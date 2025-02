20. kolejka Ekstraklasy. Wyścig żółwi

Komentarze (58)

13 - 14 godzin temu, *.205.35 Chcę coś napisać ale już się wyprulem. Tutaj nie ma co pisać. Trzeba działać. Trzymam kciuki za wszystkich noszących Legię w Sercu. Za wszystkich Chuliganów pełnych honoru i odwagi do bycia kimś więcej niż debilem. Trzymam kciuki za Redakcję Legioniści.com, mam nadzieję, że wy wiecie więcej niż ja na temat wizji Loczka... Bo na razie to jest żal du🥳 odpowiedz

gdzie blizej? - 15 godzin temu, *.com.pl mamy 5 punktow przewagi nad 10 piastem i 5 punktów straty do 2 jagielloni... odpowiedz

Gdańszczak - 10.02.2025 / 00:34, *.chello.pl Moja Lechijka zrobiła swoje, teraz Legia musi gonić aby potem w pucharach wstydu nie było bo Lech zawali jak zawsze i będzie wstyd. Tylko Legia ma odpowiedni potencjał i zaplecze, więc dawać na Mistrza! odpowiedz

Hanys (L) - 09.02.2025 / 23:57, *.vectranet.pl ale wy macie zryte berety z tym piłkarskim pokerem i bukami masakra

poprostu to jest liga polska roznice miedzy druzynami nie sa tak wielkie jak to sie ma w wiekszosci lig w europie odpowiedz

Adek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Hanys (L): Oczywiście, że tak!

A politycy nie kłamią, bukmacherzy nie zarabiają, piłkarze grają tylko dla kibiców. Wszystko jest elegancko. Tak jak mówisz...liga jest tak wyrównana, że to jest czysta rywalizacja sportowa 😊😊😊 odpowiedz

kamiL1916 - 09.02.2025 / 23:17, *.centertel.pl transfery i inne bzdury problemy finansowe to wszystko jest tak konstruowane by kazdy mogl wygrac z kazdym i mydlenie oczu ze bucmacher nie macza paluszkow w tym cyrku !!! , sa sposoby informacjie przekazywane co jak zrobic by wygrac jak sie ustawic jak sie bronic nie wierze w te cuda od lat jedno i to samo pire,,,, chyba tylko Czerczesow był z poza ukladu kazal zapier,,, zawodnikom nie pamientam zadnego innego trenera ktory by nie gral w ta taktyczna zabawe i gral by swoja pilke cyrk z milionem klaunow odpowiedz

jarekk - 09.02.2025 / 22:29, *.116.24 Piłkarski poker, kto wiedział nieźle zarobił. Nawet ten nasz Gurgul strzelał bramki identycznie jak ten filmowy. odpowiedz

Peter - 18 godzin temu, *.play-internet.pl @jarekk: Grundol :-) odpowiedz

Zielarski - 09.02.2025 / 22:15, *.co.uk Był jakiś sławny i wybitnie powolny żółw, może jego imieniem nazwać ten kabaret No już błazen od pucharu pasztetowej jest selekcjonerem odpowiedz

Mdread - 09.02.2025 / 22:33, *.virginm.net @Zielarski: pasztetowa to jego ulubiona zaciapa do lyskacza odpowiedz

Arek - 09.02.2025 / 20:55, *.gda.pl Przecież to j€8@ny piłkarski poker !!! Kwa gdzie jest prokurator ! Ale że my w to weszliśmy ;( !!!WSTYD !! odpowiedz

Juri - 09.02.2025 / 20:51, *.74.53 Fryzjera wypuścili z mamra. 😂🤣 odpowiedz

magoo - 09.02.2025 / 20:47, *.orange.pl Kolejka cudów... odpowiedz

Sadi - 09.02.2025 / 20:29, *.209.27 A tymczasem Nsame dwa gole Kramer też strzela o co tu urwą chodzi? Nie tych napastników kudłaty oddales odpowiedz

Maestro - 19 godzin temu, *.tvksmp.pl @Sadi: Feio nie chciał Nsame, bo nie pracował w defensywie. Feio chce defensywnego napastnika, zdobywanie goli jest według tego "miszcza" trenerki mniej istotne.

