20. kolejka Ekstraklasy. Porażka Legii

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nadrobiliśmy tych punktów, że hej. Ech.... odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i c...j bańki strzelił, choinki nie będzie.

Cały misterny plan w piz... odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dopiszcie do tytułu: I Legii... odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl My też dołączy do grona przegranych. odpowiedz

PrzemoSochaczew - 2 godziny temu, *.orange.pl @Obcy: juz sie zaczyna ...1-0 odpowiedz

Antek - 4 godziny temu, *.. Zdrada pogon pamieta odpowiedz

Barnaba - 5 godzin temu, *.orange.pl Raków - Gieksa po pierwszej połowie jest dobrze! odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl @Barnaba: Połowa planu wykonana! odpowiedz

rob bandit - 8 godzin temu, *.com.pl w młynie pogoni delegacja ruchu Chorzów,i ta ich śmieszna oprawa chłopaczki ze Szczecina -stare zasady (!!!),nowe pokolenie....a powinno być nie no nie napiszę bo nie opublikują.... nie podam dłoni... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Jrzk - 23 godziny temu, *.orange.pl Patrząc na niefrasobliwość w obronie i brak egzekutora z przodu, to ciężko nie mieć poważnych wątpliwości w końcowy wynik... odpowiedz

Henio - 07.02.2025 / 21:54, *.. Znowu jest szansa nadrobić do kogoś z czołówki, tym razem do diskopolowcow. Tym razem Legia wygra? odpowiedz

.... - 07.02.2025 / 22:35, *.orange.pl @Henio: nie :( odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 07.02.2025 / 21:26, *.plus.pl Pewnie teraz zupełnie przypadkowo Raków i Lech przerżnie, a Legia remis 😃 odpowiedz

Sergiusz Wiechowski - 07.02.2025 / 20:50, *.kompex.pl Wyścig żółwi: czas start! odpowiedz

Bolo - 07.02.2025 / 20:08, *.net.pl A jutro napiszcie wpadka Legii , Vuko zrobił swoje odpowiedz

Wołomin NR - 07.02.2025 / 20:04, *.orange.pl Oby Nasze Kopacze nie zawiedli w Gliwicach. odpowiedz

Emeryt - 07.02.2025 / 20:00, *.aster.pl Z Koroną też miało być lekko łatwo i przyjemnie odpowiedz

(L) - 07.02.2025 / 19:59, *.mm.pl Jak kolejka niespodzianek to może Legia wygra odpowiedz

Barnaba - 07.02.2025 / 19:30, *.orange.pl 19-30 Stal prowadzi z białorusami 2-1.

Oby wytrwali i sędzia nie pomógł kuleszowemu plemieniu. odpowiedz

Barnaba - 07.02.2025 / 19:56, *.orange.pl @Barnaba: Jedna czwarta planu kolejki ligowej wykonana. odpowiedz

Pawełek - 07.02.2025 / 11:21, *.netfala.pl Ze Zlatanem w bramce jestem pewny, że zagramy na zero z tyłu w Gliwicach. Pytanie czy niemota Gual i spółka strzelą coś z przodu. odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Pawełek: Uwielbiam tych specjalistów legijnych w komentarzach. Niemal każdy się myli. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 07.02.2025 / 09:56, *.datapacket.com Lechia vs Lech na remis, Piast vs Legia 0:1💪 odpowiedz

asa - 07.02.2025 / 10:27, *.com.pl @PiotrŻo(L)iborz: 🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Oskar - 07.02.2025 / 10:30, *.plus.pl @PiotrŻo(L)iborz:

A będzie odwrotnie, z tym że Lech wygra w Gdańsku 4-0 , a my z Piastem 1-1 odpowiedz

kwachu - 07.02.2025 / 10:39, *.com.pl @PiotrŻo(L)iborz: zmień dilera bo ten cię oszukuje odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 07.02.2025 / 13:47, *.datapacket.com @kwachu: ja wierzę w Legię, jak lubisz Lecha to już nie moje wina🤣 odpowiedz

