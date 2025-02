Wszołek przedłuży kontrakt z Legią

- Toczą się rozmowy z klubem. Czuję się tutaj świetnie, największe sukcesy w karierze osiągnąłem dzięki grze w Legii Warszawa. Kocham to miejsce, ale czas pokaże, co będzie. Nie ukrywam, że nie mogę czekać z decyzją do marca, maja czy czerwca, bo znam swoją wartość i mam dużo zapytań. Mam nadzieję, że ta sytuacja wyjaśni się jak najszybciej. Legia jest dla mnie priorytetem. Dzięki niej spełniłem wiele swoich marzeń i mam nadzieję, że spełnię kolejne - mówił dwa tygodnie temu podczas obozu w Hiszpanii Wszołek. Do teraz 32 letni zawodnik rozegrał 190 meczów w barwach Legii, w których zdobył 35 bramek. W bieżącym sezonie występuje na pozycji prawego obrońcy, ma na swoim koncie 4 bramki i 6 asyst.

