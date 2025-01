8 marca zbiórka krwi na Legii!

"Oczekuje się na jak najliczniejsze grono przybyłych, a ze względu na okoliczności owego dnia, nad wyraz miło będzie gościć zacne Panie. Szanownych Państwa uprasza się o dbanie o zdrowie (zachowanie właściwej diety i omijanie wirusów), gotowość ofiarowania 450 ml życiodajnego płynu w postaci własnej krwi oraz dysponowanie dobrym humorem. Organizatorzy już nie mogą doczekać się spotkania z Państwem i zapewniają, że pracują nad należytą oprawą dnia w liczne atrakcje" - zapraszają Krewcy Legioniści. Wszelkie szczegóły zbiórki na bieżąco będą zamieszczane na profilu FB Krewcy Legioniści . Do zobaczenia na Legii!

W sobotę, 8 marca serdecznie zapraszamy na honorową zbiórkę krwi na Stadionie Legii Warszawa. Akcja organizowana jak zawsze organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa. Rezerwujcie sobie termin i namawiajcie znajomych.

Czaro - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Może jakieś wspomnienie o koleżance z Legionowa która zmarła nie tak dawno 😇😇 odpowiedz

