Łyżwiarstwo

Brąz Marka Kani w PŚ w Calgary i nowe życiówki

Niedziela, 26 stycznia 2025 r. 22:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Paczenista Legii, Marek Kania świetnie zaprezentował się podczas trzecich w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. W Calgary legionista poprawił rekordy życiowe zarówno na 500, jak i 1000 metrów. W sobotę wieczorem, w wyścigu dywizji B na 1000 metrów, Marek zajął czwarte miejsce z wynikiem 1:07.67 min. Dotychczasowa jego życiówka wynosiła 1:08.28 min. Zwyciężył Włoch, David Bosa (1:07.41 min.). W klasyfikacji generalnej PŚ na tym dystansie, Kania zajmuje 26. miejsce z 49. punktami na koncie.



W niedzielę wieczorem Marek Kania wystartował w wyścigu dywizji A na 500 metrów i również zajął miejsce 4., poprawiając swój rekord życiowy - 34.29 sekundy na 34.12s. Do miejsca na podium zabrakło mu zaledwie pięć setnych sekundy. Zwyciężył Amerykanin, Jordan Stolz z wynikiem 33.85s. Drugi był Jenning De Boo (33.87s), trzeci Damian Żurek (34.07s). W klasyfikacji generalnej PŚ na 500m, legionista jest ósmy (173 pkt.).



W niedzielę tuż przed północą polskiego czasu, Polacy w składzie Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek, zdobyli brązowy medal w sprincie drużynowym. Polacy uzyskali czas 1:17.58 min., tylko o 4 setne sekundy gorszy od drugich, Holendrów.



Wyniki sprintu drużynowego:

1. USA (A. Kleba, C. Mcleod, Z. Stoppelmoor) 1:16.98 min.

2. Holandia (S. Westenbroek, J. De Boo, T. Prins) 1:17.54 min.

3. Polska (M. Kania, P. Michalski, D. Żurek) 1:17.58 min. (+0.60s)

4. Kanada (L. Dubreuil, A. Johnson, C. Howe) 1:17.75 min.

5. Korea (J. Kim, M. Cha, S. Cho) 1:18.82 min.

6. Niemcy (H. Dombek, M. Klein, S. Emele) 1:19.77 min.

7. Chiny (Z. Lian, H. Du, B. Liu) 1:22.66 min.



Wyniki na 500m (dywizja A):

1. Jordan Stolz (USA) 33.85s

2. Jenning De Boo (Holandia) 33.87s

3. Damian Żurek 34.07s

4. Marek Kania 34.12s

5. Laurent Dubreuil (Kanada) 34.14s

6. Cooper Mcleod (USA) 34.15s

7. Jun-Ho Kim (Korea) 34.17s

8. Marten Liiv (Estonia) 34.31s

9. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34.37s

10. Sebastian Diniz (Holandia) 34.41s

11. Wataru Morishige (Japonia) 34.41s

12. Bjørn Magnussen (Norwegia) 34.43s

13. Tingyu Gao (Chiny) 34.48s

14. Stefan Westenbroek (Holandia) 34.50s

15. Merijn Scheperkamp (Holandia) 34.53s

16. Sanghyeok Cho (Korea) 34.55s

17. Zach Stoppelmoor (USA) 34.65s

18. Altaj Zjardembekuly (Kazachstan) 34.73s

19. Ziwen Lian (Chiny) 35.14s

20. Katsuhiro Kuratsubo (Japonia) 1:06.65 min.



Wyniki w Calgary na 1000m (dywizja B):

1. David Bosa (Włochy) 1:07.41 min.

2. Hendrik Dombek (Niemcy) 1:07.48 min.

3. Connor Howe (Kanada) 1:07.64 min.

4. Marek Kania 1:07.67 min. (+0.26s)

5. Kazuya Yamada (Japonia) 1:07.74 min.

6. Anders Johnson (Kanada) 1:07.93 min.

7. Min-Kyu Cha (Korea) 1:08.04 min.

8. Peder Kongshaug (Norwegia) 1:08.27 min.

9. Bjørn Magnussen (Nowergia) 1:08.35 min.

10. David La Rue (Kanada) 1:08.36 min.



Klasyfikacja generalna PŚ na 500m (po trzech wyścigach):

1. Jordan Stolz (USA) 300 pkt.

2. Jenning De Boo (Holandia) 236 pkt.

3. Cooper Mcleod (USA) 189 pkt.

4. Jun-Ho Kim (Korea) 185 pkt.

5. Tatsuya Shinhama (Japonia) 182 pkt.

6. Laurent Dubreuil (Kanada) 180 pkt.

7. Merijn Scheperkamp (Holandia) 173 pkt.

8. Marek Kania 173 pkt.

9. Marten Liiv (Estonia) 170 pkt.

10. Stefan Westenbroek (Holandia) 163 pkt.

11. Damian Żurek 162 pkt.

12. Wataru Morishige (Japonia) 162 pkt.