Zapowiedź meczu ze Startem Lublin

Sobota, 1 lutego 2025 r. 13:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę o 13:30 na warszawskim Bemowie, koszykarze Legii zagrają ligowe spotkanie z ekipą dowodzoną przez Wojciecha Kamińskiego, która pierwszą rundę obecnego sezonu zakończyła w najlepszej czwórce Orlen Basket Ligi. Start Lublin w trakcie rozgrywek dokonał zmian w składzie i szybko postanowił postawić na grę sześcioma obcokrajowcami.



Było to możliwe po wpłaceniu na konto ligi dwustu tysięcy złotych. Start w obecnym sezonie nie zrezygnował z żadnego zakontraktowanego wcześniej gracza. Zdecydował się jedynie na rozszerzenie składu poprzez podpisanie kontraktu (na początku grudnia) z Tevinem Brownem. Zawodnik, który ten sezon rozpoczął na Węgrzech, w Zalakeramia-ZTE KK (śr. 15.7 pkt., 4.2 zb. i 4 as.), początkowo podpisał z lubelskim zespołem miesięczną umowę, która została przedłużona. Brown w ciągu 27 minut zdobywa średnio 14.6 pkt., trafia blisko 40 procent "trójek", a ponadto daje drużynie 4.1 zb. i 3.0 as.



Trener Kamiński zbudował zespół w większości oparty o graczy, którzy grali już w naszej lidze. Najlepszym strzelcem jest Jamajczyk, który drugą część minionego sezonu spędził w Legii. Mowa o Tyranie De Lattibeaudiere, który co prawda nieco słabiej jest obecnie dysponowany jeśli chodzi o rzuty z dystansu, ale bliżej kosza prezentuje się rewelacyjnie. Bardzo dobrze gra 1 na 1, skutecznie atakuje obręcz i daje wiele w obronie, dzięki swojej skoczności, atletyzmowi i sporemu zasięgowi dłoni. Tyran zdobywa średnio 15.8 pkt., do tego notuje 7.1 zb. oraz 1.6 as. Głównie występuje jako silny skrzydłowy, a centrem - choć raczej nie wychodzącym w pierwszej piątce - jest Ousmane Drame (śr. 12.2 pkt., 8.0 zb., 1.1 bl. i 46.9% za 3 pkt. w 25 min.). Start zazwyczaj rozpoczyna mecze z Romanem Szymańskim w roli środkowego, choć na parkiecie ten spędza jedynie 6 minut i jego rola ogranicza się do walki o zbiórki i obrony.



Jeśli chodzi o graczy z polskiej rotacji, to główne role odgrywają Jakub Karolak oraz Filip Put. Karolak, doskonale pamiętany przez kibiców Legii za dwa sezony w naszych barwach przed kilku laty, notuje 10.7 pkt. na mecz oraz 35.1% za 3 w ciągu 28,5 min. Put znany z twardej obrony i możliwości podkoszowych, gra średnio 17 min. i zdobywa w tym czasie 5.8 pkt. Wyraźnie mniej grają Michał Krasuski (śr. 6:20 min.) oraz Bartłomiej Pelczar (śr. 10:17 min.). Poza wymienionymi graczami, bardzo ważne role odgrywają - belgijski rozgrywający Emmanuel Lecomte (ostatnio z powodzeniem grał w Liege Basket, a wcześniej m.in. we Francji, Hiszpanii i Niemczech), a także rzucający Courtney Ramey. Lecomte zdobywa 15.5 pkt. oraz 4.0 as., za to słabo rzuca z dystansu (15.2% za 3). Potrafi za to wyśmienicie wymuszać przewinienia (śr. 5.1 na mecz) i niemal bezbłędnie (98.2%) wykonuje rzuty wolne. Ramey z kolei, który ostatni sezon spędził na Litwie (Nevezis), zdobywa 15.3 pkt., nieźle rzuca z dystansu, a także potrafi obsłużyć kolegów z zespołu ostatnim podaniem (śr. 4.5 as. na mecz). Na pozycji trzy grywa najczęściej Cj Williams (śr. 10.8 pkt.) - ostatni sezon spędził w Rumunii (CSM Brasov), a wcześniej grał m.in. we Francji, Turcji i Izraelu.



Start słabo rozpoczął sezon, notując trzy porażki - z Legią, Górnikiem Wabrzych i GTK Gliwice (połowę wszystkich dotychczasowych) w pierwszych czrerech kolejkach, a następnie porażkę numer cztery zaliczyli w szóstej kolejce we Wrocławiu. Ostatnio lublinianie mają bardzo dobrą serię - od końcówki grudnia wygrali cztery z pięciu rozegranych meczów, przegrywając jedynie z Anwilem (83:95). Zespół prowadzony przez Wojciecha Kamińskiego jest niesamowicie uzdolniony ofensywnie, dzięki czemu potrafią "przerzucić" rywali. Na przykład w spotkaniu z Treflem, zakończonym po dwóch dogrywkach, wygrali aż 122:121. Start zdobywa średnio 89.1 punktu na mecz - to o blisko 6 punktów więcej niż Legia. Z tym, że legioniści w obronie spisują się średnio o 5.8 pkt. lepiej.



