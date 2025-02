Feio: W dziesięciu byliśmy lepszą drużyną

Po stracie bramki zdołaliśmy doprowadzić do remisu. Później był rzut karny i wiadomo, że to jeszcze nie gol. Po zmianie stron mieliśmy sytuację sam na sam, ale nie zamieniliśmy tego na bramkę. Byliśmy zespołem mającym większe posiadanie piłki, więcej sytuacji, więcej strzałów, ale ostatecznie nie wygraliśmy meczu. Decyzje personalne Dlaczego Morishita zagrał na lewej stronie? Patryk Kun - kontuzja. Ruben Vinagre - w okresie przygotowawczym zagrał tylko 45 minut. Dodatkowo w ostatnich dniach trenował z bólem. To, że dziś zagrał, zawdzięczamy temu, że to wyjątkowy człowiek, mający odpowiednie cechy mentalne. Inni w jego okolicznościach by nie zagrali. Wiedzieliśmy, że Korona zagra z kontry, że mają Dalmau. Jednak Paweł Wszołek nie poradziłby sobie z nim szybkościowo. Przesunąć któregoś ze stoperów? W efekcie... Kogo miałem wystawić na lewej obronie? Postawiłem na Gabriela Kobylaka, bo lepiej wyglądał w okresie przygotowawczym. W sparingach Kacper Tobiasz miał więcej minut, ale nie pokazał się z najlepszej strony. Potrzebuje czasu, żeby być najlepszą wersją siebie. Żółta kartka Żółta kartka? Sam sobie jej nie dałem. To nie do mnie pytanie, dlaczego ją dostałem. Byłem plecami do sędziego, bo rozmawiałem z asystentami.

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Herra tu ma rację nie przedłużać umowy Feio przed kwietniem. odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl Gamoniu brodaty! Ty masz to tak naprawdę gdzieś. Nie tu, to tam se potrenujesz i tak Twoja karuzela sie będzie jakoś kręcisz. A my przeżywamy. Dla nas ważne jest mistrzostwo, ważne są zwycięstwa. Dlaczego nie wpuściłeś Szczepaniaka, tylko Goncalwesza. I to na skrzydle!!!!!!! Dlaczego nie ustalasz gościa, co ma ładować karne?!!! Tylko wymyślasz rotacje?! Dlaczego trzymasz Guala do 90 minuty i młodemu na "zbawienie" meczu dajesz sekundy??!!! Dlaczego wychodzisz lamusem Biczachjanem, choć prawie każdy na tym forum wie, że to mierny typ, a tym występem to tylko potwierdził?! Dlaczego zgadzasz się na współprace z Malarzem, chociaż od czasu gdy on trenuje każdy z bramkarzy zalicza mega zjazd?!! Weź idź w pi...du opowiadać dalej te kocopoły o schematach i brednie, że byliśmy lepsi... odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dali d... odpowiedz

Jose Kante - 2 godziny temu, *.inetia.pl Aha, jeszcze jedno:

śmierdzi kolejną pokazówką wielkiego Mozga treneiro, który wymusza w ten sposób cokolwiek na pracodawcy, a po drugie wymusza określone zachowania i opinie rzekomo na jego temat wśród kibiców, tak żeby mieć poparcie. Psychol odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. W czym bylismy lepsi co on gada odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.orange.pl Za bycie lepszym dodatkowych punktów nie dają. Grajcie dalej jak dziady ale chociaż zacznijcie punktować z tak słabymi drużynami jak Korona! odpowiedz

Jose Kante - 2 godziny temu, *.inetia.pl I jak zwykle...

Sorry, ale graliśmy z Koroną, która modli się aby nie być Radomiakiem. Pomijam w ogóle fakt że grali w 10 na 11. Skoro musieliśmy w meczu z KORONĄ doprowadzić do sytuacji, z której robimy czerwoną, to sami sobie winni. I akurat wydaje mi się, że jak nigdzie, na lewej stronie to mamy zmiennika, nie trzeba było wystawiać tam typa, który już się dobrze czuje w innym miejscu i daje coś na plus, w przeciwieństwie do boku pomocy czy tam obrony. Ale co tam, najważniejsze że trener wie lepiej, kto był lepszy. Jak byliby tak bardzo super przygotowani, tacy lepsi itp, to nie dopuściliby do takiej sytuacji i tyle. To jest moje zdanie. Więc nie, nie byliście lepsi. odpowiedz

