Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Dawid Golis

Asystent: Maciej Kosarzecki

Techniczny: Albert Różycki

VAR: Piotr Lasyk

AVAR: Karol Arys



Pogoda:

Temperatura 1°C

Ciśnienie 1024 hPa

Wilgotność 69%



VictorioEmpiorio84 - 2 godziny temu, *.19.19 Szukają NAPASTNIKA 🤣aDługosz świetny napadzir jest pod ręką igra jak siemasz WIKTOR odpowiedz

Do oszustów z zarządu - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Już niedługo obudzicie się z ręką w nocniku. 🍻 odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl Bramkarz kryminał! Legia miała dobrych bramkarzy, do czasu, kiedy nie zaczął ich trenować Malarz. Nic do niego nie mam, ale to po prostu fakt. Biczczjan, to ogór, z ogórkowej pogoni. Strzelał ładną bramkę raz na rundę i to wszystko. Nawet wrzucić piłki nie umie, nie mówiąc o tym, że wystawił na sam na sam gościowi z Korony. A to, że nawet głowy nie podniósł jak strzelał z 5m. to po prostu sabotaż!!! No i nasz geniusz treneiro. Chce na siłę być oryginalny, więc wmyśla rotacje w karnych, przez co nie ma pewniaka. Na skrzydło wprowadza Goncalwesza!!!! Zamiast Szczepaniaka!! Serio?!!Majchrzak za Guala na 1 minutę. Na MINUTĘ!!!! Czy my naprawdę chcemy rozwijać młodych, z pożytkiem dla nich i dla klubu? Wątpię... odpowiedz

Lemon - 2 godziny temu, *.. No i mistrza nie będzie. Wychodzi bieda na ławce. Na gwałt potrzebne grube wzmocnienie. odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Lemon: zgadzam się totalnie z Tobą. odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl @Lemon: Problem w tym że nie ma kto przeprowadzać tych transferów, kaske utopili na graczy pokroju Nsame, Afarele, Burcha, Gonclavesa. Serio jak ktoś się nie zna na robocie to powinien dać sobie spokój, tutaj zrobiło typowe korpo - każdy udaje że coś robi a I tak obrywa trener. Dalej nie pojmuje jak taki zespół jak Legia Warszawa nie ma napastnika czy bramkarza na poziomie ektraklasy... wytłumaczy mi ktoś ? odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.216.67 Dodam tylko że widziałem skróty Lecha... Tam to piłeczka chodzi... Będzie lanie...🤬 odpowiedz

Kiel - 3 godziny temu, *.melita.com Noo z Markiem Krótkoportym w ataku, to my świata nie zawojujemy. odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.216.67 Chciałbym to jakoś obronić ale się nie da. Bramkarz ŁAWA natychmiast i bez szans na pierwszy skład. Jak Tobiasz broni to samo wypad tak samo. Dwóch wolnych zawodników a on podaje do k🥳 atakowanego na pełnej prędkości... Strzał przed tą akcją też do rąk powinien pójść a nie odbicie. Dalej... Czerwona Morishity to ustawka VARU. Dlatego długo oglądali czy da się to obronić później. Akcja Urbańskiego... Takie bramki się zdobywa albo się nie jest piłkarzem. 😎 Bramka Kapaudiego to farfocel. Jak zwykle zresztą. Legia nie strzela goli tylko farfocle... Augustyniak. Przemilczeć to k🥳 trzeba bo pie🥳ne. Obronę też przeklepali parę razy...





No i pipipapa. 😡🤬 I co teraz Panie 13 powiesz... No zamykam d🥳 I czekam. Lejcie Panowie. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzeba kupić napastnika,mogliśmy wygrać ten mecz ch... początek. odpowiedz

Jak - 3 godziny temu, *.02.net Za tydzień Vuko ich wyjaśni...

Została walka o PP, bo normalnie nawet na puchary się nie zalapiemy.

Jeszcze jedna czerwona czy kontuzja i nie będzie kim grać. Może i dobrze bo wtedy młodych wpuści. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl prawda jest smutna,Mioduski to co najwyzej moze parówke Leśnodorskiemu ugotować,wtedy była Liga Mistrzów a teraz 1-1 z ostatnią drużyną na starcie rundy,jak zobaczyłem dzisiaj Herrrere i jego wywiad,to miałem flesh back,ze juz to widziałem,w korporacji dyrektorzy tak ,pitolili zeby korpo szcury zap...ały za złotówki,duzo pieknych i słodkich słow,robimy to dla was,mamy wspolne cele itd. a tak naprawde tylko słupki w exelu sie licza,to sa takie ku,ze pogonia wszystko nawet swoje dusze.

Im nie chodzi o piekna gre tylko o kase. odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Do Aqq: spadkowiczem w którym grało pięciu młodzieżowców, to jest dramat i koniec marzeń o mistrzostwie ! odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.aster.pl Niszczenia i ośmieszania Legii ciąg dalszy.

