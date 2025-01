Marek Kania 4. w PŚ w Calgary i z nowymi życiówkami

Paczenista Legii, Marek Kania świetnie zaprezentował się podczas trzecich w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. W Calgary legionista poprawił rekordy życiowe zarówno na 500, jak i 1000 metrów. W sobotę wieczorem, w wyścigu dywizji B na 1000 metrów, Marek zajął czwarte miejsce z wynikiem 1:07.67 min. Dotychczasowa jego życiówka wynosiła 1:08.28 min. Zwyciężył Włoch, David Bosa (1:07.41 min.). W klasyfikacji generalnej PŚ na tym dystansie, Kania zajmuje 26. miejsce z 49. punktami na koncie. W niedzielę wieczorem Marek Kania wystartował w wyścigu dywizji A na 500 metrów i również zajął miejsce 4., poprawiając swój rekord życiowy - 34.29 sekundy na 34.12s. Do miejsca na podium zabrakło mu zaledwie pięć setnych sekundy. Zwyciężył Amerykanin, Jordan Stolz z wynikiem 33.85s. Drugi był Jenning De Boo (33.87s), trzeci Damian Żurek (34.07s). Za godzinę Kania wystartuje jeszcze w sprincie drużynowym.

