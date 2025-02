Komentarze (113)

Dimas - 3 godziny temu, *.info.pl Utrzymanie jest 😃 po ruchach kadrowych widać ewidentnie że właściciel I zarząd spisali ten sezon na straty, nie ma bramkarzy nie ma

napastników, nowy nabytek nie udzwignał piłki meczowej a nawet meczu, przyjdzie Carlitos 😂 w sumie też nie 9 ale uj z tym 34 lata I jakoś człapie to można go brać za pół darmo 😎 zarządzanie na poziomie II ligi to co się dziwić😐 nie mamy zawodników którzy potrafią pojedynki wygrywać, niestety gol na farcie dla nas, z dogodnych sytuacji nie trafiamy, brak umiejetności - ktoś tą kadre sklecił ale i tak pójdzie na trenera - jakby co zwolnią go a towarzystwo dalej się będzie bawić😎 odpowiedz

Free - 4 godziny temu, *.orange.pl 1.z kobylakiem nie będziemy nawet w pucharach...2.tak strzelane karne powodują że nie będziemy w pucharach 3.w tej chwili obiektywnie są 3 drużyny zdecydowanie grą lepsze od nas...obiektywnie...4. Dla żylety i wszystkich kibiców szacunek max za Nowacką...jest żenująca i powinna być wywalona na zbity pysk za ten skandal... odpowiedz

rob - 4 godziny temu, *.. jestem po świeżym zawale,przez nich chyba mnie poniosą odpowiedz

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.com.pl Dziadostwo. Kolejna strata punktów z drużyną która jest drewniana. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Sezon zakończony mozna sie rozejsc

Jeszcze wp...ol w PP

Dziękujemy Mioduski i Zielinski🤣🤡 odpowiedz

Mioduski rak Legii - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Z takim składem i gra to nawet w PP nie mamy szans🤬😡 odpowiedz

Sobal 74 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl I gdzie te transfery mecz i poziom naszych zawodników zerowy w w sumie taki sam jak naszego łóżka i jego świty jak można nie zrobić żadnych transferów oddać paru pilkarzy do cholery gramy na trzech frontach a jesteśmy niestety średniakami dzięki panie prezesie odpowiedz

ALO ALO - 5 godzin temu, *.centertel.pl Niestety mistrzostwo ucieka takie mecze trzeba wygrywać tym bardziej grając u siebie z przeciętną jak nie słabą koroną😐😐😐😐 odpowiedz

Elf - 5 godzin temu, *.. Gual...ja pier... jaki Ty jestes beznadziejny... odpowiedz

Zoo - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Noi po ptokach, aby nie spadli odpowiedz

Maik83 - 5 godzin temu, *.centertel.pl Pojadę klasykiem WSZYSCY WON odpowiedz

Miki - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl No to po Mistrzu😭 odpowiedz

Konrad - 4 godziny temu, *.. @Miki: Nie wierzę miałeś nadzieje odpowiedz

Simon - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Morishita w obronie, tego trenera to nosi a o mistrzostwie to możemy pomarzyć

, szkoda że Guala na bramce nie postawil odpowiedz

Zły - 5 godzin temu, *.chello.pl dzieki Moriemu,przynajmniej beda mogli mowic ze to wina sedziego i moriego bo musieli grac z ostania druzyna w 10,marnosc nad marnosciami,leszcze odpowiedz

Zły - 5 godzin temu, *.chello.pl Gual oddał w ogóle jakiś strzał dzisiaj???? odpowiedz

Kraków 1234 - 5 godzin temu, *.plus.pl Mogą pomarzyć o mistrzostwie z taką grą.. tragedia.... odpowiedz

Zły - 5 godzin temu, *.chello.pl Jak nie wygramy to przynajmniej,serial o mistrzostwie sie skonczy,szybko poszło,z taka grą to trzeba byc naiwnym,ze cos sie uda,tylko twardy reset odpowiedz

Zły - 5 godzin temu, *.chello.pl gdzie jest napastnik?Mioduski gdzier jest napastnik,gdzie jest napastnik,mioduski,gdzie jest napastnik,widzi sknerooooooooo,jak cie zycie palcem.............Won z LEGII pseudo korpo biznesmenie,to jest KORONA nie LECH czy JAGA,zrobiles z tego klubu mizerie,OUT,OUT,OUT odpowiedz

R - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Ja pier gual przy innych technicznie to pan profesor... odpowiedz

Mariol - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr Oj ciężko będzie się załapać na puchary.Cala nadzieje w pucharze Polski.Gdzie my do mistrza. odpowiedz

Pablo - 5 godzin temu, *.centertel.pl Macie może jakiś link do meczu odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Pablo: juz raz podalem. Bylo sprawdzic. odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Gramy w 9 bo Chodyna to jakaś farsa....Urbaniak tez . Niestety Augustyniak sir dostosował... odpowiedz

13 - 5 godzin temu, *.216.67 1:1 dawać dawać!🙏💪☠️ odpowiedz

Marianek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Dobrze że korona jest po prostu hu...iowa, bo z innym zespołem by już było pozamiatane.

A tak jest nadzieja odpowiedz

Dolar - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Marianek: Racja odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.autocom.pl Niezły ogór z tego Biczachczjana,nawet do pustaka by nie trafił.Dośrodkowanie jak u Kuna,drybluje jak trzeba podać,jak kiwnąć to podaje.Kolejny transfer z łapanki a nie wnikliwej obserwacji. odpowiedz

pawel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @wtf:

To prawda fatalny typ

Strata strata strata i kalectwo przy sam na sam.

Jak na razie kawał transferu odpowiedz

koczi - 6 godzin temu, *.net-bis.eu Może zamiast napastnika trzeba bramkarza kupić, bo z tymi ręcznikami to możemy grać tylko o 4 miejsce w tabeli. odpowiedz

herrra ty śliski szczurze, - 6 godzin temu, *.vodafone-ip.de wszystko idzie zgodnie z planem

wychodzimy bez bramkarza (Kacperek jeszcze gorszy) i z Hodynem czyli w 9

bramka stracona w sposób który mamy przećwiczony do perfekcji

dalej tępaki szczelają w nogi obrońców

dalej nie potrafią podać piłki



jak nie wymęczą zwycięstwa to drezyny z wronek już nie dogonią



to dopiero początek ale Legia gra tak samo lub gorzej a klubik 💩spod laski już jest w formie



oby nie było pozamiatane już w połowie lutego odpowiedz

Zły - 5 godzin temu, *.chello.pl @herrra ty śliski szczurze,:



trzeba to im wykrzyczec 90 min podczas nastepnego meczu,zeby pamietali kto tworzy ten Klub odpowiedz

wawiak - 6 godzin temu, *.chello.pl Co oni do jasnej ciasnej wyprawiają? Przyjechała młodzieżówka z Kielc a oni potykają się o własne nogi. Nic się nie zmieniło sami sobie strzelamy. Bramkarz do bani, zresztą cała reszta też. Nie wiem jak ten mecz się zakonczy ale z tej mąki chleba nie będzie. Ofiary które nie potrafią z kilku metrów podać celnie do kolegi to amatorzy z ligi szóstek odpowiedz

wtf - 6 godzin temu, *.autocom.pl Augustyniak MVP! odpowiedz

Dolar - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl A ile tu znafcuuufff,ale poczekajmy do końca ,może wstydu nie będzie odpowiedz

KIBIC - 5 godzin temu, *.. @Dolar: Panie znawco wielki i co?????? i 💩 taki byłeś mądry odpowiedz

Zły - 6 godzin temu, *.chello.pl karnego powinien wykonywac napastnik albo ktoś z pola ale z zajebista technika a nie chłop co z dystansu potrafi tylko strzelac odpowiedz

Szpic - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Póki co sami robią wszystko, aby tego meczu nie wygrać, a wyróżnili się w tym aspekcie Kobylak, Morishita (dał pretekst sędziom do pokazania kiera) i Augustyniak. odpowiedz

Zły - 6 godzin temu, *.chello.pl Oyedele za Augustyna ( ten to chyba głowe zostawil na wakacjach) i Vinagre za drewnianego Chodyne odpowiedz

Klanik - 5 godzin temu, *.chello.pl @Zły: Takiego wała, Oyedele na K6 wypad. odpowiedz

Asa - 6 godzin temu, *.chello.pl Świetny mecz panie Augustyn, najpierw dajesz asystę ma brance na 0:1 a potem karny i słupek, ratunku. odpowiedz