Prezesina,trenerzyna,dyrektorzyna,piłkarzyny.

Jeden krok w przód i dwa w tył.

I tak od kilku lat

Niedojdy odpowiedz

tonton - 3 godziny temu, *.206.96 Mioduski to jest Nikodem Dyzma polskiej piłki. Przecież on nawet Kuleszę przebija :)

Trochę mi go żal... odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Bez wzmocnień, skończymy sezon na 3-4 miejscu, baba jaga wyeliminuje nas z PP

a Liga konferencji najwyżej ćwierćfinał bo tam już na 99 procent Chelsea a i trzeba się modlić aby w 1/8 też na Babe jage nie trafić czy na jakieś molde. Mówię to w przypadku braku wzmocnień do ataku , na które śie nie zanosi. Do czego to dochodzi aby człowiek się obawiał wyniku do 90 minuty czy nie przegra z Koroną...L odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.18.86 Kogo oni kontraktują w tej (L)??? Ten Gual to kur...jakiś dziwny jest a to się śmieje sam do siebie a to jęzor pokazuje a to gacie podwija. odpowiedz

Butinio - 3 godziny temu, *.orange.pl @artic: dokładnie, On jest zdrowo je.......nie do piłki tylko do Tworek na badania go trzeba wysłać🤡 odpowiedz

Boss Legii out! - 3 godziny temu, *.144.243 @artic: Ten Gual to jakiś zły omen w Legii, jest napastnikiem w normalnym klubiue grzał by lawe a u nas coś złego w Legii ..młodzi ława a trener w 90 minucue zmienia swojego pupila …trener jest odpowiadzialny za przygotowanie na sezon i do meczu…dla mnie powinien odejść nic niepokazał miał dużo szczêścia nic z ⚽️👎 odpowiedz

Aqq - 3 godziny temu, *.media.pl Remis u siebie ze spadkowiczem to zła wróżba. Ten sezon może mieć bardzo przykre zakończenie a biorąc pod uwagę fakt że nie przyszedł ani bramkarz ani porządny napastnik to może się zakończyć na jednym z gorszych miejsc w historii klubu odpowiedz

Simon - 3 godziny temu, *.orange.pl Lech 4:1, Jaga 5;0, my 1:1 Ale przecież do zarobienia kasy w prestiżowej Lidze Konferencji nie musimy zdobywać mistrza. odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.autocom.pl A młodzi w głębokiej rezerwie. Wychodzą bez formy Chodyna, Ormianinem, Gual a młodzi hebluja ławę. I rąk będzie bo punkty i kasa najważniejsze. odpowiedz

Kalman - 3 godziny temu, *.orange.pl Doszedł 1 zawodnik...odeszło chyba 4_5 nie ważne że byli słabi ale kadra się zmniejszyła na ławce nie ma nikogo sensownego zaczną się kontuzje kartki hahah dramat nam brakuje napastnika nawet dwóch, PO,i ofensywnego pomocnika odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Luzik ....,3 miejsce w Ekstraklapie w tym sezonie to zaszczyt ..........pozdro odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Niestety czułem,ze nie wygramy..Znowu pokpione okno transferowe i zaklinanie rzeczywistości, a bramek nie ma kto strzelać.Z bramkarzami to jest katastrofa tak jak z napastnikami.Biczachczian dziś bardzo słabo. Wydaje się że prochu za wiele nie wymyśli i oczywiście kupowanie okazyjnie tak to wygląda,że bierzemy ogórka.Taki Fornalczyk nakrył go czapką,jest dużo lepszy, co nie znaczy że jakiś kot.Dziś mistrzostwo zostało wyjaśnione,ale musimy mocno walczyć o pierwszą trójkę,bo PP też nie zdobędziemy.Konieczne kupić napastnika i bramkarza. Brakuje też skrzydłowych i 10-tki.Bardzo słabo to wygląda.Mimo wszystko słaba jakość w środku pola.Gincalves czy Oyefele nie nadają się do 1 składu.To samo Urbański o czym piszę przy każdym meczu.Dziś Kapustka słabo,zły mecz Augustyniaka,no i Mori nie nadaje się na bocznego obrońcę. Dziś Feio za wyjściowy skład i złe zestawienie zawodników 2-ja!☹️ odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.chello.pl Mówiłem że nie wygrają i przestańcie myśleć o śmiesznym mistrzostwie ,pora zejść na ziemię i nie fantazjuicie :) odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dino: dokładnie,w punkt,trzeba być po prostu debilem żeby myśle że mamy realne szanse na mistrza, jesteśmy drużyną na maks 3-4 miejsce ale jak czytam durnia jednego z drugim że walczyły o mistrza to nie wiem czy się śmiać czy płakać odpowiedz

Mioduski rak Legii - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Szukają jeszcze napastnika bo nie ma żadnego 🤡🐏🙈 odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety tracimy punkty z drużyną ze strefy spadkowej. Jakość zawodników Legii woła o pomstę do nieba. Tu nie ma komu strzelać bramek. Przewracają się o własne nogi a błazen Gual śmieje się sam do siebie. Kabaretu kudłatego ciąg dalszy. odpowiedz

Aejao - 4 godziny temu, *.chello.pl Na ambicji coś tam dźwigali ale ogólnie wyglądało to fatalnie...

