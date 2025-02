Konferencja

Zieliński: Przestraszyliśmy się wygranej

Niedziela, 2 lutego 2025 r. 19:59 Fumen, źródło: Legionisci.com

Jacek Zieliński (trener Korony): Mamy mieszane uczucia, bo myślę, że przed meczem punkt byłby dla nas bardzo cenny. Zwłaszcza będąc w naszej sytuacji. Natomiast biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w meczu, to można mieć niedosyt. Z drugiej strony, Legia miała rzut karny, a do tego Rafał Mamla wybronił kilka sytuacji... Mamy remis, ale nie czujemy wielkiej radości.









To był specyficzny mecz. Piłka nie chodziła jak trzeba, ale cieszę się, że zawodnicy, na których postawiłem, dali dobry sygnał. Było pięciu młodzieżowców i wyglądało to dobrze. Jednak może to dziwnie zabrzmi, ale gdy Ryoya Morishita ujrzał czerwoną kartkę, to się przestraszyliśmy. Przestraszyliśmy się, że możemy wygrać ten mecz i zaczęły się szaleństwa po naszej stronie. W drugiej połowie była walka od bramki do bramki. Obie strony próbowały i koniec końców mamy dwóch rannych.



Jednak biorąc pod uwagę, że to początek zmagań po zimowej przerwie, to dziękuję zawodnikom za dzisiaj. Zrobili dużo kilometrów na murawie, wylali dużo potu, ale wystarczyło to tylko na punkt.