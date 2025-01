Pittas, Nordas i Bożenik nie trafią do Legii

Oto co mówi trener Legii: - Żeby nie zwodzić – staram się nigdy tego nie robić, bo wiem, że wiele osób się tym martwi – musimy skupić się na pracy z piłkarzami, których mamy. Na ten moment w kadrze są Gual, Majchrzak i Pekhart. Próbujemy także wdrożyć inną dynamikę z innym zawodnikiem, ale nie chciałbym jeszcze zdradzać szczegółów. - Chcę jasno powiedzieć – celem zimowego okna transferowego nie była rewolucja kadrowa, ale sprowadzenie dwóch zawodników. Jednego, który ma określoną charakterystykę i może grać zarówno na skrzydle, jak i w środku pola, oraz napastnika. Wszyscy nasi napastnicy wiedzieli o tym. 50% planu zostało zrealizowane – Biczahczjan dołączył do nas na tyle wcześnie, by w pełni uczestniczyć w przygotowaniach. To piłkarz z ekstraklasy o określonej jakości, nie potrzebuje aklimatyzacji, mówi po polsku i wierzę, że będziemy mieli z niego pociechę. Jeśli chodzi o drugiego transfer – powiem szczerze, mogliśmy go już mieć, ale przy finalizacji transferów wiele rzeczy musi się zgadzać. Przede wszystkim jakość zawodnika, którego sprowadzamy, ale także korzyści dla klubu – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Pojawiały się pewne nazwiska w mediach, niektóre z nich nie spełniały naszych oczekiwań – czy to pod kątem sportowym, finansowym, czy wkomponowania w zespół. - Rozumiem, że wśród kibiców pojawia się lekka panika, bo liga startuje. W idealnym świecie mielibyśmy zamkniętą kadrę, ale u nas okno transferowe trwa do 24 lutego. Wkrótce zamknie się w mocniejszych ligach, co może stworzyć ciekawe alternatywy – piłkarze, którzy wcześniej nie patrzyli na Polskę, będą bardziej otwarci na nasz rynek. Doświadczenie nauczyło mnie, że podejmowanie pochopnych decyzji często prowadzi do błędów, które potem trzeba naprawiać. Klub chce uniknąć takich sytuacji. Dlatego prosimy kibiców o chwilę cierpliwości. Cały pion sportowy ciężko pracuje, by znaleźć odpowiedniego piłkarza – zarówno pod względem umiejętności, jak i charakteru. Do tego czasu musimy zaufać zawodnikom, których mamy, i na nich się skupić. Myślę, że kilku zawodników można już skreślić – Pitas, Nordas i Boženík nie trafią do Legii.

Juri - 18 minut temu, *.petrotel.pl Ja tam wierzę w Majchrzaka,ma chłop talent. odpowiedz

bronek49 - 18 minut temu, *.vectranet.pl Przecież Legia robi z siebie pośmiewisko przecież kupienie napastnika było priorytetem a oni nie potrafią nawet tej sprawy załatwić śmieje się z nich cała Polska odpowiedz

Tombo - 31 minut temu, *.centertel.pl Może i to lepiej. Czas zweryfikuje. odpowiedz

Tymon - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Pion sportowy razem z kudłatym nadają się do k.. kabaretu 🤡 odpowiedz

FANATYK - 38 minut temu, *.chelm.pl Świetnych mamy negocjatorów w naszym klubie, brawo Loczek🤨 odpowiedz

Gimbi - 47 minut temu, *.play-internet.pl Popcorn zrobiony, serial "XYZ nie dla Legii" czas zacząć :-) Plus komediowe wstawki niektórych malkontentów ;-) :-) odpowiedz