Niestety czuć braki kadrowe, czuć,że brakuje kogoś z błyskiem , czarem.

Niby okienko jeszcze trwa ale punkty spie@ją!

Szkoda,że nie potrafimy wystartować jak reszta. odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.info.pl @Aejao: Też tej jakości nie widzę, starają się to fakt, ale widać braki techniczne nie tylko u bramkarzy😉 kadra jak na walkę o mistrzostwo słaba, Elitim potrzebuje ewidentnie czasu, błędy w obronie to kryminał, drybling leży, strzały też a graliśmy z Koroną... mecz nawet w 10 był do wygrana brakło tylko umiejetności, nie wiem w co zarząd gra I przeciwko komu odpowiedz

geds - 4 godziny temu, *.play-internet.pl takich średniaków jak Chodyna czy Ormianin to możemy sobie brać jak najpierw ściagniemy 2 z takiej półki jak ten pan na trybunach : Vadis, albo Jozue Vinegre. Lech, Jaga i Raków coraz bardziej nam odjeżdżają poziomem kadr. odpowiedz

Van Hool - 4 godziny temu, *.161.238 Ciekawe gdzie te pieniądze z pucharów naprawdę nie stać ich na kolesa za 2 -3 mln euro odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @Van Hool:

Pieniądze utopione w takich gościach, jak Burch, Nsame, Goncalves, Alfarela, Barcia itd.

Transferów dużo, jakość żadna, a zespół jak potrzebował wzmocnień, tak potrzebuje. odpowiedz

@voley - 4 godziny temu, *.. Przedstaw nam swoją alternatywną wersję historii odpowiedz

rob bandit - 4 godziny temu, *.com.pl słychać wycie???znakomicie... się zaczęła wiosna... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Syn księdza - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kurcze...jak.mozna przed nowa runda nie kupić bramkarza i napastnika plus środkowego kreatywnego pomocnika skoro te pozycje kuleją

. Obok fatalnych chodynh i augustyniaka tragiczny gual j kobylak. Zlotousty zfsja już gada jak Zieliński i kudłaty. Słaba drużyna slaby trener.. sezon w sezon coraz gorzej... odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.net.pl Ze swojej strony chciałbym zapewnić że cały czas bardzo mocno wieżę w Pana Trenera Feio i zespół Legi Warszawa. odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.net.pl @KIBIC:

WieRZyć!!!! masz prawo. Pod tym względem ja osobiście jestem człowiekiem małej wiary. odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.167.2 @QWERTY: zapomniałeś dodać największego braku tzn. braku nowego właściciela klubu, który znałby się na prowadzeniu Legii, najlepszego i najbardziej utytułowanego klubu w Polsce.🥇🏆⚽️ odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.167.2 Zmiana właściciela, ile to 3eba powtarzać.

Jedyna recepta na Legie i będzie koniec kompromitacji l. odpowiedz

skrzat - 4 godziny temu, *.domynet.pl Szkoda karnego,ale jak w 10 to i tak niezle grali.Czołówka tez nie bedzie wszystko wygrywac.Brak typowej 9.Jeszcze nic straconego.... odpowiedz

Kalman - 4 godziny temu, *.orange.pl @skrzat: hahaa widziałeś co Jaga i Lech zrobili z przeciwnikami?! Dodam,że niedługo dojdzie Lke więc w lidze na bank stracimy odpowiedz

lopezzz - 4 godziny temu, *.petrotel.pl Co oni trenowali na zgrupowaniu ??? Podania do bramkarza ???

To co zrobił Augustyniak to takie dno że od razu powinien być wywalony na miesiąc do drużyny rezerw. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @lopezzz: Nie wiem konkretnie co trenowali. I czy wogole trenowali. Ale za to byl gazilliard odpraw i jeszcze wiecej odnow biologicznych. Redakcja konkretnie rozpisala wszystkie zajecia na tej wycieczce. Tzn odprawy. I odnowy biologiczne. odpowiedz

