Nsame wypożyczony do FC Sankt Gallen

Kameruński napastnik Jean-Pierre Nsame został wypożyczony na najbliższe pół roku do występującego w szwajcarskiej Superlidze FC Sankt Gallen.

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nasz (były?) dyrektor Zieliński to niesamowity strateg. Przepalił latem kasę na mierne transfery,a teraz tych grajków upycha gdzie popadnie. I jeszcze dorzuca się do ich utrzymania. No genialne. odpowiedz

Asa - 3 godziny temu, *.com.pl Żegnaj legendo! 🥳🥳 odpowiedz

Wert - 4 godziny temu, *.centertel.pl Będą jaja jak tam zacznie strzelać. odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl @Wert: Jak go ustawią w polu karnym i nie każą biegać do pressingu...to bardzo prawdopodobne... odpowiedz

Jean-Pierre Nsame - 2 godziny temu, *.43.173 @robochłop: A co to znaci biegać? Bo Ja nie rozumieć po Polski. odpowiedz

