Majchrzak blisko Arki

W obecnym sezonie Majchrzak pojawił się na boisku zaledwie 3 razy. W sumie uzbierał 98 minut. W trzecioligowych rezerwach zagrał 10 razy i zdobył 5 bramek. Kontrakt Jordana Majchrzaka z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2026.

Jordan Majchrzak jest bliski wypożyczenia do Arki Gdynia - poinformował portal goal.pl. 20-letni napastnik nie otrzymywał wielu szans na grę jesienią, a podczas przygotowań nie przekonał trenera Goncalo Feio.

Śladami Strzałka… - 1 godzinę temu, *.133.47 Pozbywajá sie a chłopak 3 razy tylko zagrał, to jednak nie trener to sztab szkoleniowy niszczy młodych aby sie nueorzebilu?kto im ołaci?menadzerowie obecnych udawaczy, Perth arty, Guale itd odpowiedz

Zoltan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Feio (do Guala): co Ty grasz? Treningi, mecze, wszystko jak krew w piach!



Guala: bo, bo.. bo oni mnie stresują (pokazując Akwarele, Nsame i Majchrzaka)



Zieliński: spoczko, wypożyczymy wszystkich innych napastnikow! odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.54.226 Nie wiem o co tu chodzi,domyślam się że podpisanie nowego napastnika na ostatniej prostej. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Śladami Rosołka. odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz do ataku-może tam się odnajdzie. odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Racja w sumie po co nam napastnicy🤭 odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Rataj: Przechodzimy na ustawienie bez napastnika bo są za drodzy 🍻 odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Przyda mu się więcej gry. Jeszcze tylko Pekhart na wypożyczenie i kadra w komplecie 😂 jakiś hiszpan ponoć na radarze ale zobaczymy 😉 odpowiedz

Fru - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kim w razie kontuzji mają zamiar te asy zarządzania grać z przodu.? odpowiedz

Pif paf - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To został Pekhart … odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze wypożyczyć Pekharta i Guala, będziemy mogli grać ustawieniem 5-5-1 odpowiedz

Kls - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czy to nie jest nasz 3 napastnik którym mieliśmy grać na kilku frontach? Zostaje Gual i pekhart, chyba będą mieli wywalone na treningach skoro będą mieli 0 rywalizacji... Żenada odpowiedz

Sl - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kls: a wieksza byla rywalizacja byl Majchrzak jak przez cala runde zagral niecale 100 minut?? Wieksza rywalizacja bo co sztuka napastnika wiecej byla?? odpowiedz