Van Hool - 4 godziny temu, *.38.132 @lopezzz: Tak podania do bramkarza dokładnie,tylko nie wiem czy widziałeś jak Kacperek wyprowadzał jedno z takich podań w sparingu.Przy okazji zaliczył asystę odpowiedz

lol - 4 godziny temu, *.. teraz na puchary tylko przez puchar Polski. odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.info.pl Najsłabsi bramkarze od lat, brak napastników, Gual na szpicy z musu, nie będzie on nigdy 9, Mori nie na swojej pozycji stąd błąd, karny zmarnowany, nie ma kto wejść z ławki żeby rozruszać grę - widać że Elitym potrzebuje czasu żeby dojść do formy, gole obrońcy strzelają... ten mecz był obowiązkiem żeby zgarnać 3pkt - kadra póki co na maks 4-5 miejsce tak wygląda, cały zarzad to wywalenia😉 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 4 godziny temu, *.plus.pl Teraz czekam na komentarz Feio o braku wypełnienia wolnych przestrzeni odpowiedz

Sylwek Socho - 4 godziny temu, *.orange.pl Płacz że nie ma napastnika...a kto miałby mu dogrywać? Chodyna,Biczahczjan a może gówniany Kapustka? Ludzie Legia nie ma człowieka od rozegrania albo kogoś kto ten wózek by napędził. Jesteśmy średniakiem gramy o max 3_4 lokatę a i z PP nas Jaga wyleczy wspomnicie moje slowa odpowiedz

KAMI(L) - 4 godziny temu, *.plus.pl Jest źle, a będzie tylko gorzej! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 4 godziny temu, *.plus.pl Najważniejsze, że wszystkie cele założone na zgrupowanie zostały zrealizowane. odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Najlepszy z całego meczu to transparent podsumowujący bezczelne słowa Nowackiej o polskich nazistach,a Kobylak to powinien w podwójnych okularach bronić,ale chyba przepisy na to

nie zezwalaja ma jeden plus bo wiadomo na 100proc,że wypluje piłkę przed siebie do środka pola karnego,w tych sytuacjach jest pewniakiem, Ormianin to szrot ligowy, mówiłem przed początkiem rundy,że będzie zjazd na trzech frontach i już się zaczęło,przykro było to byle co oglądać,,szkoda kibiców Legii ,a sędziowanie,łącznie z VARem to 4 albo 5 poziom naszych rozgrywek krajowych.👎 odpowiedz

voley - 4 godziny temu, *.aster.pl @Cezar.: To było najgorsze z całego meczu historyczny ignorancie. odpowiedz

Mokotów rządzi!!! - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Cezar.: Brawo Cezar, trafiłeś w punkt i już krytykują. 👍😂 odpowiedz

Legiak83 - 2 godziny temu, *.com.pl @voley: jak Ci coś nie pasuje to wypad stąd ty miłośniku Donalda Prusa i jego popleczników. odpowiedz

K - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Skończcie już z szukaniem tego napastnika. Bierzcie bramkarza. Będzie taniej i więcej punktów dla drużyny. odpowiedz

Ziomek - 4 godziny temu, *.aster.pl Aż się nie mogę doczekać wszystkich wywiadów pomeczowych mówiących o szansach na mistrzostwo hehe. Znając nasza ligę gdzie zostało 15 spotkań w minimum 40% spotkań stracimy pkt, ale najważniejsze, że nasi piłkarze wyjdą i zaczną mówić że dalej walczymy i nic się nie stało bo mamy szansę odpowiedz

PLBBOY - 4 godziny temu, *.. Ludzie czego wy chcecie. Remis to bardzo dobry wynik. I nie piszcie glupot o trenerze zawodnika. Nie widzieliście że wszyscy chcą bardzo. Dziękuje Panie Mioduski za przepracowany okres zimowy widać postępy. A swoja drogą Lech mi bardzo imponuje ta wygrana ostanio szacun Lechu odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.net.pl @PLBBOY: Ja również cały czas wieżę w Trenera i zespół. odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Uśmiechnięta twarz dyrektora Zielińskiego na trybunach mówi wszystko. Dobrze że to była tylko Korona. Bo ktoś lepszy i byłby dramat. odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.chello.pl Tak się właśnie gra i takie żenujące wyniki osiąga, gdy w zespole ma się jedynie nędzną podróbkę napastnika. Brawo włodarze Legii! Mżonki o mistrzostwie możecie sprzedawać dzieciom w przedszkolu. odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 Dramat!!! Wyszlismy 3 mniej - chodyna gual i biczachczian to jakiś absurd!! Sabotaż. Kompromitacja. Potem czerwona kartka - i po meczu. Prezes, trener i kilka wkładów do wyrzucenia natychmiast!!! odpowiedz

Trampek - 4 godziny temu, *.125.113 Cytat: " Falstart ". Koniec cytatu. To nie jest falstart tylko ...NAGA rzeczywistość ! A swoją drogą to aby dopełnić końca EKSPERYMENTÓW przez trenera, to Morishita nie był jeszcze bramkarzem, kiedy nim będzie ? . Pytanie do trenera, czy jest jakaś gradacja wykonawców rzutów karnych ? Czy decyduje ten - kto pierwszy złapie piłkę, to wykonuje rzut karny? odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.chello.pl @Trampek: Pełna zgoda. Uważam również że Feio w tym meczu nie pomógł drużynie. odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.113 @Szpic: 👍 odpowiedz

