20. kolejka Ekstraklasy. Faworyci tracą punkty

jarekk - 53 minuty temu, *.116.24 Piłkarski poker, kto wiedział nieźle zarobił. Nawet ten nasz Gurgul strzelał bramki identycznie jak ten filmowy. odpowiedz

Zielarski - 1 godzinę temu, *.co.uk Był jakiś sławny i wybitnie powolny żółw, może jego imieniem nazwać ten kabaret No już błazen od pucharu pasztetowej jest selekcjonerem odpowiedz

Mdread - 49 minut temu, *.virginm.net @Zielarski: pasztetowa to jego ulubiona zaciapa do lyskacza odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.gda.pl Przecież to j€8@ny piłkarski poker !!! Kwa gdzie jest prokurator ! Ale że my w to weszliśmy ;( !!!WSTYD !! odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.74.53 Fryzjera wypuścili z mamra. 😂🤣 odpowiedz

magoo - 2 godziny temu, *.orange.pl Kolejka cudów... odpowiedz

Sadi - 2 godziny temu, *.209.27 A tymczasem Nsame dwa gole Kramer też strzela o co tu urwą chodzi? Nie tych napastników kudłaty oddales odpowiedz

Piłkarski poker - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Piłkarski poker trwa od lat. Buki, kluby, drukarze. Pozdro dla kumatych odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl No i co? Strata do lidera wcale nie straszna, po prostu trzeba zacząć gracz w piłkę i punktować. 7 zwycięstw z rzędu jak za Klaufuricia i pewnie bylibyśmy na czele, bo czołówka wygra co drugi mecz. Nie ma co teraz patrzeć na innych i poddawać się, trzeba po prostu robić swoje i zacząć seryjnie wygrywać. odpowiedz

(L)eon - 1 godzinę temu, *.net.pl @Mateusz z Gór: Świetna rada Wuju, jak w Misiu. Seryjne wygrywanie to to co Legia robi standardowo. Raz 7 z rzędu , innym razem 12. Tak robi :) A konkurenci przed Legią przegrywają. Raz 7 z rzędu , innym razem 12. Tak lubią:) odpowiedz

Macher/buk - 3 godziny temu, *.lunet.eu Apel do sponsora ligi i sponsorów większości klubów - może tak zachować chociaż pozory sportowej rywalizacji. odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.aster.pl Ta liga to kabaret po co istnieje skoro wszystkim w głowie utrzymanie a puchary to przeszkoda trochę kasy daje ale też szansa na blamaz. odpowiedz

Kobo(L)t - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 1,2,3... start. Liga ślimaków w akcji. Ktoś dobrą kasę u buków przytulił... odpowiedz

Draper - 3 godziny temu, *.chello.pl ciekawe dlaczego tracą? odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl Heh. Kolejka cudów. odpowiedz

Wilk14 - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Wyścig żółwi, no przecież nie zmowa aby wygrać w bukmacherkę 😊 Tak czy owak brakuje nam tej zaciętości, walki, zostawienia serca i zdrowia na boisku jak dziś Lechia. Tak wiem, Lech w „10” przez znaczny czas, ale niemniej jednak, tam jeden za drugiego zapi…ał i widać było „zespół” a nie zlepek indywidualności odpowiedz

DamianChicago - 5 godzin temu, *.myvzw.com Właśnie Nsame walnął dwie bramki dla St Gallen… a to pisałem wczoraj o nim…Z Gualem to nie chodzi o jego umiejętności, tylko o brak szybkiego myślenia. Ma duży problem z podejmowaniem właściwych decyzji. Szkoda, że dla trenera ważniejsze jest ile kilometrów biega między bramkarzem, a stoperami, bo później mu czacha nie pracuje i mota się o własne nogi. Szkoda, że Nsame pokłócił się z wiodącymi piłkarzami, bo myślę że jako egzekutor by się przydał. Teraz potrzebny transfer napastnika, bo z obecnymi nie ma szans osiągnąć żadnego trofeum. Kovacevic brawo za debiut, było widać pewność siebie w Jego ruchach. Powodzenia i oby Lechia wygrała odpowiedz

Kim Un Yes - 2 godziny temu, *.orange.pl @DamianChicago: Gual jest za szybki na swoje myśli. odpowiedz

Mariol - 7 godzin temu, *.wanadoo.fr Oj będzie ciężko załapać się na puchary. odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.chello.pl Jeśli Lech nie pokpi dziś sprawy, będzie miał znaczną przewagę punktową nad rywalami. I w zasadzie tylko od nich zależy, czy to spier.... czy nie. odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: Właśnie pokpił i jest dobrze odpowiedz

gutek - 17 godzin temu, *.autocom.pl z Puszczą wygramy i z Radomiakiem też-to jest pewne odpowiedz

Wolfik - 08.02.2025 / 22:18, *.chello.pl Nadrobiliśmy tych punktów, że hej. Ech.... odpowiedz

Barnaba - 08.02.2025 / 22:13, *.orange.pl No i c...j bańki strzelił, choinki nie będzie.

Cały misterny plan w piz... odpowiedz

M@c - 08.02.2025 / 22:09, *.chello.pl Dopiszcie do tytułu: I Legii... odpowiedz

Obcy - 08.02.2025 / 20:14, *.t-mobile.pl My też dołączy do grona przegranych. odpowiedz

PrzemoSochaczew - 08.02.2025 / 21:00, *.orange.pl @Obcy: juz sie zaczyna ...1-0 odpowiedz

Antek - 08.02.2025 / 19:01, *.. Zdrada pogon pamieta odpowiedz

Barnaba - 08.02.2025 / 18:22, *.orange.pl Raków - Gieksa po pierwszej połowie jest dobrze! odpowiedz

Barnaba - 08.02.2025 / 19:26, *.orange.pl @Barnaba: Połowa planu wykonana! odpowiedz

rob bandit - 08.02.2025 / 14:59, *.com.pl w młynie pogoni delegacja ruchu Chorzów,i ta ich śmieszna oprawa chłopaczki ze Szczecina -stare zasady (!!!),nowe pokolenie....a powinno być nie no nie napiszę bo nie opublikują.... nie podam dłoni... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Jrzk - 08.02.2025 / 00:50, *.orange.pl Patrząc na niefrasobliwość w obronie i brak egzekutora z przodu, to ciężko nie mieć poważnych wątpliwości w końcowy wynik... odpowiedz

Henio - 07.02.2025 / 21:54, *.. Znowu jest szansa nadrobić do kogoś z czołówki, tym razem do diskopolowcow. Tym razem Legia wygra? odpowiedz

.... - 07.02.2025 / 22:35, *.orange.pl @Henio: nie :( odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 07.02.2025 / 21:26, *.plus.pl Pewnie teraz zupełnie przypadkowo Raków i Lech przerżnie, a Legia remis 😃 odpowiedz

Sergiusz Wiechowski - 07.02.2025 / 20:50, *.kompex.pl Wyścig żółwi: czas start! odpowiedz

Bolo - 07.02.2025 / 20:08, *.net.pl A jutro napiszcie wpadka Legii , Vuko zrobił swoje odpowiedz

Wołomin NR - 07.02.2025 / 20:04, *.orange.pl Oby Nasze Kopacze nie zawiedli w Gliwicach. odpowiedz

Emeryt - 07.02.2025 / 20:00, *.aster.pl Z Koroną też miało być lekko łatwo i przyjemnie odpowiedz

(L) - 07.02.2025 / 19:59, *.mm.pl Jak kolejka niespodzianek to może Legia wygra odpowiedz

Barnaba - 07.02.2025 / 19:30, *.orange.pl 19-30 Stal prowadzi z białorusami 2-1.

Oby wytrwali i sędzia nie pomógł kuleszowemu plemieniu. odpowiedz

Barnaba - 07.02.2025 / 19:56, *.orange.pl @Barnaba: Jedna czwarta planu kolejki ligowej wykonana. odpowiedz

Pawełek - 07.02.2025 / 11:21, *.netfala.pl Ze Zlatanem w bramce jestem pewny, że zagramy na zero z tyłu w Gliwicach. Pytanie czy niemota Gual i spółka strzelą coś z przodu. odpowiedz

Olo - 08.02.2025 / 22:20, *.chello.pl @Pawełek: Uwielbiam tych specjalistów legijnych w komentarzach. Niemal każdy się myli. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 07.02.2025 / 09:56, *.datapacket.com Lechia vs Lech na remis, Piast vs Legia 0:1💪 odpowiedz

asa - 07.02.2025 / 10:27, *.com.pl @PiotrŻo(L)iborz: 🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Oskar - 07.02.2025 / 10:30, *.plus.pl @PiotrŻo(L)iborz:

A będzie odwrotnie, z tym że Lech wygra w Gdańsku 4-0 , a my z Piastem 1-1 odpowiedz

kwachu - 07.02.2025 / 10:39, *.com.pl @PiotrŻo(L)iborz: zmień dilera bo ten cię oszukuje odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 07.02.2025 / 13:47, *.datapacket.com @kwachu: ja wierzę w Legię, jak lubisz Lecha to już nie moje wina🤣 odpowiedz

