Sezon 2025/26 ma ruszyć 18 lipca

Ruszyła runda wiosenna sezonu 2024/25 piłkarskiej ekstraklasy, a wiemy już, że kolejny ligowy sezon rozpocznie się podobnie jak ten obecny. "Planujemy zacząć 18 lipca, jesienią rozegrać 18 kolejek i znaleźć wolny weekend w połowie grudnia, licząc na to, że nasze kluby daleko zajdą w Europie" - mówi Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA w Skarbie Kibica Przeglądu Sportowego.

Rumburak - 1 godzinę temu, *.chello.pl Powinni grać do końca maja. Jak pogoda fajna odpowiedz

Kuman - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl I tak już prawie jesteśmy w czołówce, mowa o ekstraklasie, jest moc💪 odpowiedz