Wawiak - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie ma się co oszukiwać. To wynik na miarę umiejętności tych w większości marnych kopaczy. Przecież nie można im zarzucić, że się nie starali ale w ilu meczach jeszcze można w tak prymitywny sposób tracić i gola i zawodnika? Mori już się spłacił i tak jak kilka razy pisałem pieniądze wywalone w błoto. Chodyna też się splaca z nawiązką i tak można by o większości tych gwiazd. Młodzieżowcy wysyłani są po całej Polsce a scyzory grali młodzieżowcami i nas ośmieszyli. Może władze wreszcie zrewidują swoją nieudolną politykę w tym zakresie ? odpowiedz

Chohu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Falstart? Można śmiało powiedzieć że jest po mistrzostwie.. odpowiedz

Kalman - 4 godziny temu, *.orange.pl Mamy cymbałów nie bramkarzy..co jeden to gorszy leszcz. W tej sytuacji jaka była przy bramce Korony tylko pajac podaje tak ryzykownie. to powinno być wybite jak najdalej a nie jakieś Barcelony kopiują . Kobylak i Tobiasz to parodysci a kolejny ,,rozwija,, się w Radomiaku tamten tez dziurawe rękawice 🤣 odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl A teraz zakończmy już te brednie o MP. Gramy o 3 miejsce w lidze a Jagiellonia zweryfikuje czy także o PP . W LKE możemy wszystko a nie musimy nic - Klub i tak już zarobił tyle co na sprzedaży Muciego. I to płatne od razu a nie w ratach. odpowiedz

Antigrama w ⚽️ - 3 godziny temu, *.144.243 @Wycior: 💥A gdzie przecinki a i z dużej Gramy od nowej linijki po co palisz polski a poprawiasz innych odpowiedz

Elo - 4 godziny temu, *.stansat.pl No i wiadomo jaka forma i ambicje na runde rewanżową odpowiedz

Maik83 - 4 godziny temu, *.centertel.pl WSZYSCY WON odpowiedz

replika - 4 godziny temu, *.orange.pl Szkoda zejścia Morishity, mogło być inaczej. odpowiedz

GG - 4 godziny temu, *.vectranet.pl 👎👎👎 odpowiedz

fan1956 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Co to było, samuraj bez miecza i głowy na obronie, bramkarz brak słów, bicza nędza -nawalony, Augustyniak dwa babole, jakiś tam gondzwalo szkoda gadać, pan napastnik pseudo kiwka na śmierć, ten z opaską zostaje okiwany ale pan piłkarz nie wraca tylko poprawia opaskę bo się lekko opadła na czółko i kiepska prezencja modnisia. Podsumowując dziadostwo, po stokroć dziadostwo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

PLBBOY - 4 godziny temu, *.net.pl W Legii bez zmian. Sytuacja bramkowa dla Korony wskazuje na niezbyt wysoki poziom inteligencji Kobylaka. odpowiedz

PLBBOY - 4 godziny temu, *.. @PLBBOY: złodzieju czemu podszywasz sie pod mój nick?????? Zapytaj ocja moze wymysli ci jakis odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.net.pl @PLBBOY: Kocham Cię PLBBOY i wieżę w Ciebie tak samo jak wieżę w zespół i Pana Trenera. odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl 😡 odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.totalplay.net Koniec opowiadania bzdur o mistrzostwie. Liga jest mega mocna w tym sezonie i czołówka punktuje non-stop. Nie można sobie pozwolić na wpadki z Koroną! odpowiedz

Kiwi - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Kolejna strata punktów przez pseudo bramkarza że ada odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Zaden "Falstart". Po tej turystycznej wycieczce do Hiszpanii bylo to do przewidzenia. odpowiedz

Slaykulka - 5 godzin temu, *.mgk.pl Dałbym w ocenach parę zer, szkoda, że nie można. Sama gra nie skuteczna, a wstawienie Gonca na skrzydle, gdzie jest Szczepaniak nie zrozumiałe. No i czerwoną z kapelusza dał ten który sędziował. odpowiedz

Redi - 5 godzin temu, *.play-internet.pl W styczniu miałem 4 spokojne niedziele, pierwsza w lutym już zeebana odpowiedz

Luq - 5 godzin temu, *.centertel.pl Kobylak na ławkę. To co odwalił na pewniaczka to kryminał. Gual won. August za dzisiejszy mecz 0. Nawet nie zbliżył się do 1. Cała drużyna dno. Otwieramy oczy, z mistrza nici. Leszek czy białostockie ulicznice dzisiejs,a koronę by zgwałciły. Przybył zasłużył na pęto do mordy. odpowiedz

Chohu - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jaki falstart? można śmiało powiedzieć że jest po mistrzostwie.. odpowiedz

Dedi - 5 godzin temu, *.plus.pl Bichczaczian to transfer dobry do Radomiaka a nie do Legii. Luqhi bez formy to przy nim Ronaldinho.... Piłka naszym odskakuje na dw metry za nim przyjmie piłkę Concalves to już traci podobnie Gual. Nie ma napastnika, nie ma kogoś kto by przymierzył z daleka jak Sousa dla Amiki, nie ma dobrego bramkarza.

