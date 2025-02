Wyniki sondy: Które miejsce zajmie Legia w Ekstraklasie?

Komentarze (17)

Ops2 - 22 minuty temu, *.centertel.pl Wahan może być lepszym Strikerem niż ktoś z Allegro „” więc warto poczekać na Kalmana ….😎 odpowiedz

e(L)o - 25 minut temu, *.ksiezyc.pl Bo głosowano sercem a nie rozumem odpowiedz

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bardziej wierzę w puchar Polski choć też łatwo nie będzie.Zimowe okienko olali jak rok temu 1,5 miliona euro za napastnika a oni czyli Darek obsrali zbroje odpowiedz

Rumburak - 1 godzinę temu, *.chello.pl Znaleźli.kogos na tym tinderze? odpowiedz

biedron - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de @Rumburak:

tak, jest spore zainteresowanie na spotkaniem z konsumpcją z tym wylokowanym odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ten optymizm to głupota jak oni sobie wyobrażają zdo bycie mistrzostwa przecież Legia ma zdecydowanie słabszy skład od pierwszej trójki w tabeli Legia jak zajmie 4 miejsce to będzie sukces piszę to z wielką przykrością ale ja jestem realistą odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.med.pl Po takich zimowych transferach powiewa wielka klapa , 1 transfer , porazka jak zajmiemy 3 miejsce to bedzie wielki sukces . Pozdro ❤️🤍💚🖤⚽️ odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Głosowanie kierowane sercem i nadzieją, bo większość z nas wierzy do końca, ale podchodząc racjonalnie i patrząc przede wszystkim na zarządzanie klubem wg mnie 3 miejsce max. Od kilku miesięcy wiadomo było że trzeba szukać napastnika i co? Wieje amatorką na każdym kroku, nawet jeśli przyjdzie ktoś niechciany w TOP 20 to bez zgrania, bez okresu przygotowawczego będzie gotowy do gry w momencie kiedy sezon będzie się kończył. Z czym na ligę, a tym bardziej z czym na puchary? odpowiedz

wawiak - 2 godziny temu, *.chello.pl ciekaw jestem na czym opiera te 49% ankietowanych swój optymizm ? Czyżby na transferach zimowych 😁 Może Ci co tak głosowali odpowiedzą na to pytanie ? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @wawiak: a wiesz, że za kadencji Feio, Legia zdobyla w tej lidze najwiecej punktow? Może na tym opierają? Może na tym, że regularnie wygrywamy i odrabiamy punkty do Jagi, Rakowa i Lecha? Lech w ostatnich 3 meczach wygral raz. Wg ciebie nie mozna ich wyprzedzic? Co wy wszyscy z tymi transferami? Lech nie ma kompletnie ławki, nie ma nawet pilkarzy do podstawowego skladu i wystawia defensywnych pomocnikow na skrzydle i jakos wygrywaja. transfery na papierze nie grają. Mamy raptem 6 pkt straty i mecz z Lechem u siebie, mecz z Jagą u siebie, w pucharach zaszlismy najdalej w XXI wieku. A ty pytasz na czym opieramy optymizm?



A co do transferow, to wzmocnilismy sie najlepiej ze wszystkich. Doszedl Elitim, doszedl Biczachczjan, wrocil Oyedele. Jak u reszty? Wzmocnili się? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @wawiak: na tym, że to kibice i mocno wierzą w swój zespół, a nie tylko jęczą po forach. I żeby nie było, ja się jakoś specjalnie nie nastawiam na to mistrzostwo, z różnych względów. Ale kibicować, to chyba wolno, co? odpowiedz

K77 - 1 godzinę temu, *.mrsn.at @wawiak: wiara czyni cuda :p odpowiedz

Piotr Niedek - 35 minut temu, *.t-mobile.pl @L: Ślicznie koloryzujesz rzeczywistość, powinieneś robić PR w klubie. Z tymi punktami...zapomniałeś dodać, że część była zdobyta w ubiegłym sezonie, chcesz je doliczyć do tabeli? Regularnie odrabiamy straty? Jaja sobie robisz? W jednej kolejce nadrabiamy, by w następnej stracić, dystans do pierwszej 3 jest od dłuższego czasu mniej więcej taki sam. Z tym składem Lecha to pojechałeś z fantazją, jedyne z czym można się zgodzić to ławka rezerwowych. Na dzień dzisiejszy mamy 10 pkt straty, bo przy równej liczbie pkt będą nas wyprzedzać no chyba, że u siebie ich pojedziemy 3-0 lub wyżej. Wzmocniliśmy się najlepiej? Nie rób z siebie pośmiewiska, powroty po kontuzji to nie wzmocnienia. Czy jak odzyskasz stracone pieniądze to powiesz, że się wzbogaciłeś? Nie mamy słabej kadry ale rewelacji też nie ma. Nie twierdzę, że nie mamy szans na mistrza, bo to nie jest jakieś niemożliwe, ta liga jest nieprzewidywalna ale chłopie mniej fantasy, a więcej realizmu. Przy braku transferów ograniczamy sobie szanse. W dalszej części sezonu przyjdzie zmęczenie, kartki, wahania formy i może zabraknąć jakościowych zmienników. odpowiedz

Znawca - 21 minut temu, *.interkam.pl @L: nie szukaj pozytywów na siłę bo wiadomo nie od dziś, że nie ma komu strzelać goli,a natłok meczów będzie bardzo duży.Również podstawowa jedenastka złapie zadyszkę.To nie jest takie kolorowe jak piszesz...konkurencja oprócz Jagi nie gra w pucharach.Na tą chwilę Kolejorz ma 9 pkt przewagi jak jutro nie wygramy z Koroną,to żegnaj mistrzostwo.Także nie koloryzuj rzeczywistości,bo miejsce na podium będzie sukcesem. odpowiedz

Tymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Z taką polityką transferową o miejsce w pucharach niestety będzie bardzo trudno. Mioduski out! 🤬 odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Tymon: z taka polityka gramy w pucharach 2 sezon z rzedu, jako jedyna ekipa w tym kraju. I to bez spadków, czyste awanse od najnizszego szczebla. I dalej ktos pisze, cos o pucharach XDDDDDDDD odpowiedz

Tymon - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @L: nie no jest super, więc o co mi chodzi? Chodzi o to, że np. Gual dostaje żółtko w jutrzejszym meczu i z Piastem gramy bez napastnika. Naprawdę nie widzisz zawalonego kolejnego zimowego okna t. ??? odpowiedz

