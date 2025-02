Oceny legionistów za mecz z Koroną

Najwyższą notę za mecz z Koroną otrzymał Steve Kapuadi. Występ obrońcy oceniliście na 3,5 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali dużo niższe noty, a najgorszą uzyskał Ryoya Morishita - 1,7. W sumie oceniało 1148 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,4.

Balcer - 3 godziny temu, *.orange.pl Gual za wysoko odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl 1 w porywach,Kobylak 0,ale dobrze,że nie grał Tobiasz ,bo byłaby porażka! Kobylak chyba jeden raz był trafiony piłka,czyli obronił strzał,to także jest sztuką zamykać oczu i dać się trafić.😜 odpowiedz

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl Piast - Legia 2-1 i obym się bardzo pomylił... odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 0. To jest ocena drużyny i trenera za ten mecz. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: a co ma trener z tym wspolnego? Jego wina, że Augustyniak karnego nie strzelil? Gralismy w 10 a dominowalismy, mecz byl niezly. Duzo zaangazowania, sporo akcji, po prostu troche pecha polaczonego z tym, ze brakuje nam pilkarza, ktory by te gre reżyserowal, bo w srodku pola mamy gosci do zdobywania przestrzeni a nie ma mozgu tego zespolu. odpowiedz

Xavery - 2 godziny temu, *.62.93 @L:

Tak, rolą trenera jest wyznaczenie ścisłego grona wykonujących rzuty karne lub umocowanie w tym zakresie kapitana. Augustyniak jako wykonawca, chcący się zrehabilitować za straconą bramkę to jakieś kuriozum.

Legia grała w 10 bo trener na LO ustawił ofensywnego gracza, który nie wiem czy kiedykolwiek grał na tej pozycji.

Legia straciła bramkę bo trener preferuje rozegranie od bramkarza do obstawionego DP (który to raz)

Mecz był niezły i wyrównany a każdy wynik możliwy, także przegrana Legii. odpowiedz

Kunta Kinte - 2 godziny temu, *.plus.pl @L: Przypomnę Ci tylko, że ten sam trener pozbył się "mózgu" tej drużyny, pod pretekstem zmiany systemu gry. Mnie rozbraja fenomen Chodyny, nie ma szybkości, nie ma dryblingu, nic nie kreuje. Zero walki, pressing pozorowany jak u Rosołka, ma pierwszy skład i noty nie najgorsze. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 @L: już ci tłumaczę. To trener odpowiada za drużynę i skład. Wychodząc na boisko z gualem chodyna i biczachczjanem graliśmy w 8 na 11!! Po czerwonej kartce trener zdjął Urbańskiego- który grał, a zostawił wszystkich 3 wyżej wymienionych, którzy szwedali się po boisku i sabotowali. Karny to loteria-pierwszy raz się pomylił. Bramki powinni zdobywać napastnicy, a w tym meczu graliśmy bez napastnika. Rozumiesz juz?? Pozdro odpowiedz

Bartek - 22 minuty temu, *.39.6 @Xavery: Zdaje siże to 3ci karny Augustyniaka, poprzednie wykorzystał wiec nie była to rechabilitacja za udział w bramce (i tak 90% winy Kobylaka).

no i przecież to nie trener kopie do przeciwnika zamiast rozegrać spokojnie do boku od bramki. odpowiedz

