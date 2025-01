Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Piłkarski przewodnik po byłej NRD cz.2 (296)

Wtorek, 28 stycznia 2025 r. 12:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W minionym roku Mateusz Kasprzyk wydał drugą część "Piłkarskiego przewodnika po byłej NRD". Książka w formacie A5 była do kupienia dla osób, które wsparły ten projekt na zrzutce. Pozostali mogą raczyć się (bezpłatnie) wersją elektroniczną. Pierwsza część tejże publikacji ujrzała światło dzienne trzy lata wcześniej - pozycja liczyła niespełna 130 stron i kosztowała 50 zł. "To licząca 210 stron książka, która jest efektem moich podróży po mającej ponad 460 km granicy wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej" - informuje autor części drugiej.









Przemierzymy więc różne, mniejsze (głównie) i większe miejscowości dawnej NRD, gdzie autor opowie nam co nieco o tamtejszych klubach, jak i atrakcjach samych miasteczek. Całość na dobrym papierze, bogato ilustrowana.



"Jak zawsze - futbol to tylko pretekst, więc poza opisami klubów piłkarskich z byłej NRD zlokalizowanych tuż przy polskiej granicy, w publikacji nie brakuje też wątków historycznych, geograficznych i społecznych. Książka składa się z trzech rozdziałów poświęconych przygranicznym terenom w trzech landach: Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Saksonii. Nie brakuje zdjęć, ciekawostek oraz dłuższych, bardziej pogłębionych tekstów i reportaży - opisujących transgraniczną rzeczywistość także po polskiej stronie obu rzek. Ta książka to podróż od piaszczystych, nadbałtyckich plaż wyspy Uznam aż do polsko-czesko-niemieckiego trójstyku granic w Żytawie. W aspekcie piłkarskim 'przewodnik' jest nie mniej zróżnicowany. Bo 'postnrdowski' pas graniczny to zarówno kluby z najniższych klas rozgrywkowych, jak i takie, które grały w europejskich pucharach oraz 1. Bundeslidze. A to wszystko uzupełnione tekstami o przygranicznych drużynach, których trzon stanowią Polacy albo - jak w przypadku FC Husarii Schwedt - cały projekt jest w stu procentach polski" - informuje autor publikacji.



Na pewno sympatycy tamtejszego futbolu, jak również miłośnicy piłki nożnej w niższych klasach rozgrywkowych, znajdą w tej publikacji wiele ciekawostek, które można wykorzystać planując własne wyprawy, w których wizyta na meczu jest tylko pretekstem do całej wycieczki.



Tytuł: Piłkarski przewodnik po byłej NRD (2)

Autor: Mateusz Kasprzyk

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 212

Cena: 75 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.