LEGIONISTA - 5 godzin temu, *.syrion.pl @Asa: to nie była Augustyniaka wina... Na konia wsadził go Kobylak i to jego wina. Miał prawą stronę czystą to podał do krytego Augusta :/ a co do karnego to loteria. odpowiedz

Zły - 6 godzin temu, *.chello.pl po pierwszej połowie widać,że cudów nie ma,defensywny pomocnik strzela karne,który tego nie robi dobrze,wiec jak sie to mogło skonczyc,własnie tak,ewidentnie widac brak jakości,gramy z korona a nie z top 5.

Słodkie pierdzenie weryfikuje lamu.y murawa,wiec czeka nas kolejna rewolucja,bo te wklady do koszulek sa po prostu słabe,ale miodek bedzie dalej sprzedawał co sie da,acha nie ma juz kogo za konkretne pieniadze,chyba ze Kapuadiego,reszta bez potencjału.

to na tyle,jednak lamentujacy tu,sa realistami i widza jakie bagno nam zgotowali. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Dużo żelu nowe fryzury nowe tatuaże tylko dalej gra zenada odpowiedz

Huwdu - 6 godzin temu, *.skybroadband.com Jestesci tragiczni, frajerstwo odpowiedz

robochłop - 6 godzin temu, *.orange.pl Potrzebujemy bramkarza...bardziej niż napastnika,,,Augustyniak pierwsza połowa dramatyczna...pierwszy do zmiany...Morishita na lewym obrońcy to pomyłka...w sparingach grali co innego..;. odpowiedz

Legionista - 6 godzin temu, *.net.pl Druzyna do psychologa głowy nie pracują odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Dramat ludzki niestety 🤡🤡🤡 odpowiedz

pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Jakie mistrzostwo jak męczą się z tak słabą drużyną... odpowiedz

wtf - 6 godzin temu, *.autocom.pl Augustyniak MVP! odpowiedz

Ronaldo - 6 godzin temu, *.myvzw.com To co zrobił Kobylak to kryminał. Niestety trener tak im kazał od bramki rozgrywać. Nie każdy bramkarz potrafi a ten na pewno nie. Mori nie faulował ledwo dotknął scyzoryka a ten poleciał na łeb na szyję. Dlaczego var tego wogole nie oglądał???. A no dlatego ze trzeba byłoby cofną błędną decyzję. Trzeba do końca teraz gryźć trawę i liczyć na cud. Płacz nic nie pomoże.

Gramy 10 na 12 a właściwie w 9 bo bez bramkarza odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Może być ciężko wygrać, bo sędzia nie zauważył dwóch fauli na karnego w ciągu kilku sekund! odpowiedz

Wwa - 6 godzin temu, *.orange.pl 2 karne🤣🙂 odpowiedz

Zlb - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Przecież to do przewidzenia było! Siedzieliśmy wszyscy cicho bo liczyliśmy że może jakoś to będzie, no i jest jakoś czyli byle jak!!! WSZYSCY w mniejszym lub większym stopniu się wzmocnili, a Nasi przodownicy skupili się na robieniu porządku po sobie zapominając że gramy na 3 frontach i dobrze by było jednak drużynę wzmocnić!!! Tylko po co? Jak będzie źle to pogonimy trenera, przypudrujemy jakoś niepowodzenia i jakoś będzie!!! Znowu będzie jakoś, dalej byle jak!!! TYLKO LEGIA!!! odpowiedz

Dr Bomba - 6 godzin temu, *.centertel.pl Mecz nieudaczników po obu stronach odpowiedz

pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Wy...ac tego Chodyne bo tylko przeszkadza i Vinagre na boisko odpowiedz

Xxx - 6 godzin temu, *.165.54 Czego się spodziewaliście.Zaczynamy jak zawsze od porażki. odpowiedz

Leśny wróć - 6 godzin temu, *.toneticgroup.pl Juve wygrało, Barca wygrała, to jak zwykle wkłady psują mi weekend. Nic z tego już nie będzie odpowiedz

e(L)o - 6 godzin temu, *.ksiezyc.pl tobiasz won odpowiedz

Klanik - 6 godzin temu, *.chello.pl @e(L)o: Ta i zatrudnić zagraniczny szrot. XD odpowiedz

