Walijczyk kandydatem na dyrektora sportowego?

W przeszłości przez ponad 6 lat pracował w Norwich, wcześniej spędził 2 lata w Huddersfield i Wolverhampton Wolves, pracował także w Queens Park Rangers. W Liverpoolu był szefem zespołu rekrutacji do akademii w latach 2009-2012. Rok temu Webber postanowił zrobić sobie dłuższą przerwę od pracy w futbolu.

Znachor - 1 godzinę temu, *.net.pl Niech wezmą kogokolwiek z kabaretu. Ten chudy z Ani Mru Mru może być. Mało mówi, zgadza się jak trzeba i fajne głupie miny robi. Efekty pracy będą nie gorsze, a przynajmniej czasami się będzie można pośmiać. odpowiedz

Andżey Bara - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de mam 3 kocurów do ataku, moglibyśmy się dogadać ale żaden głupek💩💩💩 się jeszcze nie skontaktował odpowiedz

123 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dzwonic do Podolskiego. Ma najwieksze kontakty z calej klapy 😉 odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawi mnie skąd te wycieki? Legia się każdym interesuje a jednak nikt nie przychodzi 🤔 Dyrektora sportowego jak nie było tak nie ma nie wspominając o napastniku 🤨 ktoś robi krecią robote 🧐 odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Powinni wrzucić drugie ogłoszenie na ten portal. Że szukają dyrektora. Wymagania. Uległość i brak swojego zdania. odpowiedz

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Btw.

Ale idealna fota do tego info. 😁

A za tydzień powinna być wklejona fotka jak Siara z Wąskim czekali na Moralesa 😂 odpowiedz

Auror - 4 godziny temu, *.orange.pl Wybiorą tego, kto się zgodzi pracować za niewielkie pieniądze i będzie wykonywał wszystkie polecenia z "góry".

A filozofią klubu jest kupowanie tych, których już nikt nie chce, albo perspektywicznych królów strzelców po 50.

W tę filozofię wpisuje się wyłącznie jeden kandydat, i ten człowiek ma ogromne szanse na to stanowisko - właściwie na wielki powrót - Jaceeeeeeeeek Zieluuuuuuu Zieliński. odpowiedz

Greg61 - 5 godzin temu, *.. Chyba jakiś bogaty bo jak za swoje będzie sprowadzał zawodników. Buhahahaha odpowiedz

geds - 5 godzin temu, *.play-internet.pl To wcale nie są dobrzy kandydaci. Nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu dobrych graczy bez budżetu. To już lepiej wziąć człowieka z Radomia, albo Mielca. Tam się zajmują takimi cudami. odpowiedz

wawiak - 5 godzin temu, *.chello.pl napadzior pilnie potrzebny a nie kolejny dyro odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Dyrektora sportowego nie ma. Napastnika nie ma.

To może chociaż światełka kolorowe przed meczem będą?

Coś trzeba zapewnić dla tych naiwniaków co kupili bilety na niedzielny mecz. By choć trochę zamknąć nam buzię.

Oj coś czuję, że w niedzielę będzie się działo. odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.chello.pl A za tydzień Walijczyk nie dla Legii.

Nie ma wzmocnień ale jest cyrk. odpowiedz

Wyrwikufel - 6 godzin temu, *.netfala.pl Aha czyli już nie Czech ale Walijczyk jest na celowniku. Ciekawe kto jeszcze znajdzie się na celowniku Legii. Legia tylu bierze na celownik ale strzela ślepakami... 💥💥💥☹️ odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl A co z tym Bilkiem, co już do Warszawy leciał 🤔?



Zrezygnował, gdy usłyszał, że na transfery ma tyle, ile sobie nar...a...?? odpowiedz

Korda - 6 godzin temu, *.centertel.pl Najlepiej by było gdyby zaprzestać już wrzucać informacje na temat kim to Legia nie jest zainteresowana. Prawda jest taka że nie stać ich na nic. Moja miesiąc odkąd rozpoczęło się okienko transferowe i co ?? Ani napastnika ani dyrektora sportowego . Gratulacje , szukajcie dalej naiwniaków odpowiedz

pio - 6 godzin temu, *.plus.pl @Korda: a sponsora stadionu nie ma od 3-4 lat ? bo już się pogubiłem ile to czasu odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Korda: jestem tego samego zdania. odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.chello.pl @pio: Sponsora stadionu nie ma od 11 lat. odpowiedz

hen ryk - 6 godzin temu, *.net.pl i znowu na pierwszej stronie wiadomości facjata Zielińskiego. Najlepiej gdyby się nie wtrącał bo jego wybory są na poziomie Wigier Suwałki. Bałagan to mało powiedziane. odpowiedz

dokąd będzie wylokowany to - 6 godzin temu, *.vodafone-ip.de nie jest potrzebny dyrektor sportowy tylko cudotwórca, który będzie co pół roku wyczarowywał kocurów a wylokowany 💩 będzie ich sprzedawał odpowiedz

Tobiasz out - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ja wam mówię że nikt nie przyjedzie ani napastnik ani dyrektor. To jest robienie dymu na pokaz ;) odpowiedz

Trampek - 7 godzin temu, *.125.113 Cytat: " Walijczyk kandydatem na dyrektora sportowego?" Koniec cytatu . Jutro będzie ..... tumkiewicz , a po jutrze .....iczkowski .Kto za tydzień ? odpowiedz

Fr - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Niedługo będzie artykuł czy Muttley z bajki Latające Maszyny zostanie dyrektorem sportowy LW? 🤣 odpowiedz

Chudy Grubas - 7 godzin temu, *.com.pl Dzizas, jaka komedia się z tego robi, 99% z nas kibiców nie zna tych przewijających się nazwisk, a tym bardziej efektów pracy tych ludzi.

Dajcie już spokój z tymi wrzutkami które robią się tasiemcem dłuższym niż brazylijskie telenowele.

Na napadziora czekam, jakiegoś tygrysa, walczaka, i to mnie interesuje jako kibica!

Umówmy się, z melepetycznie grającym Gualem rywalizacja z Lechem i Rakowem i próba zdobycia mistrzostwa, wygląda dość blado. odpowiedz

Legiak83 - 7 godzin temu, *.supermedia.pl Szukamy po całej Europie jakichś dyrektorów-wynalazków, a mamy TU na naszym forum diament do oszlifowania, niejakiego ZNAWCĘ! Czy nikt z Legii tego nie widzi jaką wiedzę ma ten gość??!! 😎 odpowiedz

(L)eming - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Legiak83: 👏👏👏 odpowiedz

czarrny - 7 godzin temu, *.orange.pl Dawać go. Gorszy od JZ nie będzie. odpowiedz

Zszokowany - 1 godzinę temu, *.net.pl @czarrny: jest problem, bo gość nie chce pracować za darmo. odpowiedz

