Oficjalnie: Paweł Wszołek przedłużył kontrakt z Legią

Sobota, 1 lutego 2025 r. 20:57 źródło: Legia Warszawa

Paweł Wszołek podpisał z Legią Warszawa nowy kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o rok.









Zawodnik jest związany z Legią od września 2019 r. z półroczną przerwą. Wystąpił w 190 meczach, zdobył 35 bramek i zanotował 47 asyst.



- Jestem szczęśliwy, to dla mnie wielkie wyróżnienie. Chciałbym podziękować zarządowi za to, że wierzy we mnie na kolejne lata i mam szansę reprezentować Legię. Cieszę się z tego powodu i będę oczywiście starał się to udowodnić na boisku. Przez całą karierę dążę do tego, żeby moja dyspozycja była na wysokim poziomie przez zdrowe odżywianie i dbanie o siebie. Chcę pokazać, że piłkarz po trzydziestce jest w stanie być w dobrej formie i codziennie nad tym pracuję. Fakt, że podpisałem nowy kontrakt to też zasługa całej drużyny, naszej ciężkiej pracy, naszego sztabu, trenera, fizjoterapeutów - mógłbym wymieniać i nie starczyło by mi czasu, żeby wymienić wszystkich, dzięki którym to się udało. Bardzo im za to dziękuję. Będę robił wszystko, żeby im to oddać w następnych meczach. Na wiadomość o moim kontrakcie było trochę radości w szatni. Najważniejsze będzie to, co osiągniemy na boisku. Przed nami bardzo ważne momenty i cele. Wierzę, że najlepszy czas w tym roku jest przed nami. Gramy o trzy trofea i niech tak będzie do samego końca, do maja. Wiem, że jesteśmy w stanie wiele razem osiągnąć - powiedział Paweł Wszołek.



- Bardzo się cieszymy z podpisania tej umowy. Paweł jest bardzo ważnym zawodnikiem na boisku i w szatni Legii. Jest też przykładem zarówno dla najmłodszych piłkarzy, jak i dla każdego, jak o siebie dbać, jak się rozwijać, jak być profesjonalistą w każdym elemencie. Rozmowy o kontrakcie zaczęliśmy na przełomie roku. Były to rzeczowe, twarde negocjacje, ale dobrze prowadzone w partnerskiej atmosferze. Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy kontrakt przed startem rundy, aby podkreślić, jak ważną osobą jest dla nas Paweł i zapewnić mu komfort, żeby mógł w pełni skoncentrować się teraz na sporcie, z poczuciem, że przez najbliższe lata zostanie z nami w Warszawie - powiedział wiceprezes zarządzający Legii Warszawa, Marcin Herra.