Miki55 - 6 godzin temu, *.chello.pl Ile razy można bezkarnie wykładać przeciwnikowi piłkę na nogę i to w takich okolicznościach, że temu wystarczy tylko przyłożyć nogę i bramka. To nie nasi przeciwnicy stwarzają sobie sytuacje bramkowe, to nasi grajkowie są największym zagrożeniem dla naszej bramki i tak jest w każdym meczu. Do tego nie mamy bramkarza. Frajerstwo. Oglądanie meczów Legii to tortury, zero przyjemności tylko nerwy. Pierwsza kolejka a ja już mam dosyć. odpowiedz

Cezar. - 6 godzin temu, *.centertel.pl Nieporadność i głupota,tak jak przewidywałem! odpowiedz

Radek - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Jak zawsze wychodzą i dostają pierwsi w czapę.Nic się nie zmieniło i nie będzie niczego. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 6 godzin temu, *.inetia.pl przygnębiające to... odpowiedz

Łuki - 6 godzin temu, *.grupaping.pl LEGI potrzebny jest napastnik i bramkarz. Z przodu nie ma komu strzelać, a z tyłu wszystko wpada. odpowiedz

Jano - 6 godzin temu, *.orange.pl Dobra sezon z głowy! odpowiedz

Tomasz - 6 godzin temu, *.151.116 Dziękuję. Obstawiałem remis. Skupić się na pucharach. Liga już pozamiatana. Przez puchar tylko zostało nam walczyć o ligę konferencji odpowiedz

Sobal 74 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl A co jest winny trener spojscie na ławkę rezerwowych przecież niema kim grac oddają zawodników jak leci a nikogo niekupuja tragedia odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl To już wiemy czemu Kobylak piłek nie łapie - pierwsza złapana i od razu uraz. A może symulka? odpowiedz

Korda - 6 godzin temu, *.orange.pl Masz najlepszego piłkarza w składzie (Vinagre) a wystawiasz na lewe wahadło Mori który nie potrafi na tej pozycji grać i dostaje czerwona kartkę. Faja mistrz mistrz mistrz odpowiedz

Sobal 74 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Szkoda trenera niema transferów a pseudo działacze jego obwinia za brak wyników przecież oni tacy pracowici tyle transferów zrobili szkoda słów na tych amatorów i darmozjadow odpowiedz

Gucio L - 6 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Fabianski,Boruc,Majecki -bramkarze to zawsze byl najmocniejszy punkt Legii ale odkad za szkolenie bramkarzy zajmuje sie ten pajac Malarz to jest dramat odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Biczu pokazuje w pierwszej polowie jaka to miernota pilkarska. Kobylak tez sie nie popisal. Moze za malo bylo odpraw w tej hiszpanii? I odnow biologicznych? po *uj trenowac jak mozna miec odprawy i pdnowy biologiczne. odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl Dzieci nas leją. 3 miesiące odpoczynku i cyrk trwa dalej. odpowiedz

pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Kobylak i jego interwencje. Piąstkowania,i wyjścia skandal. Mega wkład do koszulki. czeka człowiek że może teraz to ta runda a tu uj znowu miernoty pokazują klasę. odpowiedz

Dbo cdn…jednak słaby trener… - 6 godzin temu, *.144.243 Znowu koledzy trenera grajá?a młodzi ławja i po hu..drogie obozy i akademia?! odpowiedz

Jano - 6 godzin temu, *.orange.pl Z dedykacją dla wszystkich którzy jeszcze wierzą 30 minuta 0:1 i czerwień, Legia gra piach jak w poprzednim sezonie!!!! odpowiedz

Sobal 74 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl To jest jakis dramat co ci niby działacze robią gramy na trzech frontach z jednym napastnikiem to jest ewenement na skalę Światową to jest żenada i kpina z kibiców odpowiedz

Dr Bomba - 6 godzin temu, *.centertel.pl Czy ten faul Morishity nie był trochę dyskusyjny?

