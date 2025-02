Marek Kania 5. w PŚ w Milwaukee

Panczenista Legii, Marek Kania ma za sobą dwa bardzo udane starty w Pucharze Świata. Od piątku czwarte w tym sezonie zawody PŚ odbywają się w Milwaukee w USA. Pierwszego dnia rywalizacji, Marek wygrał wyścig dywizji B na 1000 metrów (z czasem 1:07.84 min.) i tym samym awansował do dywizji A (czołowej 20-tki) na tym dystansie. W niej zobaczymy legionistę podczas kolejnej edycji Pucharu Świata, która odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim (21-23 lutego). W klsyfikacji generalnej na 1000m zajmuje 22. miejsce (77 pkt.). W sobotę zawodnik łyżwiarskiej Legii, po bardzo dobrym wyścigu dywizji A na 500 metrów, zajął wysokie, 5. miejsce z wynikiem 34.52 sekundy. Po tym występie legionista zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 213 punktami na koncie. W niedzielę o 22:00 zawodnik Legii wystartuje w drugim wyścigu na 500 metrów w Milwaukee. Nasz panczenista startować będzie w ostatniej parze, z Kanadyjczykiem Laurentem Dubreuilem. Wyniki sobotniego wyścigu PŚ na 500m: 1. Jordan Stolz (USA) 33.91s 2. Jenning De Boo (Holandia) 34.28s 3. Laurent Debreuil (Kanada) 34.36s 4. Damian Żurek 34.43 5. Marek Kania 34.52s (+0.61) 6. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34.54s 7. Stefan Westenbroek (Holandia) 34.55s 8. Merijn Scheperkamp (Holandia) 34.55s 9. Cooper Mcleod (USA) 34.60s 10. Sebastian Diniz (Holandia) 34.62s Wyniki wyścigu na 1000m Dywizji B: 1. Marek Kania 1:07.84 min. 2. Piotr Michalski 1:07.99 3. Kazuya Yamada (Japonia) 1:08.22 4. Tijmen Snel (Holandia) 1:08.33 5. Nil Llop Izquierdo (Hiszpania) 1:08.42 6. Conor McDermott-Mostowy (USA) 1:08.44 7. David La Rue (Kanada) 1:08.67 8. Daniele Di Stefano (Włochy) 1:08.79 9. Hyun-Jun Ahn (Korea) 1:08.93 10. Anders Johnson (Kanada) 1:09.00

