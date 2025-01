Sparing: Legia II Warszawa 3-3 Legia U-19

Środa, 29 stycznia 2025 r. 13:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W rozegranym w LTC meczu sparingowym Legia II zremisowała 3-3 (1-1) z Legią U19. Do przerwy "dwójka" przeważała, ale remisowała 1-1 po golu Patryka Konika i wyrównaniu Franciszka Polloka. Gdy na ostatnie niespełna pół godziny na boisko weszło kilku graczy z podstawowego jesienią składu rezerw wydawało się, że podopieczni Filipa Raczkowskiego rozstrzygną spotkanie na swoją korzyść - szybko zdobyte gole (Grączewski i Boczoń) zdawały się to potwierdzać. Niespodziewanie, w ostatnich minutach gry dwie szybkie akcje juniorów dały im wyrównanie na 3-3 za sprawą Mikanowicza oraz Kubiaka.



Wynik 3-3 być może nie oddaje w pełni przebiegu gry, gdzie stroną przeważającą była "dwójka" (choć juniorzy mieli jeszcze swoje okazje, a najlepszej nie zdołał wykorzystać w 39' Kotarba). Z drugiej strony, przez większość czasu na boisku przebywał dość młody skład Legii II, z 7 juniorami. Zespół U19 zaimponował zaś wiarą do końca w pozytywne rozstrzygnięcie oraz dobrą skutecznością.



Po zakończeniu meczu oba zespoły rozegrały jeszcze gierkę treningową na połowie boiska, gdzie mogły przećwiczyć różne rozwiązania stałych fragmentów gry. Skutecznością błysnął doświadczony stoper Legii II Adam Mesjasz. Warto też wspomnieć, że po wielomiesięcznej przerwie do gry powrócił Ramil Mustafajew, który w 44' zastąpił lekko kontuzjowanego Jeremy'ego White'a IV na prawej obronie. Pokazał dobre wyczucie w grze obronnej oraz nieźle włączał się do poczynań ofensywnych. 20 minut które spędził na boisku to jego pierwszy występ od lipca 2023 roku, kiedy to odniósł kontuzję w starciu z przeciwnikiem, w meczu z Leicester City U-23.



Sparing: Legia II Warszawa 3-3 (1-1) Legia U19

Gole:

1-0 13 min. Patryk Konik b.a.

1-1 17 min. Franciszek Pollok (głową, as. Samuel Kovačik z rzutu rożnego)

2-1 66 min. Szymon Grączewski (as. Jakub Zbróg)

3-1 71 min. Rafał Boczoń (as. Samuel Šarudi)

3-2 81 min. Eryk Mikanowicz (as. Jan Pietrzak)

3-3 84 min. Stanisław Kubiak (as. Eryk Mikanowicz)



Strzały (celne): Legia II 26 (13) - Legia U19 10 (6)



Legia II: Michał Bobier* - gracz testowany I* (44' Ramil Mustafajew, 63' Jakub Jendryka*), Bartosz Dembek* (63' Rafał Boczoń*), Hubert Dorczyk (63' Adam Mesjasz), Patryk Konik (kont., 32' Wiktor Puciłowski, 63' Viktor Karolak*) - gracz testowany II (32' Szymon Grączewski), Maciej Ruszkiewicz* (63' Mateusz Możdżeń), Cyprian Pchełka* (63' Samuel Šarudi*) - Igor Skrobała* (63' Jakub Zbróg*), Stanisław Gieroba* (63' Adam Ryczkowski), Jakub Jędrasik (63' Maciej Bochniak)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Maciej Suszczyński, Radosław Pruchnik, trener bramkarzy: Grzegorz Szamotulski

*gracze w wieku juniorskim (2006 i młodsi)



Legia U19: Jan Bienduga [08](63' Jan Pietrzak [09]) - Dawid Korzeniowski [08](46' Bartosz Korżyński [09]), Franciszek Pollok (71' Mikołaj Kotarba), Mateusz Lauryn [08] - Mikołaj Kotarba (46' Dawid Foks), Jan Kniat (46' Szymon Piasta [09]), Filip Przybyłko [08], Eryk Mikanowicz - Samuel Kovačik (46' Stanisław Kubiak [08]), Przemysław Mizera (68' Samuel Kovačik), Igor Busz

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko, trener bramkarzy: Bartosz Groszak