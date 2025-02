Biblioteka legionisty: Skarb Kibica PKO BP Ekstraklasa sezon 2024/25 wiosna (297)

Publikacja liczy 196 stron i na pewno znajdzie miejsce na półkach wielu kibiców, lubujących się w statystykach oraz tych, którzy lubią po latach powracać do takich publikacji. Są tam bowiem szczegółowe dane dotyczące wszystkich zgłoszonych graczy wraz z kwotami transferowymi, zdjęcia drużynowe oraz dane osób ze sztabów. Na pierwszych stronach zobaczymy również sylwetki wszystkich sędziów, którzy mają w najbliższych miesiącach prowadzić mecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, w tym dwóch arbitrów, którzy przed meczem w Lublinie zostali zawieszeni za noszenie znaku drogowego pod wpływem alkoholu. W wydaniu znajdziemy także tabele wszystkich sezonów ekstraklasy, komplet wyników Pucharu Polski, a także dział poświęcony reprezentacji Polski z pełną listą meczów oraz reprezentantów. Całość uzupełnia podsumowanie rozgrywek europejskich pucharów i Ligi Narodów UEFA. Na wstępie zaś znajdziemy rozmowę z Marcinem Stefańskim na temat nadchodzącej rundy rewanżowej, planowania terminarza, transmisji telewizyjnych oraz tego, jak wyglądać będzie sezon kolejny, tj. 2025/26. Skarb Kibica dostępny był wraz z Przeglądem Sportowym z 31 stycznia, ale nabyć go można (za 19,90 zł) jeszcze przez parę tygodni w salonach prasowych, a także zamówić na Literii czy Empiku. Tytuł: Skarb Kibica PKO BP Ekstraklasa sezon 2024/25 wiosna Autorzy: Marcin Dobosz, Robert Piątek oraz Antoni Bugajski, Karol Bugajski, Maciej Frydrych, Michał Głuszniewski, Mateusz Janiak, Cezary Kolasa, Adam Pawlukiewicz, Bartłomiej Płonka, Mariusz Rajek, Grzegorz Rudynek Wydawca: Ringier Axel Springer Rok wydania: 2025 Liczba stron: 196 Cena: 19,90 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

31 stycznia tego roku, w dniu rozpoczęcia rundy wiosennej piłkarskiej ekstraklasy, wydany został przez Przegląd Sportowy nowy Skarb Kibica poświęcony najlepszej lidze świata. Znajdziemy w nim wszystkie dane dotyczące zawodników klubów ekstraklasy, choć oczywiście, jako że okienko transferowe wciąż jest otwarte, w klubach dojdzie jeszcze do zmian. Nawet w kadrze Legii na rundę wiosenną obecnego sezonu znajdziemy Adkonisa, który został wypożyczony do chorzowskiego Ruchu.