Korda - 59 minut temu, *.centertel.pl Hahahahahahahaha , TELENOWELA leci dalej . Odcinków nasrane niczym w Modzie na Sukces . Porażka , gdzie oni szukają napastników ! Najlepszy klub w PL a odwalają taką lipę odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ta nowinka o której mówił Feio to Kun na 9 i granie wysokich piłek będzie wszystko kończył głową. Opcją rezerwowa na ataku to Jędza. odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.189.91 Strasznie dużo słów jak na "z...liśmy i nie umiemy sprowadzić napastnika". odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Ja prdl!!! Brak słów 🤬🤬🤬 odpowiedz

Roadrunner - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Znajdź tu takiego odpowiedniego napadziora dla naszych nad wyraz wymagających kryteriów gdy większość nieodpowiednich jest już zaklepana.

Kto nam zostaje aż strach pomyśleć

może kogoś z kapelusza wyciągnie Pan Śledź

ten to dopiero ma nosa jak stokłosa.

Może nie trzeba nam napastnika

jakiegoś Pitasa,Nitrasa czy Bożenika

Zamiast biadolić nad losem świata

Mamy Hiszpana co w majtkach lata ! odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.147.25 No i gitarka! J...🥳 sprowadzanie szrotu. odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.54.227 Amatorka odpowiedz

Legia to My! - 1 godzinę temu, *.103.83 Zostaniecie rozliczeni po sezonie mam nadzieję brak mistrzostwa i pucharu równa się bojkot i puste trybuny dość robienie z nas idiotow. Mioduch won odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za 500 tys to jakiś kulawy oldboy. odpowiedz

Jarooo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szanowne Państwo, Kochani Moi!

Chyba nikt z nas kibiców Legii o zdrowych zmysłach nie wierzy w to,że w tym roku zdobędziemy Mistrzostwo Polski.

W klubie nie ma kasy na kupowanie konkretnych zawodników,myślę że dla naszego właściciela liczy się przede wszystkim kasa którą zarobi za grę w Lidze Konferencji ,poprzez to będzie mógł latem kupić lepszych zawodników a co za tym idzie walczyć o tytuł DOPIERO w przyszłym sezonie.

Trzeba być realistą.

Niestety DOPUKI Legia nie zdobędzie potężnego sponsora to dalej będzie się bawiąc Lecha Rakowa Jegielonii czy innych ogórków, takie są fakty NIESTETY 1 odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.147.25 @Jarooo: no to chyba coś Ci się dobrze odkleiło. Może z was nie... Bo z Nas- Legionistów każdy wierzy, że zdobędziemy Mistrzostwo Polski. I to przy zaje🥳scie zdrowych zmysłach, choć to nie fakt- to Wiara.

Wiara oparta na faktach.

A fakty są następujące!

Legia do czołówki traci tyci tyci.

Sezon jest w połowie.

Skład jest nawet nawet.

Więc wszystko się zdarzyć może!

I to są fakty, a nie te Twoje pie🥳indo...



"Waż Słowa Ziom"



P.S. I to że Loko jest właścicielem... Ciesz się z tego, bo mógł się trafić dużo gorszy!



"Tylko Legia"



☠️🔴⚪️🟢⚫️☠️ odpowiedz

Greg61 - 1 godzinę temu, *.. Wieś tańczy i śpiewa nie obrażając Wsi😎 odpowiedz

Hanys (L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl tego Pittasa naprawde szkoda

Legia przegrywa finansowo z przecietnym obecnie klubem z Bułgari!!! z Bułgari nie z Turcji czy innej Grecji masakra

cisna sie na jezyk wulgarne slowa ale nie mozna bo zablokuja wpis

wstyd dla klubu który chce byc potegą w tej czesci Europy

i z kim my mamy walczyc o mistrza Polski z niestabilnym emocjonalnie Gualem xD albo ze starym Czechem xD odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.147.25 @Hanys (L): no Pitasa szkoda. Ale czy to potwierdzone że wybrał Bułgarię? A dwa ... My nie gramy w Lidze Mistrzów. Nie gramy w Lidze Europy. Więc dopóty to się nie zmieni, to ciężko będzie sprowadzać graczy wodząc ich perspektywą! odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Niech zadzwonia do Maslowskiego moze cos im podpowie da wytyczne😃 odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Liga rusza a Zieliński ciągle w Legii. Jak długo? odpowiedz