Morishita pauza,- 8 do lidera już na początku rundy rewanżowej. Cytując klasyka : A idź pan w ..... odpowiedz

Martinez76 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Co Legioniści mają nie tak z głowami?

Najpierw Kobylak wymyślił, że poda na dobieg do napastnika Korony i wielce zdziwiony, że dostał bombę. Kobyła nie ma prawa więcej zagrać w pierwszej drużynie Legii. Ten typ tu się nie nadaje. Zawsze coś 0dpi@li...

Potem Morishita goni koroniarza pół boiska i daje sędziemu powód do czerwonej kartki. Nie ma prawa na pełnej szybkości nawet dotknąć napastnika, który jest przed nim. No, ale on nie jest obrońcą, a grał na obronie. Masakra.

Urbański i Biczachczjan marnują takie patelnie, że to siara nawet na Orliku.

I na koniec kto wymyślił, że Augustyniak ma karne strzelać? 95% drużyn wystawia do karnych albo napastnika albo co najmniej ofensywnego pomocnika, bo oni nawykli do strzelania bramek. Ale w Legii trzeba przekombinować.

Wściekły jestem, bo Korona jak zwykle wymęczyła punkt z Legią, A z Lechem, Rakowem czy Jagą dostaną gładko w d...ę i tyle. Im trzeba strzelić bramkę a później lać dalej. odpowiedz

eLka - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Pożegnajmy znowu majstra. odpowiedz

Wolf - 4 godziny temu, *.virginm.net @eLka: Majster to jest na budowie. Jak już coś to Mistrzostwo Polski. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Sezon zakończony po pierwszym meczu

Wincej transferow i napastnikow 🤣🤣🤣 odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.totalplay.net To jest wręcz niesamowite… Wiecznie to samo. Kiedy nie można dać ciała i trzeba wygrywać WSZYSTSKO oni dają ciała. ZAWSZE. I oczywiście te bzdury o tym jak to będą walczyli o mistrza i nie odpuszczą żadnego meczu! Niedobrze się robi odpowiedz

GOLAS - 5 godzin temu, *.orange.pl Yyyyy to kogo następnego pozbywamy się z kadry? Dariusz może by tak Kapuadiego shandlowac odpowiedz

Vuko - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @GOLAS: nie pitol. Masz grzecznie bileciki kupowac i koszuleczki w fanstore i nie zapominaj o zapieksnkach na stadionie. Przeciez kupilem wam bihaczjana - wlasciciel odpowiedz

Głos optymizmu - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Panowie, może w końcu naszą legijną społeczność najdzie refleksją, że palący, brakujący element dobrej jedenastki to bramkarz, a nie napastnik? 😅

Kobylak ma na koncie 4 punkty stracone i prawie dodatkowy jeden za mecz z Cracovią. Dramat.

Zostaje walka o europejskie puchary, PP i ugranie czegoś fajnego w Europie. Drużynę mamy, ogarnąć tylko pion sportowy i przedłużyć trenera. Nie jest źle, po mistrzostwo sięgniemy jak nie w tym to w następnym sezonie 💪 odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Babol roku Kobylaka dał nam tylko remis a dla nas taki remis to porażka a rok dopiero się zaczął. Strach się bać co będzie dalej. Tyle sytuacji co miała Legia to powinniśmy wygrać nawet w 10 na 11 z taką Koroną. Wstyd I kupa mułu. No to ruszyliśmy po mistrzowsku i po mistrzostwo że hej. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 5 godzin temu, *.inetia.pl Oni nie potrafią dosłownie NIC. Szkolne błędy w absolutnie KAŻDYM elemencie gry w piłkę nożną. Brak wyszkolenia technicznego u KAŻDEGO z nich, aż razi po oczach. Nie ma taktyki, nie ma ustawienia i komunikacji. Trener dostaje piątą żółtą kartkę w tym sezonie, nie panuje nad emocjami i jest pionkiem w tym klubie. Teraz robi za rzecznika prasowego Zielińskiego... Młodzieżowiec Urbański brak słów. To jest ta młodzież z akademii? Ci co przyszli (i nie zostali jeszcze sprzedani/pożyczeni) są gorsi niż taki Wszołek czy Kapustka. Ten pierwszy nie umie dośrodkować prostej piłki, a ten drugi ma kapustę zamiast mózgu, kiedy ta już spadnie mu pod nogi. Drewno przez które straciliśmy gola podchodzi do karnego i z prostego podbicia wali z zamkniętymi oczami w słupek. Kpina.. O czymś zapomniałem???