Rozumiem, że atak z tyłu i sytuacja bramkowa to czerwona, tylko czy tam rzeczywiście widać było faul? odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Jak zobaczyłem Morishitę na lewej obronie to mi się przypomniał Guillherme no i mamy pechowe czerwo. To co wyrabia Kobylak to jest kryminał. Rozegranie przy bramkowej akcji to jest sabotaż, zero boiskowego myślenia. Mamy 27 minutę i z jednym strzałem się minął na wykroku, a pozostałe łatwe piłki zbił przed siebie niczym zawodnik z pola z konieczności występujący w bramce. Tylko, że gracz z pola lepiej rozegrałby przy golu. Proponuję zmianę w przerwie i gracza z pola do bramki. Gorzej nie będzie. A Kobylak po tych 28 minutach nie powinien powąchać murawy do końca sezonu. odpowiedz

Marian - 6 godzin temu, *.167.166 Rycerze wiosny. Miecze ktoś schował.

Frajerstwo. odpowiedz

PanTrener - 6 godzin temu, *.centertel.pl nasz geniusz Fejo wystawil morishite na wahadle ;D i juz po meczu

jak on bedzie tego dzbana Urbanskiego wystawiac i oddawac Nsame to Legia bedzie walczyc o pozycje 6-8 odpowiedz

Van Hool - 6 godzin temu, *.196.204 @PanTrener: Juz jestem ciekawy co bedzie pi...Iił na konferencji po meczu odpowiedz

Wyrwikufel - 6 godzin temu, *.. Cyrk na kółkach 🤡 odpowiedz

Ronaldo - 6 godzin temu, *.myvzw.com No i pozamiatane. odpowiedz

Rybasocho - 6 godzin temu, *.orange.pl A może ten cajmer Zieliński się przebierze i będzie grał a w przerwie zmieni go loczek...? odpowiedz

Kraków 1234 - 6 godzin temu, *.plus.pl KobylaK na bramce równa się PORAŻKA

Kobylak do rezerw...

Bravo panie trenerze... odpowiedz

Syn Trenera - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Jak tam wielbiciele trenerka fajki.....nieźle nieźle...🤣 super taktyka super mecz super skład. KOBYLAK TY amatorze...zamiast wywalić to czeka...haja cały ten klub to zenada z Legii tylko nazwa i kibice zostali... odpowiedz

e(L)o - 6 godzin temu, *.ksiezyc.pl no i pierwszy mecz i już wtopa! I już po marzeniach mistrzowskich odpowiedz

wtf - 6 godzin temu, *.autocom.pl Brawo!Widać że wyciągnęli wnioski z poprzedniej rundy. odpowiedz

wojti - 6 godzin temu, *.inetia.pl BRAVO !!! odpowiedz

Johnny Legia - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ja wiedziałem że tak będzie..pan fenomeno faja taktyk za 5 groszy..masakra odpowiedz

pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Jednym zdaniem

Debile boiskowi, nic się nie uczą na starych błędach. Szrot piłkarskopodobny ma się w najlepsze. odpowiedz

Jrzk - 6 godzin temu, *.orange.pl Obrona kabaret. odpowiedz

Wolfik - 6 godzin temu, *.chello.pl Przerwy zimowe, zgrupowania, sparingi, wyjazdy zagraniczne - a jak darowaliśmy bramki rywalom, tak darujemy. Przecież to piłkarski kryminał jest.... odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @Wolfik: Byly odprawy. Byly odnowy biologiczne. Od *uja tego bylo, Odpraw i odnow biologicznych. Wiec nie dziwmy sie ze bylo malo czasu na trening. Efekty? Widac golym okiem... odpowiedz

Wwa - 7 godzin temu, *.orange.pl Kobylak na lawe odpowiedz

SlawoL - 7 godzin temu, *.icpnet.pl Ręcznik w bramce odpowiedz

e(L)o - 7 godzin temu, *.ksiezyc.pl no i gooooooooollll



Starawiałem 0:1 - bogaty będę! odpowiedz

Buk - 6 godzin temu, *.. @e(L)o: chyba nie tym razem odpowiedz

Żenada, żenada,zenada - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Mniej niż 0. ! odpowiedz

Krzeszczu - 7 godzin temu, *.bredband2.com Baba Jaga sie rozstrzelala jak podniecony ahmed z kalasznikowem 🤣

Wczoraj Lokomotiw Drezyna dzis Baba Jaga.

