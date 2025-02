Koszykówka

ENBL: CSO Voluntari rywalem Legii w 1/4 finału

Środa, 5 lutego 2025 r. 20:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rumuński zespół CSO Voluntari będzie rywalem koszykarskiej Legii w ćwierćfinale rozgrywek European North Basketball League. O awansie do Final Four zdecyduje wynik dwumeczu. Legioniści pierwsze spotkanie rozegrają przed własną publicznością, rewanż w Voluntari, jako, że ekipa z Rumunii zajęła wyższe miejsce w fazie grupowej. Spotkania 1/4 finału rozegrane zostaną prawdopodobnie 4 i 18 marca.



Voluntari to niewielka miejscowość (ok. 30 tys. mieszkańców) znajdujące się 10 kilometrów od centrum Bukaresztu.



Turniej Final Four odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia, a jego gospodarzem będzie jeden z czterech zwycięzców fazy play-off. W półfinale, Legia lub Voluntari zagra ze zwycięzcą dwumeczu Valmiera - Inter Bratysława.



Pary play-off ENBL:

Newcastle Eagles (Anglia) - Bakken Bears (Dania)

CSO Voluntari (Rumunia) - Legia Warszawa

Dziki Warszawa - Bamberg Baskets (Niemcy)

Valmiera Glass ViA (Łotwa) - Inter Bratysława (Słowacja)