Podziwiam lojalność i wiarę tych, którzy przychodzą na stadion, ale jednocześnie czekam aż to się skończy i stadion opustoszeje, bo Legia została zdemontowana, rozebrana i opluta przez jej właściciela. Kompletny upadek. Klub fasada. I nie mówcie o trzech frontach, bo zaraz to się skończy. Liga już w zasadzie zawalona. Widzieliście jak grają i strzelają Lech czy Jagiellonia? W tej lidze konferencji też za długo nie zabawimy na wiosnę. Pozdrawiam. odpowiedz

Marco - 4 godziny temu, *.. @Stoperan Ekstraklasa: Absolutnie perfekcyjny opis destrukcji naszego klubu .Bravo autor . Jeszcze kilka lat temu miałem podobne opisy ale teraz już ręce naprawdę opadają i nie mam siły tego komentować . Pozdrowienia odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Marco: Zapomniałem o cudownej asyście piłkarza Korony. Bez niej nie byłoby remisu za pewne. Dzięki za miłe słowo. Ja mogę Cię wyręczyć w opisywaniu tego co widzimy. Jest to swego rodzaju misja budzenia ludzi. Może ktoś się z tego śmiać, obojętne mi to ale jeśli takie komentarze kogoś obudzą i wpłynie to na ogólny odbiór tego pasożyta, niszczącego Legię i jego odejście, to mogę się pomęczyć jeszcze trochę. Pozdro! Udanego tygodnia.👍 odpowiedz

Coach - 5 godzin temu, *.. Żadna niespodzianka.

Ręcznik w bramce, Drewniak strzelający karnego i środkowy pomocnik grający na lewej obronie. To się nie mogło udać.

Do tego brak napastnika i mamy obraz nędzy i rozpaczy.



Kuchenkorz gra koncert, Jaga to samo a my tracimy punkty z gamoniami. Jeśli dobrze pamiętam to w Kielcach też nie wygraliśmy…



Fejo bronią tylko puchary, bo za ligę powinien wylecieć. odpowiedz

jurand - 5 godzin temu, *.. Jak zwykle, teraz zjazd będzie w dół na wszystkich frontach odpowiedz

Pjoter - 5 godzin temu, *.play-internet.pl 💩💩💩 odpowiedz

Walczą i miszcza hahahah - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Jak zawsze ten zlepek qqqq z ekspertami jajcuś czy hera odpowiedz

Ops2 - 5 godzin temu, *.centertel.pl I jak tu kupić karnet na taką żenadę ……, już nawet w tv nie da się tego oglądać 😡 odpowiedz

LEGIONISTA - 5 godzin temu, *.syrion.pl Nie ma co płakać gra sama w sobie nawet ok. Gdyby babola nie zaliczył Kobylak bo od tego momentu korona zaczęła grać bo tak to nie istnieli to nawet nawet. Cały mecz prawie w 10 i zdołali zremisować a niewiele brakło do zwycięstwa. Szkoda no ale czasu nie cofniemy trzeba patrzeć do przodu odpowiedz

Dariusz - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dwa miesiące gadania, że celem jest walka o mistrzostwo. Przyjeżdża słaba korona i pierwsza strata punktów po bardzo słabym meczu. Sposób straty bramki to masakra jakaś. Bramkarz daje piłkę na 20 metr na walkę, szkoda tylko, że pod swoją bramką. Nowy nabytek to słabiak. Chodyna nic nowego, słabiutko. Augustyniak też tragedia. Te nie mogło się udać.. szczęśliwy remis że słabą koroną. O pierwszej 3 możemy zapomnieć. Celem głównym powinna być walka o puchar Polski. odpowiedz

Pinokio - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Dariusz: jak sie jedzie na obóz do Hiszpanii to sie powinno zagrac np z rezerwami barcy a nie stala widelec. To byly wakacje odpowiedz

Wszystko do zmiany Zmiany ….i polityka klubu to rylko sklep a drużyna słaba - 5 godzin temu, *.144.243 Te wszystkie przygotowania, obozy , kosztowny sztab szkoleniowy zakupy decyzje no i mysl trenera oraca wszystko stoi jak stało w punkcie 0 odpowiedz

KIBIC - 5 godzin temu, *.. Gratuluje ci Mioduski tych twoich grajków i gwiazdorów. Obecne Legia jest uosobieniem twojej nędzy i rozpaczy. Biedocie z północnej współczuje bo zostawiacie ostatnie pieniądze i robicie dobrze Mioduskiemu. Szkoda że przez tą biedotę i Mioduskiego cierpi to co najważniejsze czyli dobro Legii Warszawa. No ale takie mamy czasy i taki klimat. Pozdrawiam normalnych i tych naprawdę kumatych odpowiedz

KIBIC - 4 godziny temu, *.net.pl @KIBIC: P.S. Już napisałem maila do UEFA ze skargą na Miioduskiego. odpowiedz

Jurek - 5 godzin temu, *.net.pl Tak się traci szansę na mistrza. Bez napastnika nie ma wyniku. Gual lepszy niż jesienią nie będzie. Masakra. odpowiedz

dzisiaj przegralismy mistrzostwo - 5 godzin temu, *.249.109 :( odpowiedz

Kraków 1234 - 5 godzin temu, *.plus.pl Tragedia .

