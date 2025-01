Konkurs Wygraj KOPA - rusza nowa edycja!

Bonusowe punkty Po ostatnim meczu w edycji konkursu przyznamy bonusowe punkty: a) "Ekspert od kartek" - 5 pkt. dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawne wytypowanie żółtych i czerwonych kartek; b) "Fanatyk" - 5 pkt. - dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawnie wytypowaną frekwencję; c) "Gwiazda" - 5 pkt. - dla graczy z najwyższą liczbą punktów za poprawne wytypowanie Piłkarzy meczu; d) "Strzelec wyborowy" - 5 pkt. dla graczy za poprawne wytypowanie sumy liczby goli, jakie Legia strzeli we wszystkich meczach objętych konkursem. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z aktualnym REGULAMINEM KONKURSU . Nagrody główne: 1. miejsce - oryginalna koszulka Legii Warszawa 2. miejsce - t-shirt Legii Warszawa, szalik 3. miejsce - t-shirt Legii Warszawa Już teraz odpowiadajcie na pytania dotyczące meczu z Zagłębiem.

Ruszamy z kolejną edycją konkursu "Wygraj KOPA"! Od meczu z Koroną Kielce przed każdym spotkaniem Legii waszym zadaniem jest wytypowanie różnych zdarzeń nim związanych. Szacujecie frekwencję, zgadujecie o ile minut opóźni się rozpoczęcie meczu, ile minut doliczy sędzia do każdej z połów, a także oczywiście typujecie wynik bramkowy, kto odda więcej strzałów czy pierwszy wykona rzut rożny. Nagrodą dla najlepszego gracza tradycyjnie będzie oryginalna koszulka Legii Warszawa .

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

qqq - 42 minuty temu, *.orange.pl Ja bym dodał kategorie Sprzedaj kopniaka najgorszemu zawodnikowi w meczu :p😁 odpowiedz

SdK - 49 minut temu, *.waw.pl Może zróbmy konkurs Znajdź zawodnika dla Legii. odpowiedz

qqq - 43 minuty temu, *.orange.pl @SdK: Głos rozsądku :) I znajdz dyrektora sportowego :D odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.