Slavo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ale za "byliśmy lepszą drużyną" to nikt mistrzostwa nie przyzna. odpowiedz

Asa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Znowu ten sam tekst „bylismy lepsi” tylko wynik nie ten🤔 odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.plus.pl Dzban złotousty bo w środku pusty. Wszyscy w klubie ładnie gadają, a piłkarze padake grają. Smutne dni, bo widać, że wszystko zaczyna się sypać. To pudrowanie trupa. odpowiedz

Masz 9pkt straty do wtonek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Słuchaj ddd skończony wystarczy tego p nia odpowiedz

Rob - 3 godziny temu, *.as45177.net to byloby nie fair i nie uczciwe gdyby Legia zdobyla mistrzostwo w takim stylu. obejrzalem skrot meczu Lecha, wow, to poziom Ligi Europejskiej nie konferencji. maja super zawodnikow . z takim trenerem nie sadze zeby nagle cos sie popsulo w tej maszynie. jedynie mozna robic ankiete kogo z trojki wolelibysmy na majstra. Zeby zdobywac punkty w rankingu to obiektywnie w takiej kolejnosci Lech, Jaga, Rakow odpowiedz

Butny trener to zŁ3 omeny w klubie… - 3 godziny temu, *.144.243 Ta porażka tylko przypomniała mi o twoich sukcesach zawodowych ale tu nic nie ma z⚽️ odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.aster.pl Imbecyl jakich mało.

Zresztą....killku poprzednich też takich było odpowiedz

Radek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Trenerze liczy się końcowy wynik, a ten jest jak porażka. W obecnej sytuacji dla Legii każdy remis jest jak przegrania. Ten mecz przegraliśmy. Musi pan naciskać na sprowadzenie bramkarza z prawdziwego zdarzenia, który będzie robić różnicę. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Ja mogę się przyczepić do Feio o niekonsekwencje! Oddajemy na wypożyczenie chłopaka,który strzela jedyną bramkę w wewetrzym sparingu (Adkonis;tak wiem,chwaliłem tą decyzję o wypożyczeniu),wyróżnia się na zgrupowaniu,ale jak patrzę,że wpuszczamy Goncslvesa na skrzydło to wolałbym juz tego Adkonisa widzieć.Dla mnie Goncalves nie powinien w ogóle występować i powinni go też wypożyczyć jak tych słabszych.Coś tu mi pachnie tym,że to rodak trenera i nie chciał podpaść chłopakom,że go wypycha. Ogólnie pomijając umiejętności to Nsame i Alfarela nie zaadoptowali się też do grupy dlatego byli na marginesie! Goncalves też umiejętnościami nie dojeżdża a został. odpowiedz

Maik83 - 3 godziny temu, *.centertel.pl WSZYSCY WON odpowiedz

Nie może być normalnie w koło sami nieudacznicy przy korycie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ten dddd skończony w nawijaniu makaronu już niedługo jajcusia eksperta przegoni odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Panie trenerze .....Zielku.....Miodku......to wychodźcie co mecz w 10 graczy na boisko i tak b dziecię zawsze lepsi nie ważne że punty są tracone...,pozdro odpowiedz

Mioduski rak Legii - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brak transferów, brak napastnika, brak dyrektora sportowego, brak bramkarza, brak umiejętności, brak MP i PP

Taka jest smutna prawda o Legii Mioduskiego🤡💩😡 odpowiedz

Gonić te miernoty - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Następny dddd skończony po nieudaczniku jajcusiu czy herze odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.net.pl Panie Trenerze chciałbym zapewnić że cały czas w Pana wieżę. Mam już tatuaż z Państwo podobizną. Najpierw planowałem go zrobić na plecach ale ostatecznie zrobiłem go na przedramieniu byśmy mogli zasypiać i budzić się razem rano. odpowiedz

Miodek - 3 godziny temu, *.datapacket.com @KIBIC: Gdzie pan trener ma,wieżę,chętnie pojechałbym zobaczyć odpowiedz

mrsn - 4 godziny temu, *.centertel.pl dobry mecz, chlopaki zostawili serducho odpowiedz

Syn księdza - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Znów zawaliłeś....samuraj na wahadle...do tego beznadziejny hodyna...zaczynasz grać jak wierchuszka kudlaty zielonskin i mozyrko...pory i baza jedzą to by nas dziś 5 popchnęli...niestety o majstrze można zapomnieć po 1 meczu..obu się na puchary załapać.. odpowiedz