Brak bramkarza

Brak napastnika.

Brak wyników..

Zero szans na mistrza odpowiedz

Leśnik - 5 godzin temu, *.centertel.pl Co tam falstart-ważne że gramy o mistrzostwo! odpowiedz

mietowy - 5 godzin temu, *.aster.pl znowu kicha ale jak sie niestrzela nawet karnego to co tu gadac mistrz odjeżdża

brak napadziora i te glupie i zle wybory bramkarza to sie powtarz z jesieni odpowiedz

Koczi - 5 godzin temu, *.centertel.pl No to sezon można uznać za zakończony. Armatorzy!!! odpowiedz

robochłop - 5 godzin temu, *.orange.pl I ch.j wystartowali...z Koroną...wspaniałe wybory personalne...wspaniałe... odpowiedz

jim - 5 godzin temu, *.ejedrzejow.pl Wystarczyła pierwsza kolejka i już zostaliśmy wyleczeni z mistrzostwa. odpowiedz

13 - 5 godzin temu, *.216.67 Wczoraj pisałem że powalczymy o mistrzostwo...

Dziś mówię że może powalczymy...🤣🤣🤣 odpowiedz

Legia - 5 godzin temu, *.plus.pl Najlepszy ręcznik na bramce... Nie ma Legia szczęścia do bramkarzy.. po raz kolejny piękne bezmyślne zagranie na 1;0 pseudo bramkarzyka.. odpowiedz

Dolar - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Przecież to było do przewidzenia ,Przestańcie pier,,lic jacy my to wielcy ,propaganda ogłupia a wy w tym siedzicie 💪 odpowiedz

Antek - 5 godzin temu, *.84.111 co czuje ze pucharów nie będzie w przyszłym sezonie...🤔 odpowiedz

Radek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Zaczęło się od błędu Kobylaka ,a kibice już od lat mówią i piszą ,że konieczne jest sprowadzenie nowego bramkarza. Oczywiście jak grochem w ścianę. Tobiasz nie jest żadną alternatywą. Gdyby nie ten błąd to pewnie by Legia jakoś wygrała. 1:1 jest jak porażka ,a walka o mistrza to mrzonki. odpowiedz

Ziomek - 5 godzin temu, *.oxynet.pl Augustyniak drewniaku 2 bramki zaje...wyp.. laj...z Legii!!! odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.orange.pl Cyrkowcy odpowiedz

Łukasz - 5 godzin temu, *.vectranet.pl No cóż.... Trzeba się przyzwyczaić, przeciętna drużyna z przeciętnymi graczami.... odpowiedz

Simon - 5 godzin temu, *.vectranet.pl To nie falstart tylko rzeczywistosc, jak się wystawia Morishite na obronie, mógł Guala na bramce postawić a sam w ataku zagrać. Ile można czekać na poukładana grę , a nie tylko stratę punktów i głupie tłumaczenia odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl Dobrze grali. Zabrakło szczęścia i jakości piłkarskiej. Mentalność na plus, po prostu kadra jest za słaba. odpowiedz

MarioL’ - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr Żeby tylko na puchary się załapać.Szansa w pucharze Polski.O mistrza powalczy Jaga z Lechem,a puchary Cracovia,Rakow i my.moze byc tez tak ze jeszcze ktoś inny dołączy do walki o puchary. odpowiedz

pawel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl GDZIE SĄ TRANSFERY??!!!! odpowiedz

Piotrek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Niestety fakt jest taki że bez napastnika nie strzela się goli i nie wygrywa męczy.😐 odpowiedz

Kriss - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl To tyle jeśli chodzi o dobre nastroje . 8 punktów straty i pozamiatane . Gual jest irytujący do kwadratu . odpowiedz

Tom - 5 godzin temu, *.plus.pl Augustyniak mistrz! MVP! Podniecali się bo strzelił dwie bramki w sparingu... odpowiedz

Benek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl To mistrzostwo odjechało w siną dal..

☹️ odpowiedz

Obserwator - 5 godzin temu, *.chello.pl Bawmy się dalej z kuglarzem pudlem. odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl Niby falstart, ale spodziewany. Zaskoczenia nie ma. Norma w przypadku Legii.

Mistrzowie komplikowania sobie wszystkiego odpowiedz

Wacha (L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Pośmiewisko odpowiedz

asa - 5 godzin temu, *.tpnet.pl zwycięski remis💪💪💪 odpowiedz

Misiek 75 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Pytam się co to było ten dzisiejszy mecz !!!!;;;?Po sezonie odpowiedz

