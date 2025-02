Kapuadi: Nie możemy czuć satysfakcji

Niedziela, 2 lutego 2025 r. 20:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nie możemy czuć satysfakcji po takim meczu. Jesteśmy zawiedzeni z końcowego wyniku, szczególnie, że graliśmy w naszym domu. Brak zwycięstwa to duże rozczarowanie - powiedział po remisie z Koroną Kielce obrońca Legii, Steve Kapuadi.









- Są jakieś pozytywy, które możemy wyciągnąć po tym meczu. Możemy być dumni z tego, że przez większość meczu graliśmy w osłabieniu, a i tak udało nam się zdobyć chociaż punkt. To dobry znak. Mamy jednak dużo rzeczy do poprawy, które musimy zmienić przed następnym meczem.



- Postaramy się teraz przekuć naszą sportową złość na zwycięstwa. Terminarz, który czeka nas w najbliższym czasie, jest dla nas dobry. Musimy zwyciężyć w każdym najbliższym meczu, zdobyć pozytywną serię. To teraz będzie najważniejsze.



- Było wiele momentów, które zmieniały przebieg tego spotkania - czerwona kartka, zmarnowany rzut karny. Mieliśmy również kilka świetnych okazji na zdobycie następnych bramek, podobnie nasi przeciwnicy, ale nie udało się nam. Szczególnie w drugiej połowie mieliśmy wiele szans na doprowadzenie do zwycięstwa.



- Bardzo cieszę się z powrotu do gry, zdążyłem się już stęsknić za piłką nożną. Mieliśmy długie przygotowania, teraz wracamy do rywalizacji - najpierw w Ekstraklasie, a w następnych tygodniach również w Lidze Konferencji i Pucharze Polski. W tym momencie musimy skupić się jednak na spotkaniach ligowych.