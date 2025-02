PamiętaMY

Legioniści w rocznicę zamachu na Kutscherę

Niedziela, 2 lutego 2025 r. 09:48 OFMC, źródło: Legionisci.com

1 lutego 1944 roku żołnierze specjalnego oddziału Armii Krajowej dokonali na warszawskim Ujazdowie brawurowej akcji, w trakcie której zlikwidowali dowódcę SS i Policji w okupowanej przez Niemców Warszawie, cieszącego się jak najgorszą sławą zbrodniarza wojennego Franza Kutscherę.

Kutschera na swoim stanowisku zastąpił inną narodowo-socjalistyczną kanalię Jurgena Stroopa wsławionego dokonaniem nieludzkiego, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej warszawskiego Getta. Najwyraźniej postanowił wykazać się jeszcze większym bestialstwem narzucając mieszkańcom naszego miasta niespotykaną dotąd politykę terroru. Porządził jednak niewiele ponad 4 miesiące, bowiem Warszawa nie bez powodu cieszyła się mianem najniebezpieczniejszego dla Niemców miasta w Europie.



81 lat temu w Alejach Ujazdowskich zginął od polskich kul w błyskawicznej egzekucji. Inny czołowy niemiecki zbrodniarz Hans Frank tak pisał o akcji w swoim dzienniku: "Członkowie nacjonalistycznego ruchu oporu przygotowali ten zamach tak precyzyjnie, że można go nazwać koronkową robotą. Przy jednym z ranionych sprawców znaleziono szkic, z którego wynikało, że plan zamachu opracowany był do najdrobniejszych szczegółów włącznie z pozycjami zajmowanymi przez poszczególnych jego wykonawców i kolejnością strzałów".



Niestety historia ta miała swój tragiczny ciąg dalszy. W akcji odwetowej Niemcy zamordowali kolejno, najpierw stu, a zaraz potem dwustu Polaków. W sobotnie, późne popołudnie delegacja kibiców Legii Warszawa zapaliła, jak co roku, na Ujazdowie okolicznościowe znicze.