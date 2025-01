Jiri Bilek zostanie dyrektorem sportowym Legii?

W poniedziałek czeski portal isport.cz informował, że Jiri Bilek może zostać dyrektorem sportowym jednego z klubów z Ekstraklasy. Mowa była o Legii Warszawa i Rakowie Częstochowa. Meczyki.pl ustaliły, że Bilek dzisiaj przyleci do Polski i wszystko wskazuje na to, że na rozmowy z Legią.

legia to my - 44 minuty temu, *.95.100 To wszystko zbyt późno...! odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wszystko super fajnie,tylko pamiętajmy,że Bilek pracując w Slavii nie miał za właściciela typa,który ma węża w kieszeni i aby wydać 1 mln euro na transfer myśli nad tym cały rok albo dłużej. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.tele2.se 3 tygodnie temu slavia p sprzedala mlodego bramkarza do premiere league za 12,5 mln ojro.

Za ile my sprzedajemy nasze talenty? Never mind bramkarzy.

Jesli nikto nie je doma zdecyduje sie do nas przeprowadzic to gorzej niz z Zielinskim nie bedzie. A smiem twierdzic ze bedzie lepiej. Byc moze ten gosciu nawet zna angielski? odpowiedz

Głupi i głupszy aktualizacja - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de ty przez jakie u pisze się USA?



nieważne, to już nieaktualne od dawna, Świderski podpisał w grózji odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 Gdyby Jiri Bilek zostałby dyrektorem sportowym w LEGII, byłoby to największe od kilku lat wzmocnienie w klubie. Głównie w pionie administracyjnym, ale nie tylko . Kolejnym krokiem powinno być uruchomienie skautingu w LEGII, bo w/g mnie ale nie tylko to takie pojęcie jak skauting nie istnieje w klubie. odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.com.pl jest tylko jeden problem...

Jiri Bilek w styczniu 2023 roku wyszukał chocby takiego Christosa Zafeirisa. 21-letni Grek kupiony został za 2,6 miliona euro z norweskiego Haugedund... w Legii o takich transferach mozna tylko pomarzyć... tutaj bedzie musiał pozyskac kogos za free, by za pol roku jesli sie sprawdzi odsprzedac za banke, a jak sie nie sprawdzi to banke zaplacic by odszedl ;-p odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Brać go! Taki kocur nam potrzebny. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Wyrwikufel: zdecydowanie tak! Chłop fajnych piłkarzy sprowadzał do Slavii i jest szansa, że jak zainwestujemy sporą kasę to nie pójdzie ona w błoto.To byłby duży krok do przodu.Pytanie czemu chce przyjść akurat do Polski i słabszego klubu pod względem finansowym niż dotychczas.Nie wierzę też że tu miałby lepsze zarobki.🤔 odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.aster.pl Każdy będzie lepszy od Zielińskiego odpowiedz

Głupi i głupszy - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de ty jak sie to włancza? odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.com.pl Od sezonu 20/21 latach Slavia zarobiła 72 mln euro na transferach, a Legia 21. Do tego zawsze są w czołówce i całkiem dobre wyniki w Europie. Czemu on tutaj się pcha ? odpowiedz

Amadeusz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kobo(L)t: może tam jest na wylocie? odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.205.24 @Kobo(L)t: Bo to Legia a nie Slavia ... Mamy mocniejszy potencjał. odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.centertel.pl Więcej będzie się działo od środy.

Jutro zamyka się zimowe okno transferowe w topowych ligach.

Będą do wzięcia wszyscy kontuzjowani, bez formy, 37 letni królowie strzelców, emeryci i renciści oraz kombatanci walk o wolność waszą i naszą. Darz Bór. odpowiedz

(L)uki - 1 godzinę temu, *.25.60 @Auror: ale Lewy by się przydał co ? ;) odpowiedz

Marcinek 31 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Auror: i nie którym dziewczynom z biedronki kończą się umowy , warto sprawdzić bo sił na pewno im nie zabraknie 💪 odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Auror: I jeszcze piłkarze rozchwiani emocjonalnie. Potrzebujący się odbudować. Panie Jacku czas ruszać na łowy. odpowiedz

13 - 59 minut temu, *.205.24 @Auror: Auror, kocham te forum właśnie dla takich komentow... 😂😂😂😂😂🚀 odpowiedz

Johns - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 🙏 odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl To się nazywa ofensywa poniedziałkowa. Same fajne newsy, ciekawe czy się potwierdzą. odpowiedz

iju - 3 godziny temu, *.154.171 @Barnaba: o stary... musiałeś mieć fajny weekend 😉

już wtorek...🙂 odpowiedz

sixx - 2 godziny temu, *.3.128 @iju: XDDD odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @Barnaba: Weekend był obfity... odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.centertel.pl 🍻💪👍 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.cdn77.com Ciekawy kierunek, Pekhard asystentem 😃 odpowiedz

