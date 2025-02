Zapowiedź meczu

Wracamy do gry!

Sobota, 1 lutego 2025 r. 19:49 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

Po tygodniach oczekiwania do gry w Ekstraklasie wraca Legia Warszawa. W niedzielę przy Łazienkowskiej 3 gracze Goncalo Feio podejmą Koronę Kielce, z którą na swoim stadionie z reguły nie mają problemów.









Hiszpańskie przygotowania



Legia Warszawa do rundy wiosennej przygotowywała się na zgrupowaniu w Hiszpanii. Największym pechowcem obozu okazał się Luquinhas, który już na samym początku doznał urazu. Badania wykazały naderwanie mięśnia, co oznaczało przymusową dwumiesięczną przerwę. Można było przypuszczać, że kontuzja kluczowego zawodnika przyspieszy ruchy transferowe klubu. Ostatecznie nowego gracza zakontraktowano dopiero po niemal dwóch tygodniach – został nim Wahan Biczachczjan, znany z występów w Pogoni Szczecin. Sprowadzenie Ormianina można jednak traktować bardziej jako uzupełnienie kadry niż realne wzmocnienie. Nowy pomocnik zadebiutował w barwach Legii w sparingu z Górnikiem Łęczna, rozgrywając 82 minuty. W sumie podczas dziesięciodniowego zgrupowania "Wojskowi" rozegrali trzy mecze kontrolne. Ostatni sparing miał miejsce już po powrocie do Polski.





Rywal Wynik Strzelcy CFR Cluj 2-2 Morishita, Szczepaniak Piast Gliwice 0-0 - Stal Mielec 2-1 Ziółkowski, Wszołek Górnik Łęczna 6-3 Kapustka, Augustyniak 2, Goncalves, Urbański, Pekhart