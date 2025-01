Poszukiwanie napastnika trwa. Pittas i Duah na radarze Legii

Bułgarskie media sugerują, że w kręgu zainteresowań Legii znalazł się Kwadwo Duah . Wychowanek BSC Young Boys od lata 2023 roku jest zawodnikiem Łudogorca Razgrad, do którego trafił za około 3,5 miliona euro. 27-latek od początku stał się podstawowym zawodnikiem Bułgarskiego potentata, zdobywając w pierwszym sezonie 15 bramek i 6 asyst w 37 meczach, gwarantując drużynie mistrzostwo kraju. Dobra forma zaowocowała powołaniem do reprezentacji Szwajcarii na rozgrywane w Niemczech Euro 2024, gdzie Duah zagrał w 3 spotkaniach i zdobył 1 gola. Dzięki temu osiągnięciu napastnik miał wypłynąć na szerokie wody, jednak kontuzja wyeliminowała jego szanse na transfer i ostatecznie pozostał w Bułgarii. W obecnym sezonie zagrał 31-krotnie, trafiając 7 razy do siatki i zdobywając 1 asystę. Obecnie Szwajcar również leczy kontuzję, nie wziął udziału w zimowym zgrupowaniu Łudogorca i ma go zabraknąć w kadrze meczowej na kilka następnych spotkań. Jego kontrakt z bułgarskim zespołem wygasa w czerwcu 2026 roku. Kwadwo Duah w barwach Łudogorca Razdrad Mecze - 68 (3994 minuty) Gole - 22 Asysty - 7 Z kolei Aftonbladet podaje, że Legia prowadzi negocjacje z Cypryjczykiem, Ioannisem Pittasem . 28-latek od lata 2023 roku broni barw szwedzkiego AIK-u Sztokholm, do którego trafił po bardzo udanych rozgrywkach na Cyprze, gdzie został królem strzelców. W Szwecji również nie zawiódł - w pierwszych rozgrywkach trafił do siatki 9-krotnie w 13 spotkaniach, a w niedawno zakończonym sezonie 2024 w 36 meczach zdobył 17 bramek i dołożył 2 asysty, stając się kluczowym zawodnikiem swojego klubu i jednym z najlepszych napastników w szwedzkiej ekstraklasie. Reprezentant Cypru ma prowadzić negocjacje z Legią, ale również z bułgarskim CSKA Sofia oraz koreańskim Ulsan Hyundai. Według portalu "Gazetta" priorytetem Pittasa mają być jednak przenosiny do warszawskiego klubu, gdyż uważa on, że polska liga jest bardziej konkurencyjna od bułgarskiej i koreańskiej, a zespół walczy o najwyższe cele i regularnie występuje w europejskich pucharach. AIK ma oczekiwać za Cypryjczyka około 2 milionów euro, jednak wobec tego, że jego kontrakt wygasa w listopadzie 2025 roku, może nieco obniżyć swoje wymagania. Odejście napastnika jest praktycznie przesądzone, nie pojechał on wraz z drużyną na przedsezonowe zgrupowanie, by finalizować w Szwecji przenosiny do innego klubu. Ioannis Pittas w barwach AIK-u Sztokholm Mecze - 49 (4309 minut) Gole - 26 Asysty - 2

legia to my - 42 minuty temu, *.95.100 Trzy dni do wznowienia sezonu, a my robimy łapankę napastnika.

Później przyjdzie wynalazek pokroju Alfareli. odpowiedz

jarekk - 45 minut temu, *.116.24 Ten Razgrad to już nam opylił jeden szrot, teraz próbuje drugi. Z takimi kontrahentami interesów się nie robi. odpowiedz

Sebo(L) - 51 minut temu, *.vectranet.pl No jeśli ten Pittas nadal tak się prezentuje jak na filmiku z yt to czapki z głów przed tym napadziorem.

https://www.youtube.com/watch?v=eGKycj2GvUg odpowiedz

13 - 53 minuty temu, *.205.24 Ducahahuah to sezon życia ma za sobą... Jeśli ma 27 lat to chce wiedzieć jak wyglądały jego wszystkie sezony ani 2 ostatnie. 15 goli 7 asyst jest ok. Ale 30 męczy i 6 goli to już słabiutko... Jeśli miał 8 sezonów życia po 20 goli na sezon i grał w podstawie zawsze, to słabszy sezon może być wypadkiem przy pracy ... Ale jeśli błysnął raz... To tyle.



