320 legionistów na 120-leciu FC Den Haag

Sobota, 1 lutego 2025 r. 11:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas meczu Eerste Divisie pomiędzy FC Den Haag a FC Eindhoven nasi przyjaciele z Hagi świętowali 120-lecie istnienia swojego klubu. Z tej okazji na Bingoal Stadion (wcześniej jego oficjalna nazwa to Kyocera Stadion oraz Cars Jeans Stadion) zawitało 320 fanów Legii Warszawa.









Legioniści zostali bardzo miło ugoszczeni przez holenderskich przyjaciół. Z kolei na trybunach fani z Hagi zaprezentowali malowany transparent "Since 1905. We fall, we rise, we never surrender", nad którym odpalili kilkadziesiąt rac. Ponadto pokazali malowaną sektorówkę na 120-lecie klubu.



Piłkarze FC Den Haag przegrywali od trzeciej minuty spotkania. Na początku II połowy doprowadzili do remisu, a olbrzymią radość na trybunach wywołał zwycięski gol zdobyty w 93. minucie spotkania. Naszym przyjaciołom życzymy awansu do Eredivisie.