Wośkowiak szósta w Kpn w Monachium

W Monachium w ramach międzynarodowego turnieju strzeleckiego H&N Cup zakończyli starty juniorzy, w tym dwoje zawodników strzeleckiej Legii. Maciej Zygmuntowski w pistolecie pneumatycznym najwyżej sklasyfikowany został na pozycji 23. Z kolei Wilhelmina Wośkowiak w karabinie pneumatycznym w niedzielnym starcie awansowała z szóstej lokaty do finałowej ósemki, z wynikiem 629.3 pkt. W finale legionistka również była szósta z wynikiem 164.1 pkt. Wyniki legionistów: 10m Pistolet pneumatyczny: 41. Maciej Zygmuntowski 10m Karabin pneumatyczny juniorek: 45. Wilhelmina Wośkowiak 623.3 pkt. 10m Pistolet pneumatyczny: 23. Maciej Zygmuntowski 10m Karabin pneumatyczny juniorek: 6. Wilhelmina Wośkowiak

