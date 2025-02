Z obozu rywala

Korona przed meczem z Legią. Kłopoty

Sobota, 1 lutego 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po ponad miesięcznej przerwie wracają emocje związane z rozgrywkami ligowymi. W niedzielę o godzinie 17:30 legioniści powrócą do gry w Ekstraklasie, a ich pierwszym przeciwnikiem w rundzie wiosennej będzie Korona Kielce. Kielczanie od początku sezonu zmagają się z wieloma problemami, które nie znikają, a walka o utrzymanie może być dla nich w tym roku bardzo ciężka. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego przeciwnika "Wojskowych".