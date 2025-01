Aleksander Wyganowski został zgłoszony przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy. 15-letni środkowy pomocnik spędził rundę jesienną w juniorach warszawskiego klubu.

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl To Wyganowski taki kocur jest? Jeszcze lepszy niż wypożyczony 17 letni Adkonis? odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Mam nadzieję,że chłopak będzie dostawał minuty,bo to największy talent w klubie! Te wyjścia z piłką do przodu,kontrola piłki, już dawno nie widziałem tak zajeb...zawodnika! Brawo młody! Feio słuchaj się mnie i chłopak ma grać kosztem Oyedele.💪 odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.plus.pl No to jest komu kibicować - walcz młody. odpowiedz

Miętowy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Bardzo dobry ruch. odpowiedz

mark - 4 godziny temu, *.201.80 😃 odpowiedz

oLaf - 5 godzin temu, *.orange.pl Żenada, ale dziadostwo to zarządzanie klubem, to jeszcze może jakiś jedenastolatek niech zostanie zgloszony tylko strata miejsca. odpowiedz

cleo - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @oLaf: co Ty idioto gadasz?? Kogo mamy promować jak nie młodych wyróżniających się?? Bardzo dobrze, oby dostał jak najwięcej minut.. odpowiedz

Sidik - 4 godziny temu, *.proxnet.pl @oLaf: Ty tak na serio czy z Poznania jesteś? odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.centertel.pl @oLaf: no nie, może lepiej niech dalej ściągają szrot zagraniczny pokroju Nsame. Spójrz jak funkcjonują kluby w Holandii czy Portugalii , gdzie młodzi są wprowadzani do pierwszych zespołów bardzo wcześnie a potem zarabiają na nich potężne pieniądze odpowiedz

Konot - 3 godziny temu, *.plus.pl @oLaf: odstaw leki odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.orange.pl @cleo: patrząc na jakość szkolenia w miodek akademy to chłopak pewnie nawet piłki nie umie przyjąć, było już dużo przypadków że złe prowadzenie zawodnika w klubie niszczyło dalszą karierę i temu chłopakowi robią tylko krzywdę odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @oLaf: Gratulacje, dobry troling, a pelikany myślą, że Ty tak na poważnie. Wracając do tematu chłopak ma duży potencjał ale ile jest wart to przyszłość pokaże. Już kiedyś Jagiełło jako 15-latek też był w szerokiej kadrze, a kariery nie zrobił. Oby z nim było inaczej. odpowiedz

Jokota - 1 godzinę temu, *.plus.pl @oLaf: troll odpowiedz

