7-9.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 7 lutego 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę czeka nas pierwszy wyjazdowy mecz Legii w roku 2025 - kilkuset fanów Legii pojedzie wspierać nasz klub w Gliwicach. W niedzielę w Gliwicach zagrają z kolei nasi futsaliści. W niedzielne popołudnie zapraszamy kibiców do hali na Bemowie, gdzie koszykarze Legii zmierzą się z Zastalem Zielona Góra.









W sobotę i niedzielę w Katowicach (hala ZSTiO nr 2), koszykarze Legii zagrają w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski do lat 19.



W Ustce futsaliści Legii zagrają w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 17. W fazie grupowej Legia zagra z Constractem Lubawa, GLKS-em Wilkowice i Limanovią Limanowa. Transmisje meczów legionistów na Youtube.



We Wrocławiu odbędą się Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorów w squasha z udziałem licznej grupy zawodników Legii.



Rozkład jazdy:

08.02 g. 14:45 Radomiak Radom - Śląsk Wrocław

08.02 g. 20:15 Piast Gliwice - Legia Warszawa

09.02 g. 15:30 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

09.02 g. 18:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa [futsal]



Młodzież:

08.02 g. 17:00 AZS UJK Kielce U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, Katowice]

09.02 g. 10:00 UKS SP 27 Katowice U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, Katowice]