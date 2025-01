Transfery

Nsame zostanie wypożyczony do Szwajcarii

Wtorek, 28 stycznia 2025 r. 22:35 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / X

Jean-Pierre Nsame zostanie wypożyczony do Szwajcarii. Nowym klubem napastnika będzie FC Sankt Gallen 1879 - poinformował na portalu X dziennikarz Sebastian Staszewski.









- Za napastnika stołeczna drużyna otrzymała również inne oferty m.in. z Grasshopper Club Zürich czy Malagi CF. Latem Nsame ma wrócić do stolicy, a Legia wykupi go z włoskiego Como 1907 (klauzula wynosząca około 150 tysięcy euro) - możemy przeczytać w dalszej części postu.



Jean-Pierre Nsame trafił do Legii latem 2024 roku w ramach wypożyczenia z włoskiej drużyny, jednak z klauzulą obowiązkowego wykupu po rozegraniu danej ilości minut, co miało zostać już spełnione. Oczekiwania związane z Kameruńczykiem były duże, ale kompletnie się nie sprawdziły, a 31-latkowi nigdy nie udało się przebić na stałe do pierwszego składu. W pewnym momencie został nawet zesłany do drużyny rezerw. Łącznie w warszawskim zespole zagrał w 10 meczach (410 minut), zdobywając 2 bramki.



Napastnik wraca do ligi szwajcarskiej, którą zna bardzo dobrze. Wcześniej przez siedem sezonów bronił barw Servette FC i BSC Young Boys, z którym sięgnął po 6 mistrzostw Szwajcarii i 2 krajowe puchary. Sam Nsame trzykrotnie sięgał po koronę króla strzelców. Swoją formę spróbuje odbudować w FC Sankt Gallen 1879, które na półmetku sezonu zajmuje 7. miejsce w tabeli z sześciopunktową stratą do lidera.