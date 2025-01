Napastnik z Norwegii na celowniku Legii

Legia Warszawa prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia piłkarza Tromso IF - informuje portal meczyki.pl. Jest nim napastnik Lasse Nordas , którym stołeczny klub interesował się już latem. W poprzednim sezonie, który zakończył się w grudniu, 22-latek zdobył 12 bramek w 30 meczach. Występował także w młodzieżowej reprezentacji Norwegii. Nordas jest lewonożny, ma 194 cm wzrostu.

Wrath - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Skoro mieliśmy takie wynalazki jak Luksemburgski Philipps to i z reprezentacji dzieci z Bullerbyn możemy brać :P

Tylko do Lasse nie zapomnieć dobrać też Bosse bo tylko w duecie są dobrzy ;D odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tia .. Zieliński I Mozyrko I nic nie trzeba dodawać.... odpowiedz

Tylko Legia! - 2 godziny temu, *.. Rosołek wróóóóć~! odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl Co chwilę news, że ktoś jest na celowniku Legii. Ten celownik jest chyba mocno rozregulowany jeśli tylu biorą na celownik a nikogo nie potrafią ustrzelić... 🧐 odpowiedz

Tylko Legia! - 2 godziny temu, *.. czyli już Pittasa ściągnęli :( odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Podobno są też zainteresowani sprowadzeniem islandczyka Ole Gunara Skurwesena odpowiedz

Tony Adams - 2 godziny temu, *.amazonaws.com a baba jaga zrobila niezly transfer



https://gol24.pl/enzo-ebosse-zawodnikiem-jagiellonii-bialystok/ar/c2-19059846 odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Może wprowadzimy dwóch napastników i dyrektora brawo Legia odpowiedz

legioniusz@o2.pl - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Może gdzieś na promocji w Biedronce się znajdzie odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl I to jest ciekawy transfer. Oby przyszedł ten Nordas. Tego pittasa nie sprowadzać bo za stary - już go nie sprzedadzą drożej. odpowiedz

Czepia(L)ski - 2 godziny temu, *.orange.pl Ja prdl 🤨😡🤬 Nie da się już tego czytać kim to Legia się nie interesuje, po trzech dziennie, a jak przyszedł Wahan to nie było wcześniej żadnych "przecieków". Transfery jak pieniądze - lubią ciszę i pewnie żaden z tych (w większości ogórków) mam nadzieję nie trafi do Legii bo wynalazków już wystarczy... odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.chello.pl Typowe dla działu dyrekcji sportowej. Mało bramek ale dużo kosztuje, powinszowac inteligencji. odpowiedz

(L)uki - 2 godziny temu, *.25.60 @Sobo(L)ew: defensywni napastnicy dużo kosztują !

😊 odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.113 Czy ktoś w LEGII koordynuje "sprowadzanie " zawodników w/g określonych kryteriów ? Pytanie to nie kieruję do kibiców , ale do ADMINISTRACJI klubu / jeżeli taka funkcjonuje ? / . odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 2 godziny temu, *.32.84 Kolejny ogór na celowniku. Aż furczy. odpowiedz