Kriss - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dramat . To jest dramat !!! odpowiedz

Niezadowolony Fanatyk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Banda Nieudaczników! odpowiedz

N. - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Biednemu zawsze wiatr w oczy i ch. w d...ę. Dzięki Loczek! 🤬 odpowiedz

Jajcuś NEWS - 2 godziny temu, *.98.150 Pittas Nordas i Qutas nie dla Legii odpowiedz

Keszek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wiadomo, że możemy skreślić przecież my szukamy po śmietnikach niestrzelających impotentów piłkarskich, po to, żeby wypożyczyć ich za pół roku po nieudanej rundzie i tak w koło macieju do 💩śmierci. odpowiedz

NIE DLA NAS FORMA ZŁA - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak mawia loczek:

Ciesz się z tego co masz :/ odpowiedz

Rumburak - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No tak... dziadostwa ciag dalszy.... brak słów. Nie zdobędziemy mistrza z takim podejściem. 🤨 odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 2 godziny temu, *.mm.pl Praca działu skautingowo-transferowego Legii to gotowy scenariusz serialu w rodzaju "The Office". odpowiedz

Syn księdza - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Faja Zieliński Mozyrko Sledz jedna klika....całemu kwartetowi ładnie mówiąc dziękuję.....marzeniem.jest pozehnanie Dariusza ale to niemożliwe...jak można napastnika nie kupić przez 2 miesiące Wstyd i amatorka widzę ze Faja już w klubie adoracji.... odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Syn księdza: Że napastnika trzeba kupić to wiadomo od czasu sprzedaży Muciego odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie chce mi się tego komentować, z kolesi którzy nie załapali się do kadr innych zespołów mamy wybierać... jakby jeszcze kasa była to spoko faktycznie można kogoś trafić ale 500 tysi za napastnika który strzela... A mieli sprawdzić przedewszystkim 9... przyszedł jeden odeszło 5, w sumie ten jeden lepszy niż cała piątka razem 😂 odpowiedz

obserwator - 2 godziny temu, *.orange.pl Ból d**y za 3, 2, 1... nawet zabawnie się obserwuje frustrację "kibiców transferów". Może Was zaskoczę, ale kiedyś były czasy, w których Legia na trofea czekała LATA. Jest chudy okres, fakt, ale Mioduski, Mozyrko i Zieliński (zwłaszcza on) to też Legia, czy nam się to podoba, czy nie. odpowiedz

Tylko Legia! - 1 godzinę temu, *.. to jest tragedia co wyprawia się w tym klubie, oni Pekhartem, Gualem i Majchrzakiem chcą grać na 3 frontach hahahhahahaha, po Koronie już się odechce wszystkiego z takim podejściem odpowiedz

Marcin77 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @obserwator:

Legia czekała lata na mistrzostwo, puchar zdobywała częściej, ale skład to było pół reprezentacji Polski. Coś tu nie pasuje w tej twojej teorii.

Mistrzostwa nie było, bo balowali, nie chcieli grać dla Legii, albo liga się ustawiała przeciwko.

Mioduski to nie Legia, a biznesmen który robi hajs, zgadnij gdzie. odpowiedz

obserwator - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Tylko Legia!: tragedia to się dzieje teraz w strefie Gazy. Idziecie ze skrajności w skrajność bardziej niż ludzie, którym każecie wy****dalać. Wiadomo, kibic ma prawo mieć krótką pamięć, ale są jakieś granice. Lodu. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Amatorszczyzna level hard. Takiego dziadostwa w Legii jeszcze nie było. Banda nieudaczników. Ręce już same opadają. odpowiedz