MarioL - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr A co ma on powiedzieć? Że nie było transferów,że nie ma kim grać,nie na nikogo na ławce.Troche dał o tym do zrozumienia tłumacząc dlaczego Japończyk akurat dziś grał na tej pozycji. odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl Bylismy lepsi,kontrolowalismy mecz,wina moriego i sedziego,blablablablabla



jak sie jest lepszym to nawet w 10 wygfrywa sie mecze,tylko nawet w 11 nie ma kto strzelac bramek,a bez bramek fajo sie nie wygrywa,pajace won ,ziemia sie robi coraz bardziej goraca. odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.autocom.pl Kun to ogór i gdyby nie kontuzja to byłby oddany do Arki,a ten tu pitoli że bez niego nie ma życia w Legii.Skoro ten Daun z Korony to taki kozak,trzeba go było wykupić zimą a tak zostaliśmy z jedną kaleką w ataku. odpowiedz

Bellial - 4 godziny temu, *.co.uk Macie swojego trenera, który ma w drużynie dwóch lewych obrońców ale ustawienia tam ofensywnego pomocnika..m odpowiedz

Dolar - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Won 🖐 odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.autocom.pl Kun to ogór i gdyby nie kontuzja to byłby oddany do Arki,a ten tu pitoli że bez niego nie ma życia w Legii.Skoro ten Daun z Korony to taki kozak,trzeba go było wykupić zimą a tak zostaliśmy z jedną kaleką w ataku. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl No i....porażka i tyle w temacie. odpowiedz

Andre as - 4 godziny temu, *.autocom.pl Mitoman. Grając do momentu straty bramki graliśmy słabo. Połowa zawodników to nie poziom Legii zaczynając od Ormianina, Chodyne, Augustyniaka, Guala, Goncalo, odpowiedz

LEGIONISTA - 4 godziny temu, *.syrion.pl @Andre as: po pierwsze to proponuję wymienić tv bo do momentu straty bramki dominowaliśmy a co do kwestii personalnych to trener tutaj nie ma nic do gadania dostaje to co ma i nie ma na to wpływu. Szkoda zagubionych punktów ale co może trener jak nie mamy bramkarza na miarę oczekiwań Legi od dłuższego czasu. Kobylak i Tobiasz mają potencjał ale obecnie prezentują zbyt niską jakość żeby być numer 1 w bramce. Napastnik? No właśnie czekamy. Ale swoją drogą to wiadomo było o potrzebie dawno temu zastanawiam się czy naprawdę jest tak ciężko kogoś zakontraktować, że nie można było kogoś zaklepać od 1 stycznia. Dobra ok jeszcze okno jest ale kiedy go kupią czekają na okazję rozumiem ale gość będzie potrzebował czasu na wdrożenie się. Serio jak patrzę na to co się dzieje to zarząd nie chce walczyć o mistrzostwo. odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.petrotel.pl Gdybyście byli lepsi to byście wygrali...Miernoto intelektualna...☹️ odpowiedz

mietowy - 4 godziny temu, *.aster.pl i co z tego wynika ??????!!!! jaki jest wynik prosze o przypomnienie

no właśnie tak sie traci glupio punkty na slabszym przeciwniku

👎👎👎 odpowiedz

Vuko - 4 godziny temu, *.autocom.pl Bez względu na wynik, Feio zawsze widxi że graliśmy lepiej.

Dla kogo te klamstwa? odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.57.57 Człowieku co Ty w ogóle gadasz?? Zmień dilera bo Cię oszukuje albo bierz pół dawki. Gdybyście byli lepsi to byście wygrali a nie zremisowali, wcześniej uważałem Cię za Mega gościa który mówi to co myśli,po spięciu z kudłatym zmieniłeś podejście i stałeś się małym i wystraszonym pisklakiem. Nie masz mentalu by być trenerem Legii. odpowiedz

Auror - 4 godziny temu, *.centertel.pl 🤔🧐😁😂🤣🤣🤣 odpowiedz

PLBBOY - 4 godziny temu, *.. Panie trenerze wierze w pana i w pana chłopaków. Kocham Pana za pana kadencji legia bedzie mistrzem. Kocham Pana Panie Feio odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.net.pl @PLBBOY: Ja też bardzo kocham Pana Trenera I bardzo w niego wieżę. odpowiedz