Kramera tanio sprzedali, żeby za darmo nie oddać. Czy nie więcej stracą nie mając napastnika? Naprawdę już nikt w tej Legii nie używa mózgu? odpowiedz

Piłkarski poker - 09.02.2025 / 20:24, *.play-internet.pl Piłkarski poker trwa od lat. Buki, kluby, drukarze. Pozdro dla kumatych odpowiedz

Mateusz z Gór - 09.02.2025 / 20:06, *.orange.pl No i co? Strata do lidera wcale nie straszna, po prostu trzeba zacząć gracz w piłkę i punktować. 7 zwycięstw z rzędu jak za Klaufuricia i pewnie bylibyśmy na czele, bo czołówka wygra co drugi mecz. Nie ma co teraz patrzeć na innych i poddawać się, trzeba po prostu robić swoje i zacząć seryjnie wygrywać. odpowiedz

(L)eon - 09.02.2025 / 21:27, *.net.pl @Mateusz z Gór: Świetna rada Wuju, jak w Misiu. Seryjne wygrywanie to to co Legia robi standardowo. Raz 7 z rzędu , innym razem 12. Tak robi :) A konkurenci przed Legią przegrywają. Raz 7 z rzędu , innym razem 12. Tak lubią:) odpowiedz

Macher/buk - 09.02.2025 / 19:53, *.lunet.eu Apel do sponsora ligi i sponsorów większości klubów - może tak zachować chociaż pozory sportowej rywalizacji. odpowiedz

Andre as - 09.02.2025 / 19:47, *.aster.pl Ta liga to kabaret po co istnieje skoro wszystkim w głowie utrzymanie a puchary to przeszkoda trochę kasy daje ale też szansa na blamaz. odpowiedz

Kobo(L)t - 09.02.2025 / 19:46, *.vectranet.pl 1,2,3... start. Liga ślimaków w akcji. Ktoś dobrą kasę u buków przytulił... odpowiedz

Draper - 09.02.2025 / 19:42, *.chello.pl ciekawe dlaczego tracą? odpowiedz

Barnaba - 09.02.2025 / 19:41, *.orange.pl Heh. Kolejka cudów. odpowiedz

Wilk14 - 09.02.2025 / 19:40, *.jmdi.pl Wyścig żółwi, no przecież nie zmowa aby wygrać w bukmacherkę 😊 Tak czy owak brakuje nam tej zaciętości, walki, zostawienia serca i zdrowia na boisku jak dziś Lechia. Tak wiem, Lech w „10” przez znaczny czas, ale niemniej jednak, tam jeden za drugiego zapi…ał i widać było „zespół” a nie zlepek indywidualności odpowiedz

DamianChicago - 09.02.2025 / 18:10, *.myvzw.com Właśnie Nsame walnął dwie bramki dla St Gallen… a to pisałem wczoraj o nim…Z Gualem to nie chodzi o jego umiejętności, tylko o brak szybkiego myślenia. Ma duży problem z podejmowaniem właściwych decyzji. Szkoda, że dla trenera ważniejsze jest ile kilometrów biega między bramkarzem, a stoperami, bo później mu czacha nie pracuje i mota się o własne nogi. Szkoda, że Nsame pokłócił się z wiodącymi piłkarzami, bo myślę że jako egzekutor by się przydał. Teraz potrzebny transfer napastnika, bo z obecnymi nie ma szans osiągnąć żadnego trofeum. Kovacevic brawo za debiut, było widać pewność siebie w Jego ruchach. Powodzenia i oby Lechia wygrała odpowiedz

Kim Un Yes - 09.02.2025 / 21:16, *.orange.pl @DamianChicago: Gual jest za szybki na swoje myśli. odpowiedz

Mariol - 09.02.2025 / 16:17, *.wanadoo.fr Oj będzie ciężko załapać się na puchary. odpowiedz

Wolfik - 09.02.2025 / 11:29, *.chello.pl Jeśli Lech nie pokpi dziś sprawy, będzie miał znaczną przewagę punktową nad rywalami. I w zasadzie tylko od nich zależy, czy to spier.... czy nie. odpowiedz

Lupus - 09.02.2025 / 19:57, *.centertel.pl @Wolfik: Właśnie pokpił i jest dobrze odpowiedz

gutek - 09.02.2025 / 05:48, *.autocom.pl z Puszczą wygramy i z Radomiakiem też-to jest pewne odpowiedz

Wolfik - 08.02.2025 / 22:18, *.chello.pl Nadrobiliśmy tych punktów, że hej. Ech.... odpowiedz

Barnaba - 08.02.2025 / 22:13, *.orange.pl No i c...j bańki strzelił, choinki nie będzie.