Legia w tym tygodniu zagrała wyjazdowe spotkanie ENBL w Brnie. W Czechach nasz zespół radził sobie bez Michała Kolendy oraz Ojarsa Silinsa, którzy po przebytej chorobie, musieli chwilę odpocząć, by dojść do pełni zdrowia. W Czechach szansę gry otrzymali gracze z legijnej Akademii, których prawdopodobnie zobaczymy (na pewno bez Rafaela Konawole) w kadrze meczowej również w niedzielę. Cieszy fakt, że do gry gotowy jest już Mate Vucić, jak również coraz lepsza dyspozycja E.J.'a Onu. Obaj nasi środkowi będą mieli prawdziwe wyzwanie - by przeciwstawić się świetnie dysponowanym De Lattibeaudiere'owi oraz Drame.



Spotkanie Legii ze Startem będzie miało istotny wpływ na układ tabeli - wygrana "Zielonych Kanonierów" sprawi, że legioniści przeskoczą Start i zameldują się na czwartej pozycji. Lublinianie na pewno do stolicy przyjadą podwójnie zmotywowani - chcąc zrewanżować się za porażkę z pierwszej rundy na własnym parkiecie. Ponadto trener Kamiński będzie chciał pokazać się przed warszawską publicznością z jak najlepszej strony - co jest czymś normalnym, gdy przychodzi mierzyć się z klubem, w którym pracowało się przez kilka poprzednich lat.



Bilans Legii ze Startem z ostatnich lat jest dla nas bardzo korzystny. Nasz zespół wygrał trzy ostatnie mecze (w tym jedno w Pucharze Polski). Ostatnia wygrana lublinian miała miejsce na koniec 2023 roku, właśnie w hali na Bemowie. Bilans domowych meczów ze Startem w ostatnich kilku latach to 4 wygrane Legii oraz 2 zwycięstwa Startu.



Niedzielne spotkanie w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40 rozpocznie się o 13:30. Półtorej godziny wcześniej zapraszamy już do naszego kącika dziecięcego, który znajdować się będzie pod główną tablicą wyników. Nieopodal niego, zlokalizowany będzie nasz sklep klubowy, w którym można nabywać koszulki meczowe, t-shirty, bluzy, kubki i inne klubowe pamiątki. W głównej przerwie będzie miał miejsce konkurs rzutów z połowy boiska - w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO będzie można wygrać aż 7 tysięcy złotych! Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. Transmisję meczu będzie można zobaczyć na żywo na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 14-10

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,3 / 80,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,8%



Skład: Sam Sessoms, Andrzej Pluta, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 326 (śr. 20,4), Andrzej Pluta 197 (12,3), Michał Kolenda 188 (11,8), Mate Vucić 119 (9,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta/Sam Sessoms, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84).



Ostatnie mecze obu drużyn:

11.10.2024 Start Lublin 78:89 Legia Warszawa

27.04.2024 Start Lublin 92:112 Legia Warszawa

15.02.2024 Start Lublin 83:112 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Sosnowcu)

30.12.2023 Legia Warszawa 75:92 Start Lublin

24.03.2023 Legia Warszawa 108:90 Start Lublin

16.02.2023 Start Lublin 87:86 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Lublinie)

27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa

02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa

07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



PGE START LUBLIN

Liczba wygranych/porażek: 10-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,1 / 86,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,8%



Skład: Emmanuel Lecomte, Courtney Ramey, Wiktor Kępka (rozgrywający), Tevin Brown, Jakub Karolak, Bartłomiej Pelczar (rzucający), Tyran De Lattibeaudiere, Cj Williams, Michał Krasuski, Filip Put (skrzydłowi), Ousmane Drame, Roman Szymański, Michał Turewicz (środkowi).

trener: Wojciech Kamiński, as. Michał Sikora



Najwięcej punktów: Tyran De Lattibeaudiere 252 (śr. 15.8), Emmanuel Lecomte 171 (15.5), Courtney Ramey 245 (15.3), Tevin Brown (14.6), Ousmane Drame 195 (12.2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Emmanuel Lecomte, Courtney Ramey, Cj Williams, Tyran De Lattibeaudiere, Roman Szymański.



Wyniki: Twarde Pierniki (w, 90:96), Legia (d, 78:89), Górnik (d, 84:93), GTK (w, 110:105), Arka (d, 96:72), Śląsk (w, 87:77), King (w, 81:82), MKS (d, 95:81), Trefl (d, 122:121), Zastal (d, 91:82), Dziki (w, 75:63), Czarni (d, 83:77), Spójnia (w, 73:86), Stal (d, 105:90), Anwil (d, 83:95), Twarde Pierniki (d, 79:71).



Termin meczu: niedziela, 2 lutego 2025 roku, g. 13:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski