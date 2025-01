17-letni Jakub Adkonis został wypożyczony na rundę wiosenną sezonu 2024/25 z Legii Warszawa do 1-ligowego Ruchu Chorzów. Jednocześnie, po spełnieniu określonych warunków, kontrakt pomocnika ze stołecznym klubem został przedłużony do 30 czerwca 2026 roku.

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Mega dobra opcja! Po-pie-ram! Brawo Zieliński! Po raz pierwszy mądra decyzja!Myślę że chłopak ma spore szanse na granie tam,skoro u nas dużo dobrego pokazywał w treningach! Może być jak Kozubal,swoje trzeba "przemłócić" w 1 lidze by osiągnąć dobry poziom i wrocić do jedynki! To samo powinno być z resztą chłopaków! Taka Crvena ma dwa kluby satelickie,jeden w 1 lidze,a drugi na zapleczu. U nas też to powinno tak wyglądać.Przykładowo Znicz,i jakaś Stal,tam się powinno ogrywać tych chłopaków a potem dawać procent od sprzedaży. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.184.255 Ooo ale się nagrał hahaha odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zajebiscie !!! Oddajemy młodych ambitnych a mamy grać gualem chodyna i kunem. Czad !!! odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.aster.pl Brawo. Jest gotowy na rywalizację z seniorami w 1 lidze. Powinien iść na rok ,później Radomiak w ekstraklasie i gotowy do 1 składu odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Ja: powinniśmy ściśle współpracować z takim Radomiakiem i Zniczem,i naszych najbardziej utalentowanych zawodników tam wypożyczać,żeby łapali doświadczenie i obycie na tym poziomie rozgrywkowym,a nie kwitnąć w 4 lidze.A sami jakimiś bardziej doświadczonymi zawodnikami starać się awansować,najlepiej na zaplecze ekstraklasy. odpowiedz

Kobo(L)t - 55 minut temu, *.vectranet.pl @Znawca: wsumie oba starozakonne kluby z Łodzi też mogą być oraz Wisła Płock. Takie idealne na satelicke duzego klubj. Na cholerne tych chłopaków wypożyczać daleko od Wwa. Wyjątek jak młody pochodzi z okolic gdzie ma zostać wypożyczony. odpowiedz

Przemol(L) - 2 godziny temu, *.pionet.pl Młody który najlepiej się zaprezentował na zgrupowaniu wypożyczany zamiast się ogrywać w końcówkach meczów. Polityka transferowa na najwyższym poziomie. odpowiedz

Bartek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Przemol(L): Lepiej niech gra po 90 minut w I lidze niż raz na 3 spotkania kwadrans u nas... W środku pola mamy dużą rewalizację, cięzko by było o regularne minuty. Według mnie to dobre rozwiązanie i dla zawodnika i dla klubu. odpowiedz