No znowu Poitagoras jest ok. Brał bym.🤩🙏 odpowiedz

Roma - 59 minut temu, *.plus.pl Za tego Pittasa bym się nie pogniewał, wygląda przyzwoicie. Ale skończy się pewnie jak zwykle - po co nam Pittas, mamy przecież Guala. odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl negocjacje z tym Szwajcarem to chyba żart odpowiedz

euzjebio - 1 godzinę temu, *.. Dawać Pittasa, oglądam trochę szwedzką ligę, fajny napastnik z dryblingiem, szybkością i dobrym strzałem z dystansu. W polu karnym też potrafi dobrze się znaleźć. W poprzednim sezonie nastrzelał sporo bramek dla AIK, na pewno byłby wzmocnieniem naszego mizernego ataku. odpowiedz

SdK - 1 godzinę temu, *.waw.pl Napiszcie droga redakcjo do pelniącego obowiązki dyrektora niech biorą ZLATANOVICia z Netanya, poprzednio kluby hiszpańskiej secundy. Bilans w Izraelu 121 meczy -42 bramki, 9 asyst, w obecnym sezonie na 15 męczy 10 bramek. Na YT ciekawy gość który spełnia warunki klubu do WZiĘCIA prawie za darmo, w czerwcu koniec kontraktu, małe pieniądze, jeszcze młody, Serb, odpali w naszej eklapie odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Ten Duah byłby dużo lepszy.Przede wszystkim idealne warunki na dobrego napastnika(185cm)dobry technicznie i fajne rozegranie,współpraca z zespołem.Byłby perfekt.Co do tego Cypryjczyka to nie do końcami się podoba jego gra,ale jeżeli miałby strzelać to brać,bo w ataku śmiech obenie... odpowiedz

SdK - 1 godzinę temu, *.waw.pl Igor ZLATANOVIC z Netanya (Izrael)... Brać odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szwajcar żeby nie kontuzje byłby nie do wyciągnięcia. Ale kiedy gra jest serio, bardzo dobry odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Korda: Już jednego Nsame mamy. Też miał być podobno dobry,jak gra. Tylko coś nie pykło. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl Ten Pitagoras w statystykach wygląda spoko. Ustabilizowana liczba bramek a nie jednorazowy wystrzał i potem reszta kariery dno odpowiedz

Arek - 42 minuty temu, *.tpnet.pl @Ja: ale Nsame wcale nie był jednorazowy wystrzał. I co teraz? odpowiedz

zduneq - 2 godziny temu, *.inetia.pl Duah w ostatnim meczu z Midtjylland 23.01.25 doznał kontuzji.... odpowiedz

Kiwi - 24 minuty temu, *.play-internet.pl @zduneq: Przecież my lubimy ściągać szepty. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Wiadomo było że nasi skauci poczekają do zamknięcia okienek transferowych w topowych ligach. Teraz będą mogli przebierać cały pozostały szrot, a nóż widelec ktoś zrobi łaskę i zadeklaruje chęć gry. odpowiedz

13 - 49 minut temu, *.205.24 @(L)eve(L)64: trochę się dziwię takiemu skomlenie... 1 gracz Bayernu jest wart 2 razy Legia ze stadionem i ulicą Łazienkowską gratis.

Jak pracujesz na etacie za 6 koła to idziesz do sklepu z Lui Wontą gdy jest przecena...

Nie kupujesz Panamery 4s 2024 za pół bańki tylko Panamere 4s za 80 koła z 2012 modląc się że Cie nie przekręcili... Wkładasz trochę więcej pracy w tą Panke i nadal możesz śmigać wśród najlepszych...😤 odpowiedz

Slawek - 2 godziny temu, *.chello.pl słyszalem że Legia sprowadzi Pittasa z AIK ale o tym ani mrumru odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Na razie to nawet dyrektora sportowego nie są w stanie znaleźć. Kto wrzuca te newsy o kolejnych napastnikach mających nas rzekomo wzmocnić? odpowiedz

Miodulski musi odejść - 2 godziny temu, *.121.54 Czyli jeden inwalida i jeden cypryjski kasztan. W sam raz do tej ogórkowej menażerii Miodulskiego i Jajcusia. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.cdn77.com Jaka najbardziej za, dawać tego Magika z Cypru🙂 odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Zarząd z d.... Jeżdżą, oglądają i nic z tego nie ma. Darmo pieniądze biorą. Jedziemy z nimi w niedzielę. odpowiedz

Emeryt - 3 godziny temu, *.aster.pl Znowu gość do leczenia. odpowiedz

Kobo(L)t - 3 godziny temu, *.com.pl Obaj mają chociaż liczby. Pittas wygląda całkiem solidnie, do tego nie ma kontuzji, jest tańszy no i na fali wznoszącej, jeżeli na już to raczej on. odpowiedz

Balcer - 3 godziny temu, *.orange.pl Legia ma brać a nie gadać że ktoś jest na radarze, od gadania nikt nie przyjdzie. odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl Brać obu. Na pewno będą lepsi od obecnych atakujących.

Tyle że to chyba niemożliwe.

Ale to by było...Legia wydaje 4 duże bańki na napastników. odpowiedz

