, Jordan Brown.

trener: Martin Vaněk, as. Richard Kucsa, Patrik Sarna



Najwięcej punktów: Ethan Chargois śr. 18.8 pkt., Richard Balint 16.7, Jordan Brown 16.4, Viktor Pulpan 8.4.



Przewidywana wyjściowa piątka: Richard Balint, Jordan Brown, Ethan Chargois, Jonas Musil, Viktor Pulpan.



Wyniki: Srsni Pisek (w, 95:74), Slavia Praga (d, 67:63), BK Olomoucko (w, 67:78), Usti n. Labem (w, 75:76), Pardubice (d, 89:82), Nymburk (w, 102:82), Inter Bratysława (d, 101:103), Jindrichuv Hradec (w, 99:89), BK Ostrawa (d, 68:84), USK Praga (w, 67:76), Decin (d, 85:72), Srsni Pisek (d, 79:93), Keila Coolbet (w, 91:94), Slavia Praga (w, 90:95), BK Olomoucko (d, 91:74), Bristol Flyers (d, 89:93), BK Opawa (w, 69:85), BK Opawa (d, 78:74), Usti n. Labem (d, 74:72), Dinamo Bukareszt (w, 68:79), Pardubice (w, 66:91), Nymburk (d, 65:89), Jindrichuv Hradec (d, 93:80), BK Ostrawa (w, 75:82), Slavia Praga (w, 63:86), USK Praga (d, 90:74), Fyllingen Lions (d, 68:72), Decin (w, 78:80), Bamberg Baskets (w, 90:70), BK Opawa (d, 72:75).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 13-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,3 / 80,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,8%



Skład: Sam Sessoms, Andrzej Pluta, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 326 (śr. 20,4), Andrzej Pluta 197 (12,3), Michał Kolenda 188 (11,8), Mate Vucić 119 (9,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta/Sam Sessoms, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97).



Termin meczu: wtorek, 28 stycznia 2025 roku, g. 20:00

Adres hali: Brno, Vodova 108 (Starez Arena Vodova I - velka)

Ceny biletów: 80 koron (ulgowe) i 130 koron (normalne)

Pojemność hali: 2900 miejsc

Transmisja: Youtube



Autor: Marcin Bodziachowski