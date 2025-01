Legia poszukuje napastnika na TransferRoom

Stołeczny klub oferuje za zawodnika 500 tys. euro, a pensję na poziomie 700 tys. euro na rok. Druga opcja to wypożyczenie z pensją 100 tys. euro na miesiąc. TransferRoom to popularna platforma zrzeszająca agentów piłkarskich, kluby i zawodników, która pozwala na klubom zawierać transakcje transferowe i wypożyczenia online. Korzysta z niej wiele klubów z całego świata.

