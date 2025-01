Otwarcie Champions Skills Lab w Legia Training Center

Piątek, 31 stycznia 2025 r. 10:12 źródło: Legionisci.com / Legia Warszawa

W Legia Training Center została oficjalnie otwarta strefa Champions Skills Lab. To 320 metrów kwadratowych przestrzeni treningowej, otoczonej sześcioma interaktywnymi ekranami umożliwiającymi symulację zróżnicowanych sytuacji boiskowych. Na zewnętrznej elewacji znalazło się hasło "Myśleć, trenować, Legia musi panować".









Hala wirtualnego treningu oferuje setki kombinacji ćwiczeń dla zawodników. Obiekt będzie dostępny za opłatą także dla zewnętrznych klientów.



- Jakość i ciągłe doskonalenie są wyróżnikami Legia Training Center od początku funkcjonowania naszego obiektu. Otwarcie Champions Skills Lab jest zwieńczeniem kilkuletniego procesu obserwacji różnych rozwiązań, technologii oraz planowania inwestycji pod kątem finansowym i wykonawczym. Jesteśmy przekonani, że to kolejna istotna wartość dla codziennych użytkowników obiektu ze strony Legii Warszawa, ale także bardzo ciekawa oferta dla zawodników, klubów, firm czy innych partnerów zewnętrznych. Mamy wiele pomysłów na to jak Champions Skills Lab może dalej pomóc nam rozwijać LTC jako destynacji treningowej, rozwojowej i eventowej oraz centrum unikalnych kompetencji i możliwości - mówi prezes Legia Training Center, Tomasz Zahorski.



- Akademia swój szkoleniowy fundament realizuje na bazie technologii decyzyjności. Ta absolutnie autorska interpretacja periodyzacji taktycznej wyznacza wszystkie kierunki naszej bieżącej, etapowej i strategicznej pracy. Arena Skills Lab to z pewnością jedno z najnowocześniejszych na świecie narzędzi szkoleniowych w treningu kognitywnym, a więc treningu, który jest wpisany w naszą codzienną rzeczywistość. Do wykorzystania Areny Skills Lab przygotowywaliśmy się w akademii od blisko dwóch lat, realizując programy o charakterze diagnostycznym (Brainfirst) oraz praktycznym (trening władzy poznawczej). Ten ostatni poprzedziliśmy dość szczegółowymi badaniami optometrycznymi. Tak więc do wykorzystania naszego nowego laboratorium treningowego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani zarówno w wartościach szkoleniowych, jak i personalnych. Przed nami najważniejsze wyzwanie, by pełnię możliwości tego miejsca przenieść ku podniesieniu jakości i efektywności sportowej dedykowanej wychowankom akademii. Dla mnie Champions Skills Lab to miejsce, które przy technologii intelektu, technologii „mózgu”, która jest moim całym know-how szkoleniowym, to alabaster i cieszę się, że LTC niemal każdego dnia zwiększa swój potencjał i tworzy także dla akademii nowe, tak rozwojowe możliwości. Z pewnością wykorzystamy je w pełni – mówi dyrektor Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Marek Śledź.