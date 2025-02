Filmoteka: Serial Kibic

Wtorek, 11 lutego 2025 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pod koniec stycznia na Netflixie miała miejsce premiera serialu "Kibic". A dokładniej pierwszego sezonu, liczącego 5 odcinków po ok. 45 min. każdy. Autorzy postanowili przyciągnąć przed ekrany widzów, tworząc historię zapewne poniekąd inspirowaną "Furiozą", a na pewno jej sukcesem pod względem oglądalności. Co ciekawe, niebawem będzie miała miejsce premiera drugiej części "Furiozy".









Wydaje się, że stworzona produkcja bardziej przypadnie do gustu osobom spoza naszego środowiska - dla nich to może historia żywcem wyjęta z życia. Tymczasem osoby znające klimat trybun od razu dostrzegą szukanie taniej sensacji w scenariuszu, tj. przedstawianie kiboli jako dilerów narkotyków, dla których miłość do klubu jest mniej istotna od miejskich interesów, dokonywanych m.in. z największymi wrogami.



Jak to bywa w tego typu produkcjach, nie mogło zabraknąć wątku miłosnego, w który zaangażowany jest główny bohater - Grzegorz Palkowski. Oczywiście autorzy co nieco próbowali poznać klimat kibolski, ale w serialu mamy takie kwiatki, jak choćby udział w ustawce głównego bohatera po zaledwie kilku wizytach na siłowni, a następnie zmianę barw klubowych i po chwili walkę przeciwko niedawnym przyjaciołom. W produkcji filmowej przedstawiono całość jako walkę "Gladiusa" z "Kosem" - lokalnymi wrogami.



Szybko można zauważyć, gdzie kręcono większość scen. I tak "akcje" stadionowe nagrano na stadionie GKS-u Jastrzębie, zaś większość miejskich scen nakręcono w Sosnowcu. Autorzy oczywiście starają się grać na uczuciach, pokazując świat kibicowski w złym świetle, jakoby ten był zepsuty i pozbawiony zasad lub też jakoby te zasady były tylko na pokaz, a tak naprawdę za nimi krył się interes własny ludzi trzymających "władzę". Tak jednak bywa w produkcjach filmowych. Główne role w serialu, oprócz wspomnianego Palkowskiego, odgrywają Mila Jankowska, Karol Pocheć, Marta Żmuda Trzebiatowska i Wojciech Zieliński.









Tytuł: Kibic

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 5 odcinków po ok. 45 min.

Scenariusz: Klaudiusz Kuś

Reżyseria: Łukasz Palkowski

Producent: Netflix



Włodzimierz Smolarek - wojownik z wielkim sercem

Okoń - moja droga

Legia. Do końca

Sędziowie

Piłkarze na podsłuchu

Istanbul United

Puerta 7

Ultras

Na zawsze czyści

Legia Mistrzów

Mistrz Kici

Okołofutboła

Bunt stadionów

Partyzanci Czerwonej Gwiazdy

Kto wygra mecz

Miłość bez ustawki

Pomnik Deyny

Stadiums Of Hate

Ostatni argument

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 6

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 5

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 4

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc. 3

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk odc.2

Magazyn kibicowski w TV: Fanatyk

Deyna

Kryptonim gracz

Łazienkowska 2/3 - dokument o porażce z Widzewem

O krok od Pucharu

Kibol

Fanatycy odc. 4

Fanatycy odc.3

Fanatycy odc.2

Fanatycy odc.1