A jak sobie poradza nasze Fajowe Orly dzisiaj?

Trzymajmy kciuki ze, w przeciwienstwie do Pana Tadeusza ktoremu to "nam strzelac nie kazano", tez oproznia sklad amunicji i nie beda gorsi od konkurentow. 👍👍👍 odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: Przypomniano mi ze byla to "Reduta Ordona" a nie Pan Tadeusz. moje sorry. odpowiedz

Bellial - 7 godzin temu, *.co.uk Uczciwie przyznaje, że ustawienie 3/5/1 jeszcze z Pawłem Wszolkiem jako prawym "stoperem"to odważna decyzja trenera, bo prawdopodobnie zagramy dwoma stoperami w obronie do, których będzie schodził Augustyniak w sytuacjach gdy Korona z piłką znajdzie się naszej pierwszej tercji. Bardzo odważnie, Morishita na prawym wahadle, zamiast wariantu z czwórką w obronie :

Pankov/Ziółek[Barcia]

Wszolek/Pankov Kapuadi/Vinagre

Ja doskonale rozumiem, że trener Feio z takim przeciwnikiem jak Korona Kielce , Stal Mielec, GKS Tychy, Górnik Łęczna, Stal Rzeszów, Sandecja, Szombierki chce postawić wszystko na zawodników ofensywnych, tylko warto twardo stąpać po ziemi , taki sam wariant taktyki wybrał dziś trener Urban w Zabrzu i po pierwszych trzydziestu minutach, na weszło pisali, że skończy się to czterema, pięcioma bramkami ( żeby być uczciwym inne portale też wieszczył taki wynik - dwa nawet wyższy ) , a mimo Podolskiego, który nie miał żadnych obowiązków w defensywie skończyło się to na remisie i posiadanie piłki 70/30% nie przełożyło się na zwycięstwo . Nie mamy napastnika jak Nico,Niezgoda czy Prijovic, ale mamy najsilniejszą drugą linię w lidze. Może lepiej przesunąć wyżej Kapiego czy Morishite - do pomocy Gualowi ( na takiego przeciwnika może lepiej dać Chodyne - który ma końskie zdrowie do biegania ) , a w pomocy ustawić Elitima, Ojedele,Bihacziana i Augustyniaka . Bo w każdej ofensywnej akcji naszego zespołu obrońcy Korony będą musieli wychodzić wysoko do blokowania strzałów z dystansu i podwajać w przypadku rozegrania piłki do przodu, gdzie taki Morishta/Kapi potrafią uderzyć z 20 metrów czy zagrać klepe do Guala . odpowiedz

13 - 6 godzin temu, *.122.61 @Bellial: wszystko pięknie tylko już jest 1 zero w papę i czerwo... Ja pier 🥳 kur🥳 jak tak można wszystko spier🥳 odpowiedz

ZłyTuzg - 7 godzin temu, *.chello.pl Macie linka do transmisji? Strims padł ;/ odpowiedz

Krzeszczu - 7 godzin temu, *.bredband2.com @ZłyTuzg: Strims dziala, ale jak na razie tylko jedno lacze.



https://strimsy.top/LegiaWarszawaKoronaKielce.php?source=2 odpowiedz

MonsteR (L) - 8 godzin temu, *.tpnet.pl ........................... Kobylak ...........................

Wszołek ... Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi

.............. Augustyniak ... Kapustka ...............

Chodyna ........... Urbański .......... Morishita

............................ Gual ...............................

LEGIA Mistrz !💪 odpowiedz

Żmija - 8 godzin temu, *.plus.pl Oho, gramy dziś na trzech napastników: Kallman - Gual - Potas. Będzie grad goli! odpowiedz

PanTrener - 8 godzin temu, *.centertel.pl a Burch już błyszczy w Radomiaku 😂😂😂😂🤣 odpowiedz

Won - 6 godzin temu, *.. @PanTrener: nie gorzej jak Kobylak u nas odpowiedz

AnaLizy w hu..poszŁyyy - 8 godzin temu, *.144.243 Ja Fejo wystawi standart skład Gual i teszta a młodzi ławka 100% gry jak w tamtym roku odpowiedz

User - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @AnaLizy w hu..poszŁyyy: co to za jakiś pijacki bełkot? odpowiedz

