Zapowiedź meczu ENBL z Keilą Basket

Poniedziałek, 3 lutego 2025 r.

We wtorek wieczorem w hali na Bemowie, meczem przeciwko Estończykom z Keili, koszykarze Legii zakończą fazę grupową rozgrywek European North Basketball League. Legia już wcześniej zapewniła sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek, a dokładniej fazy play-off, w której zagra najlepsza ósemka ENBL. Dla Legii będzie to 88 w historii, oficjalne spotkanie w europejskich pucharach.









Keila Basket to nowy klub na koszykarskiej mapie, pochodzący z miasta leżącego 25 kilometrów na zachód od Tallina. Klub powstał zaledwie trzy lata temu - w roku 2022 i od początku jego istnienia pierwszym trenerem jest Peep Pahv. W rozgrywkach ligowych zajmował jak dotąd dość odległe miejsca - siódme w debiucie i szóste w ostatnim sezonie. A także dwunastą lokatę w łączonych rozgrywkach - tj. lidze estońsko-łotewskiej. W zeszłym sezonie Keila po raz pierwszy występowała także w ENBL, zajmując wtedy szóste miejsce w fazie grupowej. Obecnie zespół z Estonii plasuje się na ósmym miejscu grupy B z bilansem 1-6. Także w krajowych rozgrywkach nie radzą sobie najlepiej - w rozgrywkach estońsko-łotewskich, z bilansem 7-14 zajmują odległe, 12. miejsce, bez realnych szans na awans do fazy play-off.



Od 2023 roku, Keila występuje z nazwą sponsora w nazwie (Coolbet), a barwy klubu są czarno-białe. Zespół swoje mecze rozgrywa w niewielkiej, 800-osobowej hali, Keila Health Center, której pojemność i tak z powodzeniem wystarcza, bowiem zainteresowanie meczami tej drużyny jest na razie znikome.



Większość kadry Keili stanowią Estończycy. W zespole jest także Amerykanin, Leonard Emil Dixon, Litwin Tautvydas Kupstas oraz Ukrainiec Andrii Myronenko. Najlepszym strzelcem zespołu jest inny Ukrainiec, występujący na pozycji silnego skrzydłowego - Artem Kovalov. Kila wygrała tylko jedno spotkanie w obecnej edycji ENBL - na wyjeździe z norweskim Fyllingen Lions. W pozostałych pięciu meczach przegrywali, ale trzy z nich kończyły się niezbyt wysokimi porażkami. Tak było zarówno w meczach z Basketem Brno (-3), Dinamo Bukareszt (-6), czy z Bristol Flyers (-5).



Keila przegrała ostatnich 11 meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W ostatnich dniach dwukrotnie przegrali bardzo wysoko w lidze estońsko-łotewskiej - najpierw z BC Tartu (-30), a następnie w niedzielę z BC Kalev (-51).



Legia będzie zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu z Estończykami i możemy podejrzewać, że trener Skelin będzie chciał dać szansę złapania większej liczby minut przez graczy, którzy dotychczas grali mniej. Bardzo możliwe, że więcej minut na parkiecie spędzą nasi utalentowani młodzieżowcy szykujący się do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski do lat 19 w Katowicach. Niewykluczone, że na parkiecie zobaczymy w dłuższym wymiarze czasowym Julka Dąbrowskiego, Bartosza Habierę, Dawida Niedziałkowskiego, ale także Maksa Wilczka, który w Orlen Basket Lidze grywa średnio niewiele ponad 12 minut. Występ we wtorkowy wieczór pozyskanego serbskiego skrzydłowego, Aleksa Radovana jest raczej wątpliwy - zawodnik co prawda przebywa już w Warszawie, ale nie wiadomo, czy uda się załatwić wszelkie niezbędne formalności dot. gry Serba w ENBL.



Legia rywala w ćwierćfinale play-off pozna w środowy wieczór, a to z kim zmierzymy się (systemem mecz i rewanż) w walce o Final Four, zależy od wyniku spotkania Tartu Ülikool z Newcastle Eagles. W przypadku wygranej Anglików w Estonii, Legia zagra z rumuńskim Voluntari (zespół spod Bukaresztu). Wygrana Tartu, oznaczać będzie rywalizację legionistów z Anglikami z Newcastle upon Tyne, miasta z północno-wschodniej Anglii. Bez względu na wyniki wtorkowe i środowe, pierwszy mecz ćwierćfinałowy, nasz zespół rozegra na własnym parkiecie, rewanż na wyjeździe. Dokładne terminy będą znane w najbliższych dniach, po ustaleniu ich pomiędzy zainteresowanymi stronami, jak również z organizatorem rozgrywek ENBL.



Wtorkowy mecz Legii z Keilą rozegrany zostanie o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ. Transmisja spotkania będzie dostępna na naszym kanale Youtube. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania, odbędzie się nagranie kolejnego klubowego magazynu "Piąta kwarta", który również będzie można obejrzeć na naszym YT.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 14-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 81,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,4%



Skład: Sam Sessoms, Andrzej Pluta, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 342 (śr. 20,1), Andrzej Pluta 212 (12,5), Michał Kolenda 191 (11,2), Mate Vucić 129 (9,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta/Sam Sessoms, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88).



KEILA COOLBET BASKET

Liczba wygranych/porażek: 8-20

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-11



Skład: Saimon Sutt, Margus Pahv, Tautvydas Kupstas (rozgrywający), Erik Makke, Christopher Lenk, Ralf Küttis, Roland Tamkivi, Markus-Robin Avarsalu (rzucający), Kaido Saks, Andrii Myronenko, Leonard Emil Dixon Jr, Marten Midri, Karl Lillimagi (skrzydłowi), Artem Kovalov, Ihor Serheyev (środkowi).

trener: Peep Pahv



Najwięcej punktów: Artem Kovalov śr. 19.2, Tautvydas Kupstas 12.7, Kristen Kasemets 10.8, Andrii Myronenko 10.3.



Przewidywana wyjściowa piątka: Margus Pahv, Ralf Küttis, Tautvydas Kupstas, Roland Tamkivi, Andrii Myronenko.



Wyniki: TalTech (w, 86:82), Rigas Zelli (w, 87:80), Bakken Bears (d, 48:82), Latvijas U. (d, 83:75), Keila Korvpallikool (d, 83:72), KK Viimsi (w, 70:77), Bamberg Baskets (w, 84:58), BK Ogre (d, 80:75), Valmiera (w, 93:89), Basket Brno (d, 91:94), Ventspils (d, 82:75), Fyllingen BK (w, 73:91), VEF Ryga (w, 94:55), Rapla (d, 80:77), BC Tartu (d, 81:102), Betsafe Liepaja (w, 90:75), Parnu Sadam (w, 72:87), BK Ogre (w, 85:82), Latvijas U. (w, 71:69), Betsafe Liepaja (d, 77:78), Parnu Sadam (d, 96:98), Inter Bratysława (w, 94:79), Keila Korvpallikol (w, 84:79), Dinamo Bukareszt (d, 86:92), Valmiera (d, 85:90), Bristol Flyers (d, 77:82), BC Tartu (w, 96:66), BC Kalev (d, 60:111).



Termin meczu: wtorek, 4 lutego 2025 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 5, 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 15, 30, 40, 50 i 80 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Youtube



Autor: Marcin Bodziachowski