Cały misterny plan w piz... odpowiedz

M@c - 08.02.2025 / 22:09, *.chello.pl Dopiszcie do tytułu: I Legii... odpowiedz

Obcy - 08.02.2025 / 20:14, *.t-mobile.pl My też dołączy do grona przegranych. odpowiedz

PrzemoSochaczew - 08.02.2025 / 21:00, *.orange.pl @Obcy: juz sie zaczyna ...1-0 odpowiedz

Antek - 08.02.2025 / 19:01, *.. Zdrada pogon pamieta odpowiedz

Barnaba - 08.02.2025 / 18:22, *.orange.pl Raków - Gieksa po pierwszej połowie jest dobrze! odpowiedz

Barnaba - 08.02.2025 / 19:26, *.orange.pl @Barnaba: Połowa planu wykonana! odpowiedz

rob bandit - 08.02.2025 / 14:59, *.com.pl w młynie pogoni delegacja ruchu Chorzów,i ta ich śmieszna oprawa chłopaczki ze Szczecina -stare zasady (!!!),nowe pokolenie....a powinno być nie no nie napiszę bo nie opublikują.... nie podam dłoni... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Jrzk - 08.02.2025 / 00:50, *.orange.pl Patrząc na niefrasobliwość w obronie i brak egzekutora z przodu, to ciężko nie mieć poważnych wątpliwości w końcowy wynik... odpowiedz

Henio - 07.02.2025 / 21:54, *.. Znowu jest szansa nadrobić do kogoś z czołówki, tym razem do diskopolowcow. Tym razem Legia wygra? odpowiedz

.... - 07.02.2025 / 22:35, *.orange.pl @Henio: nie :( odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 07.02.2025 / 21:26, *.plus.pl Pewnie teraz zupełnie przypadkowo Raków i Lech przerżnie, a Legia remis 😃 odpowiedz

Sergiusz Wiechowski - 07.02.2025 / 20:50, *.kompex.pl Wyścig żółwi: czas start! odpowiedz

Bolo - 07.02.2025 / 20:08, *.net.pl A jutro napiszcie wpadka Legii , Vuko zrobił swoje odpowiedz

Wołomin NR - 07.02.2025 / 20:04, *.orange.pl Oby Nasze Kopacze nie zawiedli w Gliwicach. odpowiedz

Emeryt - 07.02.2025 / 20:00, *.aster.pl Z Koroną też miało być lekko łatwo i przyjemnie odpowiedz

(L) - 07.02.2025 / 19:59, *.mm.pl Jak kolejka niespodzianek to może Legia wygra odpowiedz

Barnaba - 07.02.2025 / 19:30, *.orange.pl 19-30 Stal prowadzi z białorusami 2-1.

Oby wytrwali i sędzia nie pomógł kuleszowemu plemieniu. odpowiedz

Barnaba - 07.02.2025 / 19:56, *.orange.pl @Barnaba: Jedna czwarta planu kolejki ligowej wykonana. odpowiedz

Pawełek - 07.02.2025 / 11:21, *.netfala.pl Ze Zlatanem w bramce jestem pewny, że zagramy na zero z tyłu w Gliwicach. Pytanie czy niemota Gual i spółka strzelą coś z przodu. odpowiedz

Olo - 08.02.2025 / 22:20, *.chello.pl @Pawełek: Uwielbiam tych specjalistów legijnych w komentarzach. Niemal każdy się myli. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 07.02.2025 / 09:56, *.datapacket.com Lechia vs Lech na remis, Piast vs Legia 0:1💪 odpowiedz

asa - 07.02.2025 / 10:27, *.com.pl @PiotrŻo(L)iborz: 🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Oskar - 07.02.2025 / 10:30, *.plus.pl @PiotrŻo(L)iborz:

A będzie odwrotnie, z tym że Lech wygra w Gdańsku 4-0 , a my z Piastem 1-1 odpowiedz

kwachu - 07.02.2025 / 10:39, *.com.pl @PiotrŻo(L)iborz: zmień dilera bo ten cię oszukuje odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 07.02.2025 / 13:47, *.datapacket.com @kwachu: ja wierzę w Legię, jak lubisz Lecha to już nie moje wina🤣 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @kwachu: jak widać po fakcie wszyscy się pomyliliśmy🤣🤣🤣 odpowiedz

