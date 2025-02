Wypożyczeni: Debiuty Burcha i Nsame

W miniony weekend Marco Burch oraz Jean-Pierre Nsame zadebiutowali w zespołach, do których zostali wypożyczeni. Pierwszy z wymienionych nie będzie miło wspominał wyjazdu do Białegostoku, gdzie Jagiellonia pięciokrotnie pokonała Macieja Kikolskiego. Obaj legioniści spędzili 90 minut na placu gry. Z ławki rezerwowych wszedł Jean-Pierre Nsame w potyczce z FC Luzern. Z kolei w Grecji Migouel Alfarela dostał szansę w większym wymiarze czasowym.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Burch na ławę bo inaczej pierwsza liga wita. odpowiedz

Jasio - 4 godziny temu, *.aster.pl My z Burchem w składzie, tez przegralibysmy 5:0 z Jagą. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Nsame z marszu dostaje ponad półgodzinną szansę w klubie o potencjale bliskim Legii. Obserwujmy najbliższe tygodnie - czy będzie grał regularnie, czy zostanie odstawiony. Wtedy będzie jasność, czy rzeczywiście jest za słaby na Legię, czy po prostu nie dostał prawdziwej szansy, bo nie pasował trenerowi. odpowiedz

Hiszpan - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Zieliński I Mozyrko za te góry szrotu powinni wylecieć na zbity pysk. odpowiedz

Wilk14 - 8 godzin temu, *.jmdi.pl Przegrywy odpowiedz

misio - 8 godzin temu, *.korbank.pl Burch był architektem sukcesu Jagi, nie tęsknicie za nim ?

Kikol też nie wszedł w mecz odpowiedz

Burhinio - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Burch klasa sama w sobie😜 odpowiedz

Witam - 9 godzin temu, *.centertel.pl Jak zagrał Burch? odpowiedz

Rafi - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Witam: słabiutko, raczej następny mecz na ławce. Kikolski poniżej oczekiwań. odpowiedz

DanieLo - 9 godzin temu, *.230.145 Same asy odpowiedz

Szantosz - 9 godzin temu, *.chello.pl Wypożyczeni wszystko w czapkę i na zero z przodu. Kolejne kluby zweryfikowały poziom 😉 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.