Urbański srebrnym medalistą, brąz Kłys w HMP w deblu

W Lesznie odbyły się tenisowe Halowe Mistrzostwa Polski seniorów, w których wziął udział Jan Urbański - zawodnik Legii kilkanaście dni wcześniej zdobył srebrny medal mistrzostw Polski w kat. U-16. W rywalizacji z seniorami, Urbański niestety nie zdołał awansować do strefy medalowej w singlu - przegrał ćwierćfinałowe spotkanie z Jakubem Jędrzejczakiem. W grze podwójnej, w parze z Michałem Mikułą (SIKT Płock), legionista zdobył wicemistrzostwo Polski. W zakończonym przed chwilą, niesamowicie zaciętym finale, górą byli Marcin Andrzejczak i Przemysław Nikołajuk. W trzecim, decydującym secie rywale zwyciężyli 11:9. Brązowy medal w grze podwójnej zdobyła Natalia Kłys w parze z Magdaleną Hędrzak (Górnik Bytom). W kwalifikacjach do turnieju głównego wzięło udział jeszcze troje legionistów - Marcel Mizerski, Lech Klimkowski oraz Natalia Kłys. Wyniki turnieju głównego: I runda: Jan Urbański - Sebastian Zięba (Hutnik Warszawa) 6-1, 6-3 II runda: Jan Urbański - Maciej Matuszczyk (Krakowski KT Olsza) 6-2, 3-6, 6-4 1/4 finału: Jan Urbański - Jakub Jędrzejczak (BKT Advantage Bielsko-Biała) 3-6, 6-7 Wyniki legionistów w kwalifikacjach: I runda: Marcel Mizerski - Szymon Janzen 0-6, 1-6 I runda: Lech Klimkowski - Tomasz Bułat (SiR Wrocław) 6-3, 6-2 II runda: Lech Klimkowski - Michał Mikuła (SIKT Płock) 1-2, ret. II runda: Natalia Kłys - Hanna Jankowska (GAT Gdańsk) 6-7(2), 2-6 Wyniki w grze podwójnej: I runda: Natalia Kłys/Magdalena Hędrzak (Górnik Bytom) - Amelia Ciesielczyk/Victoria Kapcia (GAT Gdańsk) 6-0, 4-6, 10-6 1/4 finału: Kłys/Hędrzak - Natalia Pietras-Sirmacz (Tarnowski KT)/Justyna Sasiak (Grzegórzecki Kraków) 7-5, 6-4 1/2 finału: Kłys/Hędrzak - Ewa Czapulak (TT Złotoryja)/Valeryia Darashuk (Calisia) 2-6, 4-6 I runda: Jan Urbański/Michał Mikuła (SIKT Płock) - Adam Bronka/Dorian Makarski (Warszawianka) 6-4, 6-2 1/4 finału: Urbański/Mikuła - Filip Bojko (Royal Zielona Góra)/Mateusz Kowalczyk (Kubala Ustroń) 7-6(3), 1-6, 10-6 1/2 finału: Urbański/Mikuła - Błażej Sopoliński (Olimpia Poznań)/Tobiasz Sopoliński (Come-On Wrocław) 6-4, 3-6, 10-8 Finał: Urbański/Mikuła - Marcin Andrzejczak (MKT Łódź)/Przemysław Nikołajuk (AZS Poznań) 4-6, 6-3, 9-11

