Legioniści na podium mistrzostw regionalnych we Wrocławiu

Zawodnicy sekcji squasha Legii na podium Mistrzostw Regionalnych (seniorów) we Wrocławiu. Sofija Zrażewska złoto, Jakub Pytlowany srebro w Super A. Miejsce piąte zajął Jan Samborski , piąta wśród kobiet była Natalia Mierzejewska . Nowy zawodnik i jednocześnie trener Legii - Pablo Quintana zwyciężył w kat. Open. Siódmy był Michał Sienkiewicz . Super A: 1/4 finału: Jakub Pytlowany - Jan Samborski 3-0 (11-8, 11-6, 11-3) 1/2 finału: Jakub Pytlowany - Karol Krysiak 3-0 (11-8, 11-9, 11-5) Finał: Jakub Pytlowany - Leon Krysiak 0-3 (9-11, 3-11, 5-11) Jan Samborski - Przemysław Atras 3-0 (11-8, 11-4, 11-4) Jan Samborski - Marek Dobry 3-0 (11-9, 11-6, 11-5) Wyniki kobiet: I runda: Natalia Łukawska - Hanna Popko 0-3 (2-11, 7-11, 6-11) Natalia Łukawska - Justyna Domczak 3-0 (13-11, 11-9, 11-7) Natalia Łukawska - Hanna Wróbel 0-3 (8-11, 8-11, 2-11) Natalia Łukawska - Barbara Palka 3-0 (11-2, 11-5, 11-2) I runda: Natalia Mierzejewska - Justyna Domczak 3-0 (11-1, 11-2, 11-3) II runda: Natalia Mierzejewska - Aleksandra Surdziel 3-0 (11-5, 11-2, 11-3) 1/4 finału: Natalia Mierzejewska - Tola Otrząsek 1-3 (6-11, 10-12, 11-8, 4-11) Natalia Mierzejewska - Anna Pozlewicz 3-1 (12-10, 12-14, 11-3, 11-4) Natalia Mierzejewska - Julia Patałąg 3-2 (7-11, 11-4, 10-12, 11-9, 11-8) I runda: Sofija Zrażewska - Aleksandra Geppert 3-0 (11-2, 11-0, 11-3) II runda: Sofija Zrażewska - Paulina Tudaj 3-0 (11-4, 11-3, 11-2) 1/4 finału: Sofija Zrażewska - Weronika Zimecka 3-0 (11-0, 11-2, 11-2) 1/2 finału: Sofija Zrażewska - Martyna Malinowska 3-0 (11-5, 11-3, 11-4) Finał: Sofija Zrażewska - Tola Otrząsek 3-1 (12-14, 11-6, 11-3, 14-12) Kat. Open: I runda: Antoni Jakubiec - Maurycy Wąsowicz 3-0 (11-6, 11-5, 11-8) II runda: Antoni Jakubiec - Michał Sienkiewicz 1-3 (11-4, 4-11, 10-12, 3-11) Antoni Jakubiec - Bartłomiej Podgórski 0-3 (9-11, 1-11, 5-11) I runda: Dominik Mozer - Karol Krzywina 3-0 (11-6, 12-10, 11-8) II runda: Dominik Mozer - Franciszek Michniewicz 0-3 (8-11, 6-11, 3-11) Dominik Mozer - Filip Stolecki 3-0 (11-6, 4-11, 11-9, 11-9) Dominik Mozer - Michał Stawarski 3-1 (11-8, 5-11, 11-8, 11-9) Dominik Mozer - Mateusz Ptaszek 3.w I runda: Pablo Quintana - Jan Polakowski 3-0 (11-7, 11-2, 11-7) II runda: Pablo Quintana - Filip Stolecki 3-0 (11-6, 11-5, 11-5) 1/4 finału: Pablo Quintana - Franciszek Michniewicz 3- (9-11, 11-4, 11-5, 11-5) 1/2 finału: Pablo Quintana - Marcin Sikorski 3-0 (11-8, 11-4, 11-5) Finał: Pablo Quintana - Kajetan Lipski 3-0 (11-7, 11-2, 11-7) I runda: Paweł Mienkus - MIkołaj Korsak 1-3 (6-11, 7-11, 11-7, 11-4) Paweł Mienkus - Kamil Rybarczyk 1-3 (11-6, 9-11, 9-11, 8-11) Paweł Mienkus - Daniel Czajczyński 1-3 (11-7, 5-11, 2-11, 6-11) Paweł Mienkus - Dominik Kowalski 0-3 (7-11, 1-11, 5-11) Paweł Mienkus - Marcin Żak 3.w. I runda: Michał Sienkiewicz - Marcin Żak 3-0 (11-4, 11-9, 11-9) II runda: Michał Sienkiewicz - Antoni Jakubiec 3-1 (4-11, 11-4, 12-10, 11-3) 1/4 finału: Michał Sienkiewicz - Kajetan Lipski 0-3 (6-11, 10-12, 7-11) Michał Sienkiewicz - Dariusz Filipowski 1-3 (6-11, 11-8, 8-11, 9-11) Michał Sienkiewicz - Franciszek Michniewicz